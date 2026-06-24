Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Đồ Sơn làm mới các sản phẩm du lịch để thu hút khách quốc tế

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Cùng với các hoạt động quảng bá, xúc tiến, hợp tác với các đối tác Hàn Quốc, Đồ Sơn đang phấn đấu thu hút du khách đến từ các thị trường khác tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương.
Đồ Sơn làm mới các sản phẩm du lịch để thu hút khách quốc tế

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn, Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KOSTA) có khoảng 20.000 doanh nghiệp. KOSTA bắt đầu hợp tác với Đồ Sơn từ đầu năm 2026 và hiện đã có văn phòng đại diện tại Đồ Sơn. Sự đồng hành của KOSTA không chỉ giúp nâng cao vị thế của Đồ Sơn trên bản đồ du lịch quốc tế, còn mở ra cơ hội hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm du lịch và thu hút đầu tư.

Theo ông Yuno, Trưởng Dự án KOSTA tại Đồ Sơn, địa danh này có sức hấp dẫn rất đặc biệt, cả về cảnh quan thiên nhiên và bề dày văn hóa. Với uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch quốc tế, các doanh nghiệp thuộc KOSTA sẽ trở thành cầu nối quan trọng đưa Đồ Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách Hàn Quốc và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương trong giai đoạn mới.

Cùng với thị trường Hàn Quốc, Đồ Sơn đang làm mới các sản phẩm để đón du khách trong nước và quốc tế. Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn cho biết, cùng với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, và du lịch đồng quê, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn là sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo. Sau khi được khôi phục từ năm 1990, lễ hội không ngừng được nâng cao chất lượng tổ chức, song vẫn bảo tồn nguyên vẹn các giá trị văn hóa truyền thống. Đây là yếu tố tạo nên sức hút riêng biệt, giúp du khách quốc tế có cơ hội tìm hiểu những nét văn hóa dân gian độc đáo của Việt Nam. Hiện đã có doanh nghiệp đề xuất với địa phương để đưa hàng nghìn du khách quốc tế đến tham dự Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 cũng như tham quan, trải nghiệm tại địa phương.

Cùng với khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch của Đồ Sơn có những bứt phá mạnh mẽ trong thời gian qua, nổi bật là Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng do Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương đầu tư với quy mô hơn 480 ha. Đây là một trong những dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam, được quy hoạch đồng bộ theo mô hình tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị biển hiện đại. Dự án đã hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng với sân golf quốc tế 27 hố Dragon Golf Links, khách sạn 5 sao Dream Dragon Resort, bãi biển nhân tạo Dragon Beach, công viên nước, công viên ánh sáng, trung tâm hội nghị và nhiều khu vui chơi giải trí quy mô lớn. Hệ thống hạ tầng hiện đại không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo điều kiện để Đồ Sơn phát triển mạnh các loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch MICE, thể thao và giải trí bốn mùa, hướng tới phân khúc khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao. Trên địa bàn còn có nhiều dự án mới được khởi công, khánh thành và sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Hệ thống giao thông kết nối giữa Đồ Sơn với trung tâm Hải Phòng, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, các tuyến cao tốc và mạng lưới du lịch vùng duyên hải Bắc Bộ ngày càng thuận lợi. Hạ tầng hiện đại tạo động lực quan trọng để Đồ Sơn chuyển dịch từ điểm nghỉ mát truyền thống thành trung tâm du lịch biển hiện đại.

“Sự hội tụ của tài nguyên thiên nhiên độc đáo và các công trình du lịch đẳng cấp quốc tế đang mở ra cơ hội để Đồ Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế trong giai đoạn phát triển mới” ông Phạm Hoàng Tuấn nhấn mạnh.

Để Đồ Sơn trở thành điểm đến du lịch quốc tế, nhiều chuyên gia cho rằng, phường cần phát huy lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và cơ chế phát triển đặc thù của Hải Phòng.

Theo Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Viện trưởng Viện Khoa học ứng dụng và phát triển Hải Phòng, địa phương cần phát triển mạnh kinh tế đêm, các tổ hợp vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm miễn thuế, phố đi bộ, lễ hội văn hóa và sự kiện quốc tế. Trọng tâm là hoàn thiện hệ sinh thái du lịch cao cấp tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu và khu vực Vụng Hương, hình thành các quần thể nghỉ dưỡng, giải trí, hội nghị và thể thao biển đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đồ Sơn có lợi thế nổi trội đó là kết nối thuận lợi với Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, hệ thống cao tốc, cảng biển quốc tế và Khu thương mại tự do Hải Phòng. Đây là cơ sở để mở rộng thị trường khách quốc tế, nhất là khách Đông Bắc Á.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn,Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch gợi mở Đồ Sơn cần có chiến lược định vị từ "điểm nghỉ biển" thành "siêu quần thể biển đô thị bốn mùa". Chiến lược định vị của Đồ Sơn cần tránh hai cái bẫy. Bẫy thứ nhất là định vị bằng ký ức cũ. Hình ảnh "biển gần Hà Nội", "khu nghỉ mát lâu đời", "du lịch mùa hè" có giá trị lịch sử, nhưng không đủ sức cạnh tranh ở giai đoạn mới. Đồ Sơn không thể bước vào thời kỳ phát triển mới nếu vẫn chỉ truyền thông như một bãi biển truyền thống. Bẫy thứ hai là định vị bằng quy mô xây dựng. Xây lớn chưa chắc thành biểu tượng; đầu tư nhiều chưa chắc thành thương hiệu. Định vị đúng phải trả lời được Đồ Sơn khác ở đâu trong bản đồ điểm đến miền Bắc.

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trục định vị phù hợp nhất cho Đồ Sơn là siêu quần thể biển đô thị bốn mùa của miền Bắc, có khả năng tích hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mua sắm, sự kiện và phong cách sống biển hiện đại ở quy mô lớn, từ đó từng bước hình thành sức hút điểm đến theo chuẩn cạnh tranh khu vực, hướng tới tầm châu Á.

PV
Đồ Sơn du lịch khách quốc tế

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient
Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient
(Ngày Nay) - Từ ngày 16 đến 19/6/2026, tại thành phố Lorient, tỉnh Morbihan, Cộng hòa Pháp, đã diễn ra Festival Vietnam lần thứ tư nhằm giới thiệu và quảng bá văn hóa Việt Nam tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế. Sự kiện do Hiệp hội ART SPACE, phối hợp cùng Tòa thị chính thành phố Lorient, Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud, Hiệp hội Appel Lorient,... mang đến nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng.
World Cup 2026: Mỹ nới quy định di chuyển đối với đội tuyển Iran
World Cup 2026: Mỹ nới quy định di chuyển đối với đội tuyển Iran
(Ngày Nay) - Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang thay đổi các quy định áp dụng đối với đội tuyển bóng đá quốc gia Iran trước trận đấu thứ 3 tại vòng bảng World Cup vào ngày 26/6 nhằm tạo điều kiện cho đội tuyển này có thêm thời gian tương tự như các quốc gia khác tham dự giải đấu. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết họ dự định gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA về cách đội tuyển nước này đã bị đối xử tại Mỹ cho đến nay.
Chính quyền Mỹ đề xuất tăng mạnh lệ phí nhập quốc tịch
Chính quyền Mỹ đề xuất tăng mạnh lệ phí nhập quốc tịch
(Ngày Nay) - Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 23/6 công bố đề xuất tăng đáng kể lệ phí nhập quốc tịch và chấm dứt một số chương trình miễn, giảm phí dành cho người có thu nhập thấp, trong khuôn khổ các biện pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm siết chặt chính sách di trú.
Nắng nóng thúc đẩy việc thay đổi xu hướng nghỉ dưỡng tại Pháp
Nắng nóng thúc đẩy việc thay đổi xu hướng nghỉ dưỡng tại Pháp
(Ngày Nay) - Sau vài năm tăng trưởng chững lại, thị trường hồ bơi tại Pháp đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt trong năm 2026. Những đợt nắng nóng đến sớm cùng với sự bất ổn của tình hình quốc tế đã khiến nhiều gia đình lựa chọn đầu tư vào không gian sống tại nhà thay vì chi tiền cho các chuyến du lịch nước ngoài.
Phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống
Phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống
(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 23/6/2026 phê duyệt Đề án “Tuyên truyền phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Đề án).