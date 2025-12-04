Doanh nghiệp nhỏ cắt giảm hàng loạt vị trí, hơn 30.000 người mất việc

(Ngày Nay) - Các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ, những công ty có ít hơn 50 nhân viên, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​sự bất ổn chính sách, chi phí đầu vào tăng cao và lãi suất cao.

Theo CBS News, các nhà tuyển dụng khu vực tư nhân tại Mỹ đã cắt giảm 32.000 việc làm trong tháng 11, cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm của Mỹ đang suy giảm rõ rệt.

Thông tin trên do công ty cung cấp bảng lương ADP cho biết ngày 3/12. Sự sụt giảm bất ngờ này có thể củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Trong khi đó, vào tháng trước, theo thăm dò của FactSet, các nhà kinh tế đều dự báo số lượng việc làm sẽ gia tăng, với việc các công ty tư nhân sẽ tuyển dụng thêm khoảng hơn 40.000 việc làm, ngược hẳn với con số ảm đạm vừa được công bố.

"Việc tuyển dụng gần đây khá bấp bênh do người tiêu dùng thận trọng và môi trường kinh tế vĩ mô bất ổn," chuyên gia kinh tế trưởng Nela Richardson của ADP cho biết trong một tuyên bố.

Các doanh nghiệp nhỏ có ít hơn 50 nhân viên là những đơn vị dẫn đầu về cắt giảm việc làm. "Sự sụt giảm 31.000 việc làm trong bảng lương tư nhân do ADP báo cáo là từ các công ty có ít hơn 50 nhân viên," Matthew Martin, chuyên gia kinh tế cấp cao của Oxford Economics tại Mỹ, cho biết trong một báo cáo.

"Các doanh nghiệp nhỏ, những công ty có ít hơn 50 nhân viên, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​sự bất ổn chính sách, chi phí đầu vào tăng cao và lãi suất cao."

Sự suy yếu của thị trường lao động chủ yếu đến từ việc cắt giảm trong ngành dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh, nơi các nhà tuyển dụng đã cắt giảm 26.000 việc làm. Ngược lại, ngành giải trí và khách sạn đã tăng 13.000 việc làm khi các cơ sở kinh doanh chuẩn bị cho mùa lễ bận rộn.

Mặc dù số liệu của ADP không được coi là có tính dự báo đặc biệt về tăng trưởng việc làm nói chung, nhưng chúng vẫn được theo dõi chặt chẽ như một thước đo của nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là khi dữ liệu chính thức chưa đầy đủ do chính phủ liên bang đóng cửa 43 ngày, kết thúc vào tháng 11.

Trước đó, vào tháng 9, 119.000 vị trí việc làm đã được tuyển dụng, đánh dấu sự gia tăng trở lại sau thời gian trầm lắng trước đó.

Các nhà kinh tế cho biết dữ liệu mới nhất từ ​​công ty tính lương làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất khi các nhà hoạch định chính sách họp vào ngày 9-10/12.

Chuyên gia kinh tế Oren Klachkin của Nationwide Financial Markets cho biết trong một báo cáo, trích dẫn bức tranh u ám hơn trong báo cáo của ADP: "Hiện tại, các nhà hoạch định chính sách của Fed đang có khá bất đồng, nhưng chúng tôi vẫn giữ quan điểm rằng phe ôn hòa sẽ thắng thế.”

Bên cạnh nỗi lo lạm phát, sự suy yếu của khu vực doanh nghiệp nhỏ, vốn chiếm tỷ trọng đáng kể trong lực lượng lao động tư nhân tại Mỹ, đang trở thành tâm điểm chú ý của giới hoạch định chính sách.

Khi các tín hiệu giảm tốc lan rộng hơn, Cục Dự trữ Liên bang sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng để bảo đảm thị trường lao động không suy yếu quá nhanh, đồng thời duy trì ổn định cho nền kinh tế trong những tháng cuối năm.