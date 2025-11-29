Mỹ ngừng cấp thị thực cho tất cả công dân Afghanistan

(Ngày Nay) - Ngày 28/11 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo nước này đã đình cấp thị thực (visa) cho tất cả công dân Afghanistan. Quyết định được công bố hai ngày sau vụ một người đàn ông Afghanistan xả súng gần Nhà Trắng làm một binh sĩ Vệ binh Quốc gia thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

Cùng với quyết định trên, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đang "thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn công cộng của Mỹ".

Trước đó, Cơ quan Dịch vụ di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS) cũng thông báo tạm dừng xử lý tất cả các đơn xin nhập cư của công dân Afghanistan cho đến khi có thông báo mới.

Vụ xả súng xảy ra vào ngày 26/11, khi một người đàn ông dùng súng lục bắn vào các sĩ quan Vệ binh Quốc gia đang làm nhiệm vụ gần Nhà Trắng, làm hai người bị thương. Nữ binh sĩ nữ, Sarah Beckstrom (20 tuổi), đã tử vong tại bệnh viện ngày 28/11. Đồng đội nam của cô (24 tuổi) vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vụ xả súng theo hướng khủng bố.