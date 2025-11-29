Mỹ ngừng cấp thị thực cho tất cả công dân Afghanistan

(Ngày Nay) - Ngày 28/11 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo nước này đã đình cấp thị thực (visa) cho tất cả công dân Afghanistan. Quyết định được công bố hai ngày sau vụ một người đàn ông Afghanistan xả súng gần Nhà Trắng làm một binh sĩ Vệ binh Quốc gia thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.
Cùng với quyết định trên, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đang "thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn công cộng của Mỹ".
Trước đó, Cơ quan Dịch vụ di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS) cũng thông báo tạm dừng xử lý tất cả các đơn xin nhập cư của công dân Afghanistan cho đến khi có thông báo mới.
Vụ xả súng xảy ra vào ngày 26/11, khi một người đàn ông dùng súng lục bắn vào các sĩ quan Vệ binh Quốc gia đang làm nhiệm vụ gần Nhà Trắng, làm hai người bị thương. Nữ binh sĩ nữ, Sarah Beckstrom (20 tuổi), đã tử vong tại bệnh viện ngày 28/11. Đồng đội nam của cô (24 tuổi) vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Hiện Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vụ xả súng theo hướng khủng bố.
(Ngày Nay) - Một số hãng hàng không trên thế giới đã thông báo hoãn hoặc hủy các chuyến bay trong ngày 28/11 sau khi nhận được cảnh báo từ Airbus rằng có tới 6.000 máy bay A320 đang hoạt động có thể cần được nâng cấp.
(Ngày Nay) - Bộ Ngoại giao và Di cư Liban ngày 28/11 thông báo nước này đã đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), thông qua phái bộ thường trực tại New York, phản đối những động thái mà Beirut mô tả là hành vi xâm phạm mới và nghiêm trọng của Israel đối với chủ quyền của Liban.
(Ngày Nay) - Giá vàng giao ngay tăng trong phiên 28/11, ghi nhận mức tăng tháng thứ tư liên tiếp, nhờ sự lạc quan của các nhà đầu tư về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2025.
(Ngày Nay) -Tại Hội thảo “Tiến biển bằng siêu đô thị ESG++: Chiến lược đầu tư bền vững”, các chuyên gia “tiết lộ”: Đô thị ESG++ với hai tầng giá trị bổ sung là tái sinh và thích ứng khí hậu hiện vẫn đang rất hiếm, trong khi nhu cầu từ giới trung, thượng lưu toàn cầu ngày càng lớn. Do đó, trong tương lai gần ESG sẽ trở thành nhóm tài sản “blue-chip”: Khan hiếm, có giá trị cao và mang tính phòng thủ mạnh trong mọi chu kỳ kinh tế.
(Ngày Nay) - The Grand Ho Tram, một trong những khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Việt Nam, vừa được Chính phủ đưa vào danh sách mở rộng chương trình thí điểm kéo dài 5 năm, cho phép công dân Việt Nam đủ điều kiện được tham gia hoạt động trò chơi có thưởng trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ.
(Ngày Nay) - Mặc dù lực lượng chức năng vừa tổ chức đợt ra quân quyết liệt, yêu cầu hàng chục hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt tại khu vực Khâm Thiên - Lê Duẩn vào ngày 25/11, thế nhưng chỉ hai ngày sau, tình trạng kê bàn ghế sát đường ray để phục vụ khách du lịch lại tái diễn công khai như chưa từng có lệnh cấm.