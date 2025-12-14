Đổi mới sáng tạo mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân

(Ngày Nay) - Ngày 14/12, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội và AstraZeneca Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh với chủ đề “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế”.

Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030; đồng thời thiết thực triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cũng như các chủ trương lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Đây là hoạt động cụ thể hóa các nội dung của Chương trình Tiếp cận y tế toàn diện được phát động từ năm 2024; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thông qua sự kiện, các giải pháp công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), được ứng dụng nhằm hỗ trợ khám, sàng lọc bệnh cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa quốc gia cho biết, các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong thời gian qua đã mở ra nhiều cơ hội quan trọng cho ngành y tế, nhất là trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Anh Đức, chúng ta cũng đặt ra mục tiêu quan trọng: từ năm 2026, mỗi người dân Việt Nam sẽ được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, chúng ta phải xây dựng hệ sinh thái y tế chủ động - từ sàng lọc quy mô lớn, quản lý sức khỏe liên tục đến liên thông dữ liệu và hỗ trợ chuyên môn từ xa. Chương trình hôm nay chính là bước đi thiết thực để thực hiện mục tiêu đó, dựa trên mô hình hợp tác Nhà nước - chuyên gia - doanh nghiệp - cộng đồng, trong đó tôi đánh giá cao vai trò kết nối và tiên phong của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế , Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, AstraZeneca Việt Nam và Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo - Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Hà Anh Đức tin rằng, với sự quyết tâm của ngành Y tế, sự đồng lòng của đội ngũ thầy thuốc, sự góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về nền y tế Việt Nam nhân văn - minh bạch - hiện đại, nơi mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, không phân biệt vùng miền hay điều kiện kinh tế.

Đối với sáng kiến Health Equity - Tiếp cận y tế toàn diện, chương trình do AstraZeneca phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai trong hai năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong các hoạt động khám sàng lọc bệnh phổi, tim mạch và thận mạn tính, với sự tham gia, đồng hành của nhiều doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, chương trình “Tiếp cận y tế toàn diện - Y tế Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới” cũng được giới thiệu, với sự tham gia của nhóm tiên phong gồm 10 công ty công nghệ, mang đến các giải pháp ứng dụng AI trong y tế.

Dịp này, Ban Tổ chức công bố ký kết hợp tác thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Y tế AZ-HUST tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là sự hợp tác chiến lược giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và Tập đoàn dược phẩm sinh học toàn cầu AstraZeneca.

Phó Giáo sư Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, Trung tâm được kỳ vọng trở thành hệ sinh thái nuôi dưỡng tài năng công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tri thức và phát triển các giải pháp y tế số, góp phần giải quyết những thách thức y tế cấp bách của Việt Nam.

Ông Atul Tandon, Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam nhấn mạnh, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số sẽ góp phần thay đổi cách thức phát hiện, chẩn đoán và quản lý các bệnh lý phức tạp như ung thư, tiểu đường, tim mạch và bệnh hô hấp, đồng thời hỗ trợ xây dựng các giải pháp phù hợp với đặc thù y tế của Việt Nam. Đây không chỉ là một dự án nghiên cứu là động lực cho sự thay đổi toàn diện giúp củng cố hệ thống y tế Việt Nam cho phép thế hệ hôm nay và mai sau, đảm bảo mọi người dân sẽ đều được tiếp cận được những dịch vụ y tế tiên tiến.

Tại chương trình, hơn 2.000 người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được khám và sàng lọc bệnh bằng các giải pháp công nghệ, trong đó có ứng dụng AI.

Chương trình “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới, sáng tạo trong y tế” được xác định không chỉ là một phong trào, mà là chiến lược hành động lâu dài nhằm ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo để mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho mọi người dân, đặc biệt tại các khu vực còn nhiều khó khăn.