Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thứ 2 tại Hàn Quốc

(Ngày Nay) - Sau trận thắng tưng bừng Siheung FC, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua bài kiểm tra thứ 2 trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc khi đánh bại Yongin FC 2-1.

Chiều 8/7, đội tuyển Việt Nam có chiến thắng thứ 2 trong chuyến tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc) khi đánh bại Yongin FC - đội bóng đang thi đấu tại K-League 2 với tỷ số 2-1.

Trận đấu này được đánh giá là bài kiểm tra có chất lượng chuyên môn cao hơn so với trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam, qua đó giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi hướng tới Giải vô địch Đông Nam Á-ASEAN Championship 2026.

Giống như trận đầu tiên gặp Siheung FC - đại diện đang thi đấu tại K.League 3, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục sử dụng hai đội hình khác nhau, mỗi đội thi đấu một hiệp nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ được ra sân và đánh giá khả năng vận hành ở nhiều phương án nhân sự.

So với Siheung FC, đối thủ Yongin FC sở hữu lực lượng có chất lượng, đặc biệt trên hàng công với dấu ấn của các cầu thủ Brazil như Gabriel Tigrão và tân binh Vitinho.

Vì thế, khi bước vào trận đấu, đội bóng Hàn Quốc nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt trong những phút đầu và tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn cho thấy sự hiệu quả trong các tình huống chuyển đổi trạng thái. Phút thứ 9, Nguyễn Hai Long tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển. Đây cũng là bàn thắng thứ ba của Hai Long sau hai trận đấu tập tại Hàn Quốc.

Sau bàn mở tỷ số, Hai Long tiếp tục có pha đi bóng nỗ lực bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi để Văn Cường dứt điểm, nhưng thủ môn Yongin FC đã kịp thời cản phá.

Bên kia chiến tuyến, những nỗ lực của Yongin FC cuối cùng cũng giúp họ có được bàn thắng gỡ hòa-1 ở phút 42.

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên Kim Sang-sil thay toàn bộ đội hình nhằm kiểm nghiệm thêm các phương án nhân sự.

Hai đội duy trì thế trận cạnh tranh với tốc độ cao và nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Tuy nhiên, phải đến phút 75, thế cân bằng một lần nữa bị phá vỡ khi Nguyễn Xuân Son bật cao đánh đầu ghi bàn đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. 2-1 cũng là kết quả cuối cùng của cuộc chạm trán này.

Trước đó, ở trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng 6-0 trước Siheung FC, nhờ các bàn thắng của Việt Cường, Hai Long (cú đúp), Đỗ Hoàng Hên (cú đúp) và Đình Bắc.

Những chiến thắng mang đến tín hiệu tích cực với đội tuyển Việt Nam. Qua hai trận đấu, ban huấn luyện cũng có thêm những đánh giá thực tế về khả năng vận hành lối chơi trước một đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hơn, đồng thời tiếp tục kiểm nghiệm sự phối hợp giữa các nhóm cầu thủ trong nhiều phương án chiến thuật khác nhau.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon trước khi bước vào trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC, đại diện đang thi đấu tại K-League 1, vào ngày 13/7.

Đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước khi trở về nước chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar và hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Championship 2026.

Tại Giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng với các đội tuyển Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Lester.

Bảng đấu được nhận định sẽ mang đến những thử thách không dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trong đó, Indonesia dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên John Herdman hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khó khăn cho "các chiến binh Sao vàng."

Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận đấu với đội tuyển Timor Leste và ngày 24/7. Trận đấu sẽ diễn ra tại sân vận động Chonburi (Thái Lan), nơi được Timor Leste lựa chọn là sân nhà tại giải đấu này.

Tiếp đó, đoàn quân của ông Kim Sang-sik sẽ lần lượt gặp hai đối thủ khó chơi là Singapore vào ngày 31/7 và Indonesia (ngày 3/8).

Đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại hành trình vòng bảng bằng trận đấu với Campuchia vào ngày 7/8.