Đồn Biên phòng Cát Bà kịp thời hỗ trợ thuyền viên bị nạn trong đêm

(Ngày Nay) - Đồn Biên phòng Cát Bà, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng vừa hỗ trợ kịp thời một thuyền viên bị tai nạn lao động nghiêm trọng trên biển trong đêm, đưa vào bờ an toàn để cấp cứu.
Thuyền viên Lê Văn Tình được chăm sóc y tế tại Trung tâm y tế đặc khu Cát Hải. Ảnh: TTXVN
Trước đó, vào hồi 22 giờ 15 phút ngày 20/11, Đồn Biên phòng Cát Bà nhận được thông tin từ anh Trần Quốc Thuận (sinh năm 1985, ở xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) là thuyền trưởng tàu cá TB-90888-TS, đang hành trình vào bờ tránh gió, trên tàu có 6 thuyền viên. Khi phương tiện di chuyển đến khu vực Cát Bà, đặc khu Cát Hải, cách bờ khoảng 4 hải lý về hướng Đông Nam, thuyền viên Lê Văn Tình (sinh năm 1975, ở xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang) không may bị dây neo cuốn chặt vào tay, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, làm gãy tay, cần được hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cát Bà đã báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và điều động 1 xuồng cùng 3 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Bùi Anh Tuấn, Phó Đồn trưởng trực tiếp chỉ huy, cơ động ra khu vực vịnh Cát Bà hỗ trợ thuyền viên bị nạn đưa đi cấp cứu.

Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được tàu cá TB-90888-TS và nhanh chóng đưa thuyền viên bị nạn vào bờ, chuyển đến Trung tâm Y tế đặc khu Cát Hải để cấp cứu. Sau khi được chăm sóc y tế kịp thời, sức khỏe và tinh thần của thuyền viên Lê Văn Tình hiện đã ổn định.

