Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước

(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 16/9/2025 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 3 lĩnh vực: Thành lập và hoạt động ngân hàng; hoạt động thanh toán; hoạt động tín dụng.

Đồng thời, phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong 5 lĩnh vực: Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại; hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng; cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.

Bỏ một số thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô

Phê duyệt bỏ một số thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô như: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên đang hoạt động trước khi Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành; Thủ tục thay đổi các thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; Thủ tục cấp và thủ tục thay đổi các thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động trong phạm vi 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký mới...

Bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh về chứng khoán

Đối với thủ tục chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh gồm: Có thời gian hoạt động tối thiểu là 2 năm tính đến thời điểm đề nghị. Giá trị thực của vốn điều lệ đến thời điểm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định hiện hành. Hoạt động kinh doanh có lãi trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán và báo cáo tài chính riêng lẻ có kiểm toán trong 2 năm liền kề trước năm đề nghị. Tuân thủ các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng quy định tại Điều 129 và khoản 1 Điều 130 Luật Các tổ chức tín dụng và các hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước đối với các quy định này liên tục trong thời gian 6 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị…

Bãi bỏ và đơn giản hóa một số điều kiện thành lập chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại

Về điều kiện kinh doanh của Thủ tục chấp thuận đủ điều kiện thành lập chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại, phê duyệt bãi bỏ các điều kiện thành lập chi nhánh trong nước đối với cả 2 trường hợp: Ngân hàng thương mại có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị và ngân hàng thương mại có thời gian hoạt động dưới 12 tháng tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị…