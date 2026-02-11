Đồng loạt các công ty con của Viettel cộng hưởng cùng tri ân khách hàng dịp Tết

(Ngày Nay) - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) triển khai chiến dịch cộng hưởng mang tên “Tết Vẹn Toàn” với nhiều khuyến mại lớn, tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng, trong toàn hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ. Viettel đảm bảo vận hành các dịch vụ xuyên Tết nhằm kết nối, hỗ trợ và đồng hành với khách hàng để Tết của mỗi người thêm trọn vẹn, đủ đầy.

Tết Nguyên đán luôn là thời điểm nhu cầu sử dụng dịch vụ công nghệ tăng mạnh, người dùng yêu cầu kết nối ổn định, thanh toán nhanh chóng, giao nhận thuận tiện và giải trí liên tục. Viettel Networks dự kiến lưu lượng 5G vào giờ cao điểm sẽ tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ và tăng 42% so với ngày thường. Lưu lượng data nói chung (cả 4G và 5G) ngày cao nhất dự kiến tăng 30%.

Viettel sở hữu mạng 5G lớn nhất, 30.000 trạm, mang lại trải nghiệm kết nối vượt trội cho người dân trên khắp mọi miền tổ quốc. Các kỹ sư đã dự kiến nhu cầu và tính toán tài nguyên mạng lưới tại các điểm tập trung đông người: các bến xe, các tuyến cao tốc và hơn 600 lễ hội sẽ diễn ra trên toàn quốc vào dịp Tết, đảm bảo trải nghiệm cho người dùng ngay cả khi sử dụng những dịch vụ đòi hỏi băng thông cao như livestream, video call chất lượng cao để chia sẻ khoảnh khắc với người thân, gia đình.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán, khi đăng ký các dịch vụ Viettel (5G, TV360, FTTH hoặc Mesh WiFi), khách hàng được tham gia khuyến mại Tết Vẹn Toàn – Hân hoan kết nối của Viettel Telecom. Chương trình có tổng giá trị 28 tỷ đồng – tặng 10.000 điểm Viettel++ và tham gia quay số trúng thưởng 260 Ngựa vàng (1 chỉ vàng miếng 9999), các voucher tiêu dùng và gói cước.

Ngoài ra, Viettel Telecom triển khai gói cước đặc biệt TET26 có mức giá 50.000 đồng cho 5 ngày sử dụng. Khách hàng nhận được 26GB data tốc độ cao, 260 phút gọi cùng quyền truy cập miễn phí gói TV360 Đặc biệt. Đây là gói nội dung cao cấp nhất của TV360, cung cấp trọn bộ các chương trình Tết đặc biệt, kho phim bom tấn, các giải thể thao hấp dẫn, trong đó có UEFA Champions League (C1) cùng nhiều nội dung giải trí bản quyền khác, đáp ứng nhu cầu giải trí trong dịp Tết.

Viettel Customer Service triển khai Tết Vẹn Toàn – Tròn trải nghiệm, đảm bảo khách hàng có trải nghiệm trọn vẹn, liền mạch trên mọi kênh, ở mọi thời điểm khi nhu cầu liên lạc vào cao điểm và có nhiều biến động. Ngoài duy trì thông suốt toàn bộ dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng 24/7 trên đa kênh, đa nền tảng, hệ thống công nghệ của Viettel Customer Service theo dõi theo thời gian thực, tự động phát hiện sớm các sự cố, dự đoán xu hướng nhu cầu, để chủ động đảm bảo dịch vụ mà không cần chờ phản ánh từ khách hàng.

Khi mua sắm tại hệ thống siêu thị Viettel Store, khách hàng được tham gia chương trình Tết Vẹn Toàn – Cơ hội trúng thẻ toàn năng, với các ưu đãi độc quyền dành cho khách hàng may mắn trúng thưởng với tổng giá trị 600 triệu đồng. Ngoài ra, Viettel Store ưu đãi hàng chục tỷ đồng, giảm giá trực tiếp vào giá bán sản phẩm để khách hàng có thể sở hữu các thiết bị công nghệ mới nhất phục vụ nhu cầu giải trí trong Tết với mức giá cạnh tranh nhất thị trường.

Khách hàng của Viettel Money sẽ được tặng mã giảm giá 50% khi thanh toán qua trên ứng dụng Grab, miễn phí một số tuyến xe buýt nội thành TP.HCM với tổng giá trị 1 tỷ đồng. Ngoài ra, tính năng Lì xì Viettel Money cho phép người dùng tạo và nhận lì xì thông qua mã QR, hỗ trợ tạo nhóm lì xì để nhiều người cùng tham gia và chia sẻ.

Trong những tháng đầu năm, chương trình Tết Vẹn Toàn Yêu Thương của Tổng Công ty Viettel Digital sẽ đi qua 8 tỉnh/ thành, ở mỗi điểm dừng chân Viettel phối hợp triển khai khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ an sinh… Từ nhu yếu phẩm, thiết bị y tế đến các gói hỗ trợ tài chính thiết thực được gửi tận tay các gia đình khó khăn, gửi gắm hy vọng về một cái Tết đủ đầy hơn.

Tết Nguyên đán cũng là dịp cao điểm của dịch vụ vận chuyển hàng hoá, logistics. Viettel Post thực hiện chương trình Tết Vẹn Toàn – Giao trọn trái tim, cung cấp giải pháp TomatoBox vận chuyển hàng hóa cá nhân. Đây là dịch vụ vận chuyển hàng hoá tiện lợi với chi phí hợp lý, tạo đơn nhanh trong vòng 1 phút không cần tải app hay tạo tài khoản gửi, giúp khách hàng vận chuyển hàng hoá, đồ dùng tới người thân và gia đình một cách thuận tiện, an toàn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển cao điểm Tết, VDTC (ePass) triển khai Tết Vẹn Toàn – Đường về nhà thông suốt với lực lượng nhân sự túc trực để hỗ trợ xử lý và hướng dẫn người dân dán thẻ, chuyển đổi tài khoản giao thông đảm bảo qua trạm, bao gồm các tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ, cao tốc Nội Bài – Lào Cai, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Song song với đó, hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (NOC) áp dụng công nghệ giám sát tự động, đảm bảo xe qua trạm không dừng ngay cả khi mật độ phương tiện tăng đột biến từ 3-4 lần.

Đặc biệt, để hỗ trợ tối đa cho người dân du xuân, ePass tổ chức các điểm đo kiểm và kiểm tra chất lượng, chuyển đổi tài khoản giao thông hoàn toàn miễn phí tại các trạm dừng nghỉ trên các tuyến Hà Nội – Hải Phòng, Cầu Giẽ – Ninh Bình, các khu vực lễ hội lớn như Yên Tử (Quảng Ninh) và Đền Bảo Hà (Lào Cai).

Tết Vẹn Toàn là lời chúc của Viettel đối với khách hàng cho một năm mới đầy đủ, trọn vẹn trong cuộc sống. Mỗi người có một cách riêng để đón Tết: về quê sum họp, du lịch, mua sắm, lì xì online, gửi yêu thương qua Viettel Money, sắm đồ ở Viettel Store, hay đơn giản là video call cho người thân. Dù đón Tết cách nào, Viettel luôn kết nối, hỗ trợ và đồng hành để Tết của mỗi người thêm trọn vẹn, đủ đầy và nhân văn hơn.