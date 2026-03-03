Hà Nội tiến hành khảo sát chất lượng học sinh lớp 11, 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp

(Ngày Nay) - Từ ngày 11-13/3, học sinh lớp 11, 12 toàn thành phố Hà Nội sẽ tham gia đợt khảo sát chất lượng. Đây được coi là khâu chuẩn bị quan trọng giúp học sinh làm quen cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, giúp các cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường đánh giá chất lượng học sinh, kịp thời có biện pháp điều chỉnh để nâng cao chất lượng dạy và học.

Tương tự kỳ thi chính thức

Theo kế hoạch đã được công bố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát học sinh lớp 11 vào ngày 11/3, gồm 2 môn: Ngữ văn (buổi sáng, 120 phút) và Toán (buổi chiều, 90 phút). Cấu trúc đề kiểm tra thực hiện theo quy định về cấu trúc, định dạng đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng từ năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với học sinh lớp 12, các em làm bài kiểm tra các môn Ngữ văn (sáng 12/3, 120 phút), Toán (chiều 12/3, 90 phút) và hai môn tự chọn vào sáng 13/3, mỗi môn 50 phút. Mỗi học sinh đăng ký chọn 2 môn khảo sát trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tiếng Anh.

Với các môn Ngoại ngữ gồm tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn, thủ trưởng các đơn vị căn cứ tình hình thực tế, chủ động giao nhiệm vụ ra đề kiểm tra cho giáo viên bộ môn.

Theo nhà giáo Tô Văn Nhân, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy (phường Cầu Giấy, Hà Nội), đợt khảo sát chất lượng lần này, toàn trường có 669 học sinh lớp 11 và 716 học sinh lớp 12 đăng ký tham dự. Trong đó, với khối 12, ngoài môn Toán và Ngữ văn (hai môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp), thì môn Ngoại ngữ có số học sinh đăng ký đông nhất với 609 em. Tiếp theo là Vật lý với 336 em; Hóa học 143 em; Lịch sử 140 em...

Chuẩn bị cho đợt khảo sát quan trọng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập bài bản, yêu cầu các tổ chuyên môn rà soát chương trình, hệ thống hóa kiến thức trọng tâm. Các giáo viên tăng cường trao đổi với phụ huynh và học sinh về sự cần thiết của đợt khảo sát, phối hợp với nhà trường quan tâm, nhắc nhở và tạo điều kiện để các em ôn tập hiệu quả nhất.

Nhà trường đã quán triệt tinh thần tổ chức kỳ khảo sát nghiêm túc, khách quan, tương tự kỳ thi tốt nghiệp chính thức nhằm giúp học sinh rèn luyện tâm lý phòng thi, kỹ năng quản lý thời gian và xử lý áp lực. Đây chính là nền tảng quan trọng để các học sinh nhận diện rõ những lỗ hổng kiến thức, kỹ năng cần bồi đắp, từ đó chủ động và tự tin hơn khi tham dự kỳ thi chính thức, nhà giáo Tô Văn Nhân chia sẻ.

Chủ động đánh giá thực chất

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kết quả kiểm tra khảo sát là căn cứ để Sở và các nhà trường rà soát, điều chỉnh biện pháp nâng cao chất lượng dạy học, tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các trường không được sử dụng điểm kiểm tra để đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.

Có con học lớp 11 tại Trường Trung học phổ thông Thượng Cát (phường Thượng Cát), anh Lương Mạnh Hải cho biết, ngay khi giáo viên chủ nhiệm thông báo về ngày kiểm tra khảo sát hai môn Toán và Ngữ văn, anh đã nhắc nhở con tập trung ôn tập, làm bài nghiêm túc để có kết quả chính xác.

“Mặc dù năm sau con tôi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng việc được tham gia làm bài khảo sát từ sớm sẽ rất có ích, giúp gia đình và bản thân con tôi biết được chính xác tình hình học tập hiện nay, từ đó có hướng điều chỉnh kịp thời”, anh Lương Mạnh Hải chia sẻ.

Cũng dành sự tập trung tối đa cho kỳ khảo sát sắp tới, em Phạm Đình Khôi (lớp 11AI, Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, các bài kiểm tra trong đợt khảo sát không đơn thuần là bài kiểm tra định kỳ mà là bước “tập dượt” nghiêm túc trước kỳ thi chính thức. Em sẽ làm bài thật nghiêm túc, hết mình để hiểu rõ bản thân, từ đó xây dựng lộ trình học tập phù hợp.

Đối với học sinh lớp 12 thì đợt khảo sát toàn thành phố càng có ý nghĩa bởi các em không chỉ được thử sức với hai môn Toán và Ngữ văn, mà còn có cơ hội “tự kiểm” chất lượng của bản thân với hai môn tự chọn.

Cô giáo Trần Thị Na (Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Diễn) cho biết, môn Lịch sử được khá đông học sinh lớp 12 của nhà trường dự kiến lựa chọn để thi tốt nghiệp. Dù kết quả không sử dụng làm điểm kiểm tra, đánh giá học sinh, song các học sinh đều nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đợt khảo sát này đối với việc học tập cũng như đáp ứng yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ngay từ đầu học kỳ II, tổ chuyên môn đã chủ động rà soát chương trình, hệ thống lại các chuyên đề trọng tâm theo từng giai đoạn lịch sử, đồng thời tăng cường luyện kỹ năng phân tích tư liệu, so sánh sự kiện và vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề. Bên cạnh việc ôn tập kiến thức, giáo viên cũng thường xuyên tổ chức các buổi chữa đề chi tiết, chỉ ra những lỗi học sinh hay mắc phải, hướng dẫn cách phân bổ thời gian làm bài hợp lý. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần học tập nghiêm túc, nhiều học sinh hoàn toàn có thể đạt kết quả tốt trong đợt khảo sát sắp tới, qua đó tạo đà thuận lợi cho kỳ thi chính thức, cô Trần Thị Na chia sẻ.

Dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11-12/6 với sự ổn định về cấu trúc, định dạng của đề thi năm 2025. Với sự chuẩn bị từ sớm, từ xa, những năm gần đây, kết quả tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Hà Nội có những bước tiến bộ vượt bậc. Năm 2023, tỷ lệ tốt nghiệp của thành phố đạt 99,56%, tăng 0,27% so với năm 2022 và vươn lên 11 bậc trong bảng xếp hạng toàn quốc. Năm 2024, tỷ lệ này tiếp tục tăng và đến năm 2025, Hà Nội ghi nhận tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 99,73% - cao nhất trong 30 năm qua.

Những con số ấn tượng đó là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực bền bỉ của ngành Giáo dục Thủ đô và từng cơ sở giáo dục. Trong thành quả chung ấy có sự đóng góp quan trọng của kỳ khảo sát học sinh lớp 11 và lớp 12 - một hoạt động được tổ chức bài bản, khoa học và ngày càng khẳng định hiệu quả thực tiễn. Những năm gần đây, kỳ khảo sát đã nhận được sự quan tâm, đồng thuận, đánh giá cao từ học sinh, phụ huynh và giáo viên, trở thành bước chuẩn bị quan trọng giúp các nhà trường nâng cao chất lượng dạy học, tạo đà vững chắc cho các kỳ thi chính thức.