Tổng thống Trump tuyên bố đã "quá muộn" để đàm phán với Iran

(Ngày Nay) - Ngày 3/3, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng hiện đã “quá muộn” để tiến hành các cuộc đàm phán với Iran, bất chấp việc Tehran đang bày tỏ mong muốn này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuyên bố này được Tổng thống Mỹ đưa ra chỉ 2 ngày sau khi ông từng cho biết đã đồng ý đối thoại trong bối cảnh chiến dịch quân sự phối hợp của Mỹ và Israel vẫn đang diễn ra nhằm vào Iran.

Trước đó, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định cách duy nhất để chấm dứt xung đột là ngăn chặn hành động “gây hấn quân sự” của Mỹ và Israel đối với nước này.

Ông Baghaei đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo hằng tuần tại một trường học ở thủ đô Tehran, nơi bị hư hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, khi bình luận về các điều kiện chấm dứt xung đột. Ông nhấn mạnh: “Hành động gây hấn quân sự này không phải là sự lựa chọn của chúng tôi. Sự lựa chọn của chúng tôi luôn là ngoại giao”. Theo đó, để chấm dứt xung đột cần phải ngăn chặn hành động gây hấn quân sự của Mỹ và Israel.

Ông Baghaei cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) có trách nhiệm trong vấn đề này. Cộng đồng quốc tế phải đưa ra quyết định trước khi quá muộn và phạm vi xung đột lan rộng ra khu vực Tây Á.

Trong khi đó, kênh truyền hình 12 của Israel đưa tin Qatar đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran trong 24 giờ qua, nhằm đáp trả các đợt tấn công trả đũa của Tehran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh.

Một quan chức cấp cao Israel cũng nói với Đài phát thanh công Kan rằng Saudi Arabia có thể sớm thực hiện hành động quân sự nhằm vào Iran, sau khi bị Tehran tấn công trước đó.

Đến nay, các quốc gia vùng Vịnh chưa công khai xác nhận việc tham gia các hoạt động tấn công trong chiến dịch không kích do Mỹ và Israel tiến hành, dù một số nước được cho là đã đánh chặn các đợt tấn công của Iran.

Trong diễn biến liên quan, phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Bắc Macedonia, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte nhấn mạnh rằng liên minh quân sự được thành lập để bảo vệ châu Âu và Bắc Mỹ này “không tham gia” vào các hoạt động quân sự tại Trung Đông. Tuy nhiên, NATO sẽ “bảo vệ từng tấc đất của mình”.

