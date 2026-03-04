Iran nêu điều kiện chấm dứt giao tranh

(Ngày Nay) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định cách duy nhất để chấm dứt xung đột là ngăn chặn hành động quân sự của Mỹ và Israel đối với nước này.

Ngày 3/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định cách duy nhất để chấm dứt xung đột là ngăn chặn hành động “gây hấn quân sự” của Mỹ và Israel đối với nước này.

Ông Baghaei đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo hằng tuần tại một trường học ở thủ đô Tehran, nơi bị hư hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, khi bình luận về các điều kiện chấm dứt xung đột.

Ông nhấn mạnh: “Hành động gây hấn quân sự này không phải là sự lựa chọn của chúng tôi. Sự lựa chọn của chúng tôi luôn là ngoại giao.”

Ông Baghaei cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có trách nhiệm trong vấn đề này. Cộng đồng quốc tế phải đưa ra quyết định trước khi quá muộn và phạm vi xung đột lan rộng ra khu vực Tây Á.

Khi được hỏi về khả năng một số quốc gia Arab thành lập liên minh với Mỹ để chống Iran, ông Baghaei nêu rõ chính sách của Tehran là duy trì quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng, đồng thời nhấn mạnh rằng các hành động của Iran chống lại Mỹ không hề cho thấy thái độ thù địch của nước này đối với các quốc gia trong khu vực.

Ông nói rằng Iran đã bị tấn công vô cớ, đồng thời cảnh báo “ngọn lửa” xung đột sẽ lan rộng khắp nơi nếu không có các hành động cần thiết được thực hiện.

Số liệu của Hội Trăng Lưỡi liềm Đỏ Iran cho thấy kể từ khi xung đột xảy ra đến nay, ít nhất 787 người ở Iran đã thiệt mạng.

Con số này được thống kê dựa trên các báo cáo thực địa từ các đội phản ứng.

Hội Trăng Lưỡi liềm Đỏ Iran cho hay các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã ảnh hưởng tới 153 thành phố và hơn 500 địa điểm, với hơn 1.000 đợt tấn công được ghi nhận.

Theo các phóng viên chiến trường của hãng tin AFP, sáng 3/3 đã ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn tại thủ đô Tehran. Truyền thông Iran cũng đưa tin về các vụ nổ tại thành phố Karaj, phía Tây Tehran, và thành phố Isfahan ở miền Trung nước này.

Cùng ngày 3/3 tại New Delhi, Bộ Ngoại giao Ấn Độ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình xung đột leo thang nhanh chóng tại Iran và khu vực vùng Vịnh và tiếp tục diễn biến phức tạp trong tháng Ramadan linh thiêng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Randhir Jaiswal cho biết ngay từ đầu Ấn Độ đã kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tránh làm trầm trọng thêm căng thẳng và đặt an toàn dân thường lên hàng đầu.

Tuy nhiên, những ngày gần đây không chỉ chứng kiến mức độ giao tranh gia tăng mà còn có dấu hiệu lan rộng sang các quốc gia khác trong khu vực, khiến thương vong và thiệt hại tiếp tục tăng lên, đồng thời làm gián đoạn nghiêm trọng đời sống và hoạt động kinh tế.

Ấn Độ nhấn mạnh nước này có lợi ích quan trọng gắn với an ninh và ổn định của khu vực, đặc biệt khi gần 10 triệu công dân nước này đang sinh sống và làm việc tại vùng Vịnh.

Các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Ấn Độ tại các quốc gia bị ảnh hưởng vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với công dân, thường xuyên đưa ra khuyến cáo và hỗ trợ những người gặp khó khăn do xung đột.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao cũng lưu ý các tuyến thương mại và năng lượng quan trọng của Ấn Độ đi qua khu vực này, vì vậy bất kỳ sự gián đoạn lớn nào cũng có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước. Ấn Độ đồng thời phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại.

Chính phủ Ấn Độ tái khẳng định lập trường ủng hộ đối thoại và ngoại giao, kêu gọi chấm dứt xung đột sớm, đồng thời cho biết Thủ tướng Narendra Modi và Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar đã trao đổi với các bên liên quan và sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình để đưa ra quyết định phù hợp với lợi ích quốc gia.

Trong khi đó, về phía Israel, quân đội nước này ngày 3/3 cho biết đang thiết lập một vùng đệm tại Liban, ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz yêu cầu kiểm soát thêm một số vị trí bên kia biên giới.

Theo người phát ngôn quân đội Effie Defrin, các lực lượng Israel đã kiểm soát được một số vị trí trọng yếu và đang tạo ra một vùng đệm nhằm ngăn cách cư dân với bất kỳ mối đe dọa nào.

Giới chức Israel cho biết thêm các tên lửa và rocket phóng đi từ Iran và Liban cùng ngày đã bắn trúng khu vực miền Trung và miền Bắc Israel, làm 1 người bị thương và kích hoạt còi báo động tại các thành phố lớn như Tel Aviv và Jerusalem khiến hàng triệu người phải sơ tán vào các hầm trú ẩn.

Tại vùng Thượng Galilee gần biên giới với Liban, các quả rocket do phong trào Hezbollah phóng đi đã trúng một nhà dân, gây thiệt hại nặng nề./