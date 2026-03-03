Singapore đặt mục tiêu đào tạo 100.000 lao động thành thạo AI

(Ngày Nay) - Singapore đang hướng tới một tương lai nơi các kế toán, lễ tân, y tá hay luật sư không chỉ giỏi chuyên môn mà còn thành thạo các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết những bài toán thực tiễn trong công việc.

Mục tiêu này được cụ thể hóa thông qua Chương trình tác động AI Quốc gia (NAIIP), với kế hoạch đào tạo khoảng 100.000 lao động có hiểu biết về AI vào năm 2029. Đồng thời, trong 3 năm tới, khoảng 10.000 doanh nghiệp cũng sẽ được trang bị năng lực ứng dụng AI.

Phát biểu trong phiên thảo luận ngân sách của bộ này ngày 2/3, Bộ trưởng phát triển số và thông tin Josephine Teo nhấn mạnh sự kết hợp giữa hiểu biết về AI, chuyên môn ngành nghề và yếu tố con người sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ. Bà cho rằng không phải ai cũng cần trở thành “kỹ sư AI”, song mỗi người có thể trang bị kiến thức về AI đồng thời phát huy chuyên môn của mình để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công việc.

Để hỗ trợ lao động ngoài lĩnh vực công nghệ tiếp cận AI, Cơ quan phát triển truyền thông Infocomm (IMDA) sẽ mở rộng sáng kiến TechSkills Accelerator (TeSA), lần đầu tiên thiết kế các chương trình chuyên biệt cho ngành kế toán và pháp lý, trước khi mở rộng sang các lĩnh vực khác như nhân sự. Ra mắt từ năm 2016, TeSA đã giúp hơn 24.300 lao động trung niên chuyển sang các vị trí công nghệ như an ninh mạng và điện toán đám mây, đồng thời nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động công nghệ hiện hữu.

Chính phủ sẽ xây dựng các chương trình AI dành cho kế toán và luật sư cùng các tổ chức nghề nghiệp như Viện kế toán công chứng Singapore, Học viện Luật Singapore và Hiệp hội Luật sư Doanh nghiệp Singapore, dự kiến triển khai trong nửa đầu năm 2026. Theo đó, kế toán sẽ được hướng dẫn ứng dụng AI trong lập báo cáo tài chính và giám sát tuân thủ; luật sư sẽ khai thác AI cho nghiên cứu, rà soát tài liệu và quản lý hợp đồng. Mục tiêu là giúp họ tái thiết kế quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả và giải quyết vấn đề tốt hơn trong chuyên môn của mình.

Bên cạnh kỹ năng sử dụng AI, người học cũng sẽ được trang bị kiến thức về sử dụng AI có trách nhiệm và quản trị dữ liệu. Theo Bộ trưởng Teo, dù AI có thể vượt trội về tốc độ, kiến thức chuyên ngành của con người vẫn đóng vai trò quyết định trong việc định hướng và đánh giá kết quả.

Ngoài đào tạo lao động, NAIIP cũng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp. Báo cáo kinh tế số Singapore mới công bố cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng AI đã tăng từ 4,2% năm 2023 lên 14,5% năm 2024. Ở nhóm doanh nghiệp lớn, con số này tăng từ 44% lên 62,5%.

Tuy nhiên, bà Teo cảnh báo nếu AI đi theo quỹ đạo của các làn sóng công nghệ trước đây, chỉ một nhóm nhỏ doanh nghiệp tiên phong sẽ bứt phá, trong khi các doanh nghiệp nhỏ, nguồn lực hạn chế có thể bị tụt lại phía sau. Để thu hẹp khoảng cách, IMDA sẽ triển khai khóa huấn luyện nâng cao lãnh đạo kỹ thuật số (DLAB), giúp lãnh đạo doanh nghiệp nâng cao năng lực thông qua phát triển dự án AI thực tiễn. Đồng thời, chương trình Hỗ trợ giải pháp năng suất (PSG) cũng sẽ tăng tỷ lệ giải pháp có tích hợp AI từ 30% lên 50%.

Giới chức Singapore cho rằng việc phổ cập năng lực AI không chỉ liên quan đến tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mà còn gắn với cơ hội khởi nghiệp, sinh kế của người lao động và sự phát triển bền vững của cộng đồng.