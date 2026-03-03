Xung đột tại Trung Đông: Giá vàng tiếp tục phi mã – Đồng USD mạnh lên

(Ngày Nay) - Giá vàng thế giới giữ đà tăng trong phiên giao dịch ngày 2/3 trong bối cảnh tâm lý lo ngại về nguy cơ xung đột kéo dài tại Trung Đông gia tăng, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cũng như các cuộc đáp trả của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 5.297,31 USD/ounce, sau khi có thời điểm bật tăng hơn 2% trong đầu phiên. Trước đó, kim loại quý này từng lập kỷ lục 5.594,82 USD/ounce ngày 29/1. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 1,2%, lên 5.311,60 USD/ounce.

Diễn biến trên của vàng diễn ra trong bối cảnh đồng USD mạnh lên. Chỉ số đồng bạc xanh tăng 1%, khiến vàng – được định giá bằng USD – trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ở nhóm kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm mạnh 5,7% xuống 88,46 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 30/1.

Căng thẳng địa chính trị là yếu tố chính chi phối thị trường. Các đợt không kích liên tiếp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran làm dấy lên lo ngại về hiệu ứng domino trên toàn khu vực. Ngày 2/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không loại trừ khả năng triển khai bộ binh tới Iran và cảnh báo về một “làn sóng” tấn công mới quy mô lớn hơn. Những phát biểu này càng khiến nhà đầu tư tìm đến các tài sản phòng ngừa rủi ro.

Theo các nhà phân tích của SP Angel - một đối tác độc lập cung cấp các giải pháp ngân hàng đầu tư sáng tạo, sự phân mảnh địa chính trị gia tăng đang thúc đẩy nhiều ngân hàng trung ương giảm tỷ trọng tài sản định giá bằng USD trong dự trữ ngoại hối và tăng nắm giữ vàng. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Trong khi đó, ngân hàng BNP Paribas nhận định nhu cầu đầu tư vàng vật chất sẽ là động lực quan trọng hỗ trợ giá trong năm nay.

Từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng gần 23%, nối tiếp mức tăng 64% của năm ngoái và liên tục lập các đỉnh giá mới. Tài sản này từ lâu được xem là kênh trú ẩn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu.

Giới đầu tư hiện cũng hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ dự kiến được công bố trong tuần này, bao gồm báo cáo việc làm của công ty chuyên về quản lý nguồn nhân lực ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần và báo cáo việc làm phi nông nghiệp – những chỉ số có thể ảnh hưởng tới chính sách tiền tệ và diễn biến của đồng USD.