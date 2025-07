Du lịch Phú Quốc đang dần hút khách quốc tế quanh năm

Thiết lập “cao điểm” du lịch quanh năm

Mùa cao điểm khách quốc tế của Phú Quốc trước đây chủ yếu tập trung từ tháng 11 đến tháng 4, khi thời tiết lý tưởng và trùng với các kỳ nghỉ lễ lớn của du khách nước ngoài. Kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2025 được xem là “bùng nổ” khách quốc tế đến với hòn đảo, xô đổ mọi kỷ lục trước đó.

Tuy nhiên, với sự gia tăng mạnh mẽ của hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, loạt sự kiện, sản phẩm du lịch mới, đảo Ngọc đang từng bước kéo dài mùa du lịch, thu hút khách quốc tế cả vào những tháng được coi là thấp điểm.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, thành phố đảo đã ước đón gần 4,5 triệu lượt khách, tăng 33,3% so với cùng kỳ, đạt 61,1% kế hoạch năm). Riêng khách quốc tế chiếm gần 900.000 lượt, tăng mạnh 76,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 21.588 tỷ đồng, tương đương tăng 92,6% so với cùng kỳ.

Trong tháng 6, Phú Quốc đón hơn 20 chuyến bay quốc tế mỗi ngày, trong khi cùng kỳ năm ngoái, con số này chỉ đạt 9-11 chuyến mỗi ngày. Mới đây, hãng hàng không Greater Bay Airlines của Hong Kong (Trung Quốc), thông báo từ tháng 7 sẽ khai thác đường bay Hong Kong tới Phú Quốc với tần suất 3 chuyến/tuần, sử dụng dòng máy bay Boeing 737-800, góp phần nối liền đảo Ngọc với một trong những trung tâm tài chính và du lịch sôi động nhất châu Á.

Trước đó từ đầu tháng này, hãng Hong Kong Express cũng tăng tần suất khai thác tuyến bay đến Phú Quốc từ 2 chuyến/ngày lên 3 chuyến/ngày, các chuyến bay từ Hàn Quốc đạt 7-8 chuyến mỗi ngày, phản ánh nhu cầu du lịch tăng cao từ thị trường quốc tế, đặc biệt là khu vực Đông Bắc Á.

Tại Nam đảo, một hệ sinh thái giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp được hình thành, níu chân du khách nhiều ngày, nhiều mùa trong năm, thể hiện rõ qua sự tăng trưởng bứt phá của các điểm đến tại đây. Trong tháng 5 vừa qua, Sun World Hòn Thơm ghi nhận mức tăng trưởng 72% lượng khách so với cùng kỳ năm trước, sang tháng 6, con số này tiếp tục duy trì ở mức ấn tượng 43%. Đặc biệt, những sản phẩm giải trí biểu tượng như Cầu Hôn và show diễn Nụ hôn của biển cả đang đạt mức 108%và 90% trong lần lượt tháng 5, tháng 6 so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sun World Hon Thom cho biết: “Mùa hè 2025 đang ghi nhận mức tăng trưởng khách vượt trội tại các cơ sở kinh doanh của chúng tôi tại Phú Quốc. Những con số này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của hệ sinh thái du lịch phía Nam đảo, mà còn cho thấy Phú Quốc đang ngày càng đáp ứng xu hướng du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa và giải trí cao cấp, xóa dần tính mùa vụ trong năm”.

Cùng với sự mở rộng mạng bay quốc tế, những con số ấn tượng này đang dần xóa mờ ranh giới giữa mùa cao điểm và thấp điểm, biến Phú Quốc trở thành điểm đến quanh năm hút khách.

Hấp lực từ hệ sinh thái được đầu tư bài bản

Theo nhiều chuyên gia du lịch, sức hấp dẫn của đảo Ngọc ngày nay không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, mà quan trọng hơn là chính sách visa đặc biệt, hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng được đầu tư bài bản, mang tiêu chuẩn quốc tế và có tầm nhìn dài hạn.

Bà Weichun Liu - CEO của KKday, nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới đến từ Đài Loan, chia sẻ: “Tôi thực sự rất ấn tượng với sự phát triển của Phú Quốc so với lần đầu tôi đến đây vào năm 2022. Phú Quốc không chỉ có cơ sở hạ tầng, khách sạn mà còn có rất nhiều chương trình, các buổi biểu diễn quốc tế và chợ đêm, tạo thành một hệ sinh thái đang phát triển”.

Bà Weichun Liu cũng đánh giá với thiên nhiên tuyệt mỹ cùng tốc độ phát triển du lịch nhanh chóng của Phú Quốc, đang đáp ứng được nhu cầu của phân khúc khách cao cấp sang trọng, phân khúc gia đình và cả phân khúc dành cho các bạn trẻ, những người yêu thích tiệc tùng. “Tôi nghĩ đây là một nơi bạn có thể quay lại hàng năm và mỗi lần đều có những trải nghiệm mới mẻ”, bà nói.

Thật vậy, chỉ trong vài năm, diện mạo Phú Quốc đã thay đổi mạnh mẽ với hàng trăm dự án đầu tư, sự vào cuộc của các tập đoàn kinh tế tư nhân như Sun Group, VinGroup, BIM Group… và sự xuất hiện của các thương hiệu quản lý khách sạn danh tiếng toàn cầu như Marriott, Accor, Hilton, Rosewood…

Không chỉ dừng lại ở những sản phẩm đã hiện hữu, Phú Quốc còn đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn trở thành trung tâm du lịch sinh thái, sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Cùng đòn bẩy APEC 2027, hàng loạt dự án chiến lược đang được triển khai mạnh mẽ, đóng vai trò trụ cột nâng tầm hạ tầng du lịch đảo Ngọc.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC với công suất lên tới 20 triệu lượt khách/năm, Tổ hợp đa chức năng APEC cùng lúc đón tiếp được 15.000 người là bước chuẩn bị cần thiết để đón dòng khách quốc tế ngày càng tăng mạnh, đặc biệt là dòng khách MICE và tổ chức sự kiện.

Sắp tới đây, cùng lời mời hợp tác từ Sun Group, hàng loạt tên tuổi nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới như Rixos, The Luxury Collection hay Ritz Carlton Reserve, sẽ đổ bộ Phú Quốc như “miền đất hứa”. Tòa tháp biểu tượng mang tên Khát Vọng - Aspira Tower tựa cánh buồm no gió sẽ vươn mình kiêu hãnh giữa biển trời nam Phú Quốc, trở thành biểu tượng mới của du lịch Phú Quốc và là tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí và thương mại xa xỉ, thu hút hàng triệu khách mỗi năm.

Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng cùng hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và hạ tầng hội nghị tầm cỡ đang từng bước hoàn thiện, tương lai Phú Quốc trở thành hub du lịch quốc tế không còn xa. Sự mở rộng của các đường bay, sự hiện diện ngày càng lớn của các thương hiệu toàn cầu và dòng khách quốc tế đa dạng từ Á đến Âu chính là minh chứng rõ nét nhất.

Khi du khách tìm đến đảo Ngọc không chỉ để nghỉ dưỡng, mà còn để tham dự sự kiện, tận hưởng nghệ thuật, khám phá kiến trúc và văn hóa, khái niệm mùa thấp điểm sẽ dần bị xóa sổ, nhường chỗ cho một Phú Quốc sôi động quanh năm.