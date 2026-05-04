Du lịch phục vụ khoảng 12 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ, tăng hơn 14%

(Ngày Nay) - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, ngành Du lịch ước phục vụ khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 70%, một số trung tâm du lịch và ven biển đạt trên 80%.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay diễn ra liền kề, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, nghỉ dưỡng, góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch tăng cao trên phạm vi cả nước. Hầu hết các địa phương du lịch trọng điểm đều ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Ninh Bình dẫn đầu cả nước với hơn 2,37 triệu lượt khách, tổng thu từ khách ước đạt 3.569 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh đón 1,69 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 190.000 lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 8.700 tỷ đồng. Khánh Hòa đón trên 1,5 triệu lượt, trong đó 124.500 lượt khách quốc tế lưu trú, tổng thu ước đạt 2.638 tỷ đồng. Đà Nẵng đón hơn 1,46 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 621.000 lượt, tăng 24%; tổng thu đạt 5.727 tỷ đồng. Hải Phòng đón 1,45 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 139.326 lượt, tổng thu 1.120 tỷ đồng. Hà Nội ước đón 1,35 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 248.000 lượt; tổng thu đạt trên 5.000 tỷ đồng.

Quảng Ninh đón 1,34 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 70.000 lượt, tổng thu đạt 4.165 tỷ đồng. Lâm Đồng đón 970.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.188 tỷ đồng. Lào Cai đón 800.000 lượt khách, trong đó có 51.000 lượt khách quốc tế, tổng thu ước đạt 2.217 tỷ đồng. Thành phố Huế (từ ngày 29/4-3/5) ước đón 610.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129% so với cùng kỳ, tổng thu đạt 1.350 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), hoạt động vận chuyển du lịch trong dịp nghỉ lễ diễn ra sôi động trên tất cả các loại hình, với năng lực phục vụ được tăng cường rõ rệt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Các đường bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm ghi nhận hệ số lấp đầy 80-100%. Vietnam Airlines khai thác hơn 3.800 chuyến bay, cung ứng hơn 730.000 ghế, tăng lần lượt khoảng 13,3% về số chuyến và 16% về số ghế so với cùng kỳ năm 2025. Vietjet Air tăng gần 3.800 chuyến bay với tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn cao điểm là 832.000 ghế, tăng 130.000 ghế, tương đương tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Ngành đường sắt tăng chuyến trên nhiều tuyến trọng điểm, điều chỉnh tăng giá vé 3%, song song áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá vé cho nhiều đối tượng khách.

Các bến cảng thủy nội địa đã tăng thêm các chuyến tàu ra đảo Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quý, Phú Quốc… phục vụ khách du lịch, người dân dịp nghỉ lễ. Đồng thời, việc đưa vào khai thác một số tuyến cao tốc mới cùng chính sách miễn phí xe buýt, tàu điện tại Hà Nội góp phần tăng cường kết nối, tạo thuận lợi cho người dân và du khách trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Để phục vụ tốt nhu cầu du khách, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ, kiểm soát giá cả và xử lý các hành vi tiêu cực. Các địa phương đồng thời triển khai đồng bộ giải pháp kích cầu, xây dựng sản phẩm mới, nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Dịp nghỉ lễ chia làm 2 đợt liền kề đã khiến xu hướng du lịch phân bổ theo đợt, thay vì tập trung cao điểm trong một khoảng thời gian ngắn. Một số địa phương như Hà Nội, Quảng Trị đưa vào hoạt động một số điểm đến mới, góp phần điều tiết dòng khách, thay vì tập trung quá nhiều vào khu vực trung tâm, giúp giãn áp lực tại các điểm đến, chủ động điều tiết, nâng, cao chất lượng phục vụ.

Đáng chú ý, xu hướng du lịch năm 2026 tiếp tục chuyển dịch theo hướng linh hoạt, ưu tiên kỳ nghỉ ngắn với những hành trình trải nghiệm vừa đảm bảo tính tiện lợi, vừa mang lại sự thoải mái. Nhóm khách gia đình, nhóm nhỏ tăng mạnh, kéo theo nhu cầu cá nhân hóa dịch vụ ngày càng rõ nét. Các xu hướng mới như “Slow travel” (du lịch chậm), “Micro-holiday” (du lịch ngắn ngày) tìm đến không gian yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên thay vì các lịch trình tham quan dày đặc như trước.

Năm nay, các địa phương, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơ quan quản lý về du lịch tại địa phương đã tổ chức ứng trực, công bố rộng rãi đường dây nóng nhằm kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị… Hiện tại chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến khách du lịch trên phạm vi toàn quốc.

Trung tâm Thông tin du lịch đánh giá, sự tăng trưởng về lượng khách, hoạt động du lịch cơ bản diễn ra an toàn, đảm bảo chất lượng trong kỳ nghỉ lễ là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố. Trong đó, hạ tầng giao thông được cải thiện, phương tiện vận chuyển đa dạng giúp việc di chuyển thuận tiện hơn; công tác đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của du khách; công tác quản lý được các địa phương chú trọng triển khai từ sớm, từ xa góp phần nâng cao trải nghiệm du khách.