Du lịch Quảng Ninh đạt doanh thu 1.860 tỷ đồng trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ

(Ngày Nay) - Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, chỉ trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, địa phương đã đón khoảng 600.000 lượt du khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.860 tỷ đồng.

Trong đó, khách nội địa chiếm ưu thế với khoảng 583.800 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 16.200 lượt. Tổng lượng khách lưu trú trong 2 ngày này ước đạt 250.000 lượt.

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng ghi nhận lượng khách tham quan và trải nghiệm tăng đột biến. Trong đó, Vịnh Hạ Long đón khoảng 37.000 lượt khách, Tổ hợp Sun World Hạ Long thu hút khoảng 32.000 lượt khách, đặc khu Vân Đồn đạt con số ấn tượng với 66.000 lượt khách, Bảo tàng Quảng Ninh đón 13.500 lượt khách, quần thể Yên Tử đón khoảng 10.000 lượt khách. Một số địa phương khác như phường Móng Cái 1 đón 29.200 lượt; phường Uông Bí đón khoảng 23.400 lượt; đặc khu Cô Tô đón 14.500 lượt khách.

Sức hấp dẫn của du lịch Quảng Ninh năm nay đến từ chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao độc đáo. Tiêu điểm là chương trình Carnaval Hạ Long 2026 với chủ đề “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới” vào tối 30/4, thu hút khoảng 80.000 đại biểu và du khách. Tại đặc khu Vân Đồn, Lễ hội du lịch biển 2026 với chủ đề “Vân Đồn - Đánh thức mùa hè” cũng đã chính thức khai mạc vào tối 30/4. Các sản phẩm du lịch về đêm như Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026, Phố ẩm thực quốc tế Hạ Long và Chợ đêm VUI-Fest Ha Long đã tạo nên không gian trải nghiệm phong phú, sôi động cho du khách.

Dù lượng khách du lịch đông, lượng phương tiện đổ về các tuyến, điểm du lịch tăng đột biến, gây áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng nhưng tình hình giao thông tại Quảng Ninh vẫn được duy trì ổn định và an toàn.

Đối với tuyến du lịch biển đảo, các đơn vị vận tải cam kết đảm bảo đủ số tàu, chuyến để phục vụ nhu cầu của người dân. Cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường phối hợp kiểm tra phương tiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trong hành trình tham quan vịnh và các đảo như Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu...

Bức tranh du lịch rộn ràng trong 2 ngày đầu nghỉ lễ đã khẳng định vị thế và sức hút mạnh mẽ của tài nguyên biên giới, biển đảo, di sản thế giới của Quảng Ninh trong mùa hè 2026. Trong 4 tháng đầu của năm 2026, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh dự kiến đạt hơn 8,19 triệu lượt, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Năm nay, Quảng Ninh đặt mục tiêu du lịch đột phá, đón khoảng 22 triệu lượt khách, bao gồm 5,2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch dự kiến đạt 65.000 tỷ đồng, khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững và đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế, điểm đến hấp dẫn của khu vực.