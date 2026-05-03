Kích cầu du lịch thành công, các địa phương hút khách dịp nghỉ lễ

Nhờ triển khai đồng bộ các chương trình kích cầu, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhiều địa phương như Lâm Đồng, Ninh Bình đã thu hút lượng lớn du khách trong dịp nghỉ lễ, góp phần tăng mạnh doanh thu và khẳng định sức hút của du lịch nội địa.

Kích cầu, đa dạng hóa sản phẩm

Chiều 3/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tổng hợp thông tin từ các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, trong hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tỉnh Lâm Đồng đã thu hút gần 1 triệu lượt khách du lịch. Doanh thu từ hoạt động du lịch trong hai kỳ nghỉ lễ trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 2.188 tỷ đồng.

Cụ thể dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trong 3 ngày từ ngày 25 đến 27/4, Lâm Đồng đón khoảng 350.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú trên địa bàn, trong đó khách quốc tế ước đạt khoảng 14.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 768 tỷ đồng. Trong đó lượng khách lưu trú tập trung đông vào hai ngày 26 và 27/4.

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 65-75%; riêng các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đạt công suất từ 80-95%, cao điểm có ngày đạt 100%.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày, tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ước đạt 620.000 lượt khách, tăng khoảng 21% so với năm 2025, trong đó khách quốc tế ước đạt 21.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.420 tỷ đồng. Lượng khách lưu trú tập trung đông vào các ngày từ 30/4 đến 2/5. Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 70-80%; riêng các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đạt công suất từ 85-96%, cao điểm có ngày đạt 100%.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Văn Lộc, kết quả trên đạt được do kỳ nghỉ kéo dài, cùng với thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu vực cao nguyên mát mẻ và vùng biển tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tổ chức các chuyến du lịch ngắn ngày.

Bên cạnh yếu tố thuận lợi về thời điểm, tỉnh đã tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm điều kiện đón tiếp và an toàn cho du khách trong các dịp lễ. Đồng thời, các đơn vị trong lĩnh vực du lịch triển khai chương trình kích cầu năm 2026, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Điển hình, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý khai trương Khu ẩm thực đêm vào lúc 18 giờ ngày 30/4, góp phần tăng trải nghiệm cho du khách.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách. Đáng chú ý là Lễ khai mạc hoạt động “Chào mùa du lịch hè năm 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Các cơ sở kinh doanh du lịch chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ; thực hiện niêm yết giá công khai, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Các đơn vị tham gia chương trình kích cầu du lịch thông qua các hình thức ưu đãi như giảm giá, tặng voucher, nâng hạng dịch vụ nhằm thu hút du khách trong dịp lễ.

Doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều sự kiện giải trí, thu hút đông đảo du khách tham gia. Tiêu biểu như Lễ hội Diều khổng lồ Sky Fest 30/4 tại NovaWorld Phan Thiết diễn ra từ ngày 30/4-2/5, trong đó điểm nhấn là lá cờ Việt Nam kích thước 100m2 được thả lên bầu trời Tiến Thành. Sau đó hơn 30 con diều khổng lồ với hàng chục diều kích thước nhỏ hơn được thả lên không trung mang đến không gian trải nghiệm độc đáo bên bờ biển nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại TTC WORLD - Thung lũng Tình Yêu Đà Lạt diễn ra các chương trình âm nhạc Acoustic kết hợp trình diễn nghệ thuật; Quần thể Du lịch Pi Ni Đà Lạt triển khai Chương trình ưu đãi dịp 30/4-1/5 "Bốc thăm trải nghiệm - Nhận quà may mắn" với các phần quà tặng tri ân đặc biệt.

Trước nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp du lịch để bàn giải pháp khắc phục khó khăn, kích cầu thu hút du khách. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh du lịch địa phương gặp khó khăn do Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đóng cửa từ tháng 3 đến tháng 8/2026 để nâng cấp. Một số tuyến quốc lộ đường chính từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam lên Đà Lạt đang trong giai đoạn sửa chữa, khiến giao thông đường bộ khó khăn.

Trong khi đó, giá xăng dầu trên thế giới và trong nước tăng cao do ảnh hưởng của chiến tranh tại Trung Đông, gây ảnh hưởng tới giá cả vận tải hành khách, ảnh hưởng đến mục tiêu đón khoảng 26 triệu lượt khách du lịch đến Lâm Đồng trong năm 2026.

Ninh Bình ước đón gần 2,78 triệu lượt khách

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp nghỉ 30/4-01/5 năm 2026 (từ ngày 25/4 đến 3/5), toàn tỉnh ước đón gần 2,78 triệu lượt khách, thể hiện sức hút của du lịch tỉnh ngày càng lớn. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 2,5 triệu lượt, khách quốc tế 274.563 lượt, tăng 123,9% so với dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2025. Doanh thu ước đạt 4.216 tỷ đồng, tăng 205,1% so với năm 2025.

Đáng chú ý, trong 9 ngày nghỉ lễ, một số khu, điểm du lịch có nhiều sản phẩm du lịch mới thu hút đông đảo du khách: khu du lịch biển gần 330 nghìn lượt, khu Du lịch sinh thái Tràng An khoảng 108,5 nghìn lượt, khu văn hóa tâm linh Bái Đính-Thung Ui trên 54 nghìn lượt, khu sinh thái Thung Nham gần 50 nghìn lượt, khu du lịch Tam Cốc Bích Động trên 42,3 nghìn lượt, khu công viên nước Sun Urban City trên 52 nghìn lượt.

Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú được cải thiện rõ rệt, đặc biệt trong những ngày chính lễ, nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng đạt công suất cao, thậm chí kín phòng. Công suất phòng bình quân đạt trên 75%, riêng các khu vực phường Hoa Lư, phường Nam Hoa Lư, xã Cúc Phương và khu vực các xã ven biển Hải Hậu, Hải Thịnh, Hải Tiến đạt 95-100% trong các tối 26/4, 30/4 và 1/5. Nhìn chung, hoạt động lưu trú du lịch diễn ra ổn định, an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu của du khách.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã chủ động kiểm tra, nâng cấp cơ sở vật chất, quy trình phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn, chất lượng dịch vụ phục vụ; tuân thủ quy định về phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; có biện pháp bảo vệ môi trường du lịch, thu gom, xử lý rác thải, chất thải đúng quy định; thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết đối với sản phẩm, dịch vụ; công khai đường dây nóng hỗ trợ phục vụ du khách.

Dịp này, du khách đến với tỉnh Ninh Bình được tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn như: khai mạc mùa Du lịch biển Ninh Bình 2026 (tối 28/4) với chủ đề “Ninh Bình - Từ non thiêng đến biển rộng” cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng bá sản phẩm và ẩm thực đặc trưng (từ 28/4-1/5) tại Khu du lịch biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh; khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2026; Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026; Triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Phong cảnh Ninh Bình.”

Khu văn hóa Thung Ui đã diễn ra Chương trình nghệ thuật thực cảnh Lễ hội Đàn Kính Thiên năm 2026 với chủ đề “Huyền thiên cổ đàn” (26/4). Khu du lịch Tam Cốc Bích Động tổ chức chương trình “Đông A Khải Hoàn 2026”, sự kiện “Tự hào Hoa Lư”...