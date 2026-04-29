Nâng tầm hợp tác du lịch Việt - Trung từ sức hút của vùng đất di sản Tân Cương

Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 27/4, tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc (Hà Nội), chương trình giới thiệu tài nguyên văn hóa và du lịch Tân Cương với chủ đề “Tân Cương là một vùng đất tuyệt vời” đã chính thức khởi động, đánh dấu bước cụ thể hóa đầu tiên cho Năm hợp tác Du lịch Việt - Trung 2026 - 2027.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã chính thức tuyên bố khởi động “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027”. Hoạt động này góp phần đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, quảng bá xúc tiến du lịch, hợp tác nâng cấp hạ tầng, dịch vụ du lịch, củng cố và giữ vững vị thế là thị trường khách du lịch lớn của nhau.

Nâng tầm hợp tác du lịch Việt - Trung từ sức hút của vùng đất di sản Tân Cương ảnh 1
Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Trung Quốc tại Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Với chủ đề “Tân Cương là vùng đất tuyệt vời”, sự kiện giới thiệu tài nguyên văn hóa và du lịch Tân Cương nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa quyết định hợp tác trên của hai quốc gia. Chương trình do Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương tổ chức, cùng với sự đồng hành của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội khẳng định: “Những năm gần đây, du lịch Tân Cương phát triển mạnh mẽ với hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao. Thương hiệu “Tân Cương là một vùng đất tuyệt vời” đã vang danh trong và ngoài nước với sức hút độc đáo đang thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến tham quan và trải nghiệm, trong đó có du khách Việt Nam”.

Nâng tầm hợp tác du lịch Việt - Trung từ sức hút của vùng đất di sản Tân Cương ảnh 2
Các tiết mục nghệ thuật mang đậm văn hoá Tân Cương, Trung Quốc được biểu diễn thu hút sự chú ý của công chúng.

Bên cạnh các nội dung trao đổi chiến lược, sự kiện còn mang đến một không gian văn hóa sống động thông qua các chương trình trình diễn nghệ thuật đặc sắc của Tân Cương kết hợp cùng khu vực trưng bày ảnh ấn tượng, góp phần tái hiện chân thực vẻ đẹp hùng vĩ của cảnh quan thiên nhiên và bản sắc dân tộc độc đáo của Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ (Tân Cương).

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp lữ hành và khách tham dự chính là các chuyên đề giới thiệu tuyến du lịch 4 mùa cùng hệ thống sản phẩm văn hóa - du lịch đặc thù, cung cấp cái nhìn toàn diện về một điểm đến đa dạng trải nghiệm.

Khẳng định ý nghĩa nhân văn của hoạt động lữ hành, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, du lịch không chỉ đơn thuần là những chuyến đi trải nghiệm mà quan trọng hơn hết là cầu nối để nhân dân hai nước thấu hiểu về cuộc sống và con người của nhau, từ đó góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai phân tích chính sự khác biệt về địa lý và văn hóa sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho dòng khách hai chiều khi du khách Việt Nam khao khát khám phá núi tuyết, thảo nguyên và văn hóa Trung Á đặc sắc tại Tân Cương. Trong khi đó, du khách từ vùng đất Trung Hoa lại bị lôi cuốn bởi những bờ biển nhiệt đới, đô thị sôi động và nền ẩm thực phong phú bậc nhất Đông Nam Á của Việt Nam.

Nâng tầm hợp tác du lịch Việt - Trung từ sức hút của vùng đất di sản Tân Cương ảnh 3
Sự kiện trưng bày các bức tranh, sản phẩm mang bản sắc dân tộc Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ.

Đồng thời, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng khuyến khích các doanh nghiệp du lịch Việt - Trung tận dụng cơ hội từ năm du lịch chung để xây dựng các sản phẩm hấp dẫn, giá cả hợp lý, tăng cường kết nối hàng không và chính sách thị thực thuận lợi.

Với vị thế là cửa ngõ chiến lược mở ra phía Tây và là mắt xích cốt lõi trong sáng kiến “Vành đai và Con đường”, Tân Cương đang mở ra không gian hợp tác rộng mở cho các địa phương của Việt Nam trong tiến trình làm sâu sắc hơn liên kết khu vực.

Sự kiện lần này không chỉ đơn thuần là hoạt động quảng bá mà còn là cơ hội then chốt để doanh nghiệp du lịch hai bên tăng cường kết nối và mở rộng hợp tác thực chất, qua đó kỳ vọng tạo nên làn sóng dịch chuyển dòng khách hai chiều mạnh mẽ giúp người dân Việt Nam trực tiếp cảm nhận sức sống của Tân Cương và ngược lại, ông Hình Cửu Cường, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam chia sẻ.

Thông qua các hoạt động quảng bá trực quan này, chương trình kỳ vọng sẽ mở ra những hành trình khám phá mới mẻ, kết nối sâu sắc hơn tâm hồn và văn hóa của nhân dân hai nước, đồng thời tạo đà cho những sản phẩm du lịch liên kết bền vững trong tương lai.

Trần Phương
di sản Tân Cương hợp tác du lịch du lịch Việt - Trung

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

