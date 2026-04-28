Quảng bá văn hóa – du lịch Tân Cương, mở rộng không gian hợp tác Việt – Trung

(Ngày Nay) - Chiều 27/4, chương trình giới thiệu văn hóa, du lịch Tân Cương chủ đề “Tân Cương là một vùng đất tuyệt vời” đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội. Sự kiện là một điểm nhấn đáng chú ý, góp phần cụ thể hóa Năm hợp tác du lịch Việt – Trung 2026 – 2027.

Chương trình gồm các nội dung: Trình diễn nghệ thuật đặc sắc Tân Cương, trưng bày ảnh về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc dân tộc của Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương; chiếu phim về các tuyến du lịch bốn mùa, giới thiệu sản phẩm văn hóa - du lịch đặc thù.

Tham dự chương trình có sự góp mặt của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức văn hóa và doanh nghiệp du lịch hai nước, trong đó có ông Hình Cửu Cường, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, cùng đông đảo đối tác lữ hành và các đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc, ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội nhấn mạnh tiềm năng nổi bật của Tân Cương – vùng đất hội tụ nhiều dạng địa hình và hệ sinh thái đặc trưng như núi tuyết, thảo nguyên, sa mạc và ốc đảo, lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử của Con đường Tơ lụa.

“Với Năm Hợp tác Du lịch Việt – Trung, chúng tôi kỳ vọng ngày càng nhiều du khách Việt Nam sẽ đến Tân Cương để trải nghiệm và khám phá những giá trị văn hóa, thiên nhiên độc đáo”, ông chia sẻ. Đồng thời, ông bày tỏ sự trân trọng đối với các đối tác Việt Nam đã đồng hành trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Ở góc độ ngoại giao, ông Hình Cửu Cường, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho rằng, chương trình lần này là bước triển khai thiết thực tuyên bố chung cấp cao giữa hai nước, mở ra cơ hội để công chúng Việt Nam hiểu rõ hơn về Trung Quốc nói chung và khu vực Tân Cương nói riêng. Ông nhấn mạnh, với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, bản sắc văn hóa đa dạng và vai trò là cửa ngõ quan trọng trong sáng kiến “Vành đai và Con đường”, Tân Cương có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực du lịch.

Đại diện phía Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, hai quốc gia sở hữu những lợi thế du lịch mang tính bổ trợ rõ nét. Nếu Việt Nam nổi bật với biển nhiệt đới, di sản văn hóa lâu đời và ẩm thực phong phú, thì Tân Cương lại hấp dẫn bởi không gian rộng lớn, cảnh quan núi tuyết, thảo nguyên đặc trưng và sắc thái văn hóa Trung Á độc đáo. Theo bà, chính sự khác biệt này sẽ tạo nên sức hút mới mẻ đối với du khách hai bên. Bà Hoa Mai cũng cho biết, trong năm 2026, Việt Nam dự kiến tổ chức ba hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tại Trung Quốc nhằm tiếp tục mở rộng thị trường và tăng cường trao đổi khách hai chiều.

“Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp du lịch Việt – Trung tận dụng cơ hội từ năm hợp tác chung để phát triển các sản phẩm liên tuyến, đa dạng hóa trải nghiệm, đồng thời chú trọng mức giá hợp lý, tăng cường kết nối hàng không và tạo điều kiện thuận lợi về thị thực”, bà Hoa Mai nhấn mạnh.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động quảng bá, chương trình còn được xem là diễn đàn kết nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp lữ hành, góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất trong phát triển sản phẩm, xây dựng tour tuyến và chia sẻ nguồn khách. Trong bối cảnh ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ sau những biến động toàn cầu, việc tăng cường liên kết khu vực được đánh giá là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Sự kiện được kỳ vọng là bước khởi động, góp phần hiện thực hóa các nội dung hợp tác trong Năm hợp tác du lịch Việt – Trung 2026 – 2027, đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp hai bên khai thác hiệu quả thị trường du lịch.