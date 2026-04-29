Nâng tầm trải nghiệm, tạo ấn tượng về vùng đất di sản

(Ngày Nay) - Quyết tâm giữ vững thương hiệu "Điểm đến thân thiện nhất thế giới", các cơ sở lưu trú tại Ninh Bình đã hoàn tất công tác chỉnh trang và nâng cấp toàn diện dịch vụ để sẵn sàng phục vụ du khách dịp lễ 30/4 - 1/5. Bên cạnh việc hoàn thiện chỉnh trang tại các cơ sở lưu trú, địa phương còn chủ động triển khai những sản phẩm mới nhằm nâng tầm trải nghiệm và tạo ấn tượng khó quên trong lòng du khách khi ghé thăm vùng đất di sản.
Điểm đến đa trải nghiệm

Nằm trong quần thể Di sản Thế giới Tràng An, cánh đồng lúa Tam Cốc, phường Nam Hoa Lư từ lâu đã được vinh danh là một trong những cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam. Mỗi năm, trên nền cánh đồng lúa này những bức tranh khổng lồ được tạo nên từ những cây lúa với nhiều chủ đề độc đáo. Tiếp nối mạch sáng tạo đó, năm 2026, cánh đồng được tạo hình với chủ đề "Song mã chầu báo công" vừa mang chiều sâu biểu tượng vừa đầy tính nghệ thuật. Thời điểm này, cánh đồng lúa đang dần chuyển sang màu vàng tạo nên những mảng màu đối lập tuyệt đẹp thu hút du khách dịp nghỉ lễ.

Theo đại diện Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, ngay từ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và Hợp tác xã Nông nghiệp tổ dân phố Văn Lâm triển khai kế hoạch gieo cấy, hướng dẫn nông dân xuống đồng đúng khung thời vụ. Thời điểm này, dù lúa chưa ngả hết sang màu vàng nhưng tác phẩm nghệ thuật khổng lồ "Song mã chầu báo công" đã bắt đầu hiện rõ hình hài. Nhờ sự tính toán kỹ lưỡng về thời gian gieo cấy, những đường nét của bức tranh đã hiện lên sắc nét giữa thảm lúa. Du khách đứng từ trên sườn núi nhìn xuống sẽ thấy một bức tranh khổng lồ, nơi màu xanh, vàng của lúa hòa quyện với màu xanh của núi, tạo nên một không gian thư thái cho kỳ nghỉ lễ. Hoạt động này không chỉ quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa nông nghiệp lúa nước mà còn trở thành "thương hiệu" du lịch độc đáo, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Ghé thăm Khu du lịch sinh thái Thung Nham, phường Nam Hoa Lư những ngày này, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước một không gian ngập tràn sắc đỏ của cờ và hoa tại khu nhà sàn, cây cầu...; sâu lắng nhất vẫn là trải nghiệm tại "Con đường di sản". Giữa thiên nhiên xanh mướt, những lá thư từ chiến trường xưa được treo trang trọng như những nhịp cầu thời gian kết nối hiện tại với ký ức hào hùng của những người lính năm xưa trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Chị Đỗ Khánh Linh (trưởng nhóm Marketing, Khu du lịch sinh thái Thung Nham) chia sẻ, chúng tôi muốn du khách khi đến với Thung Nham ngoài việc tham quan, ngắm cảnh còn là dịp để mỗi người cảm nhận và trân trọng hơn giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay. Cùng với đó, khu du lịch đã cho thay mới, trồng bổ sung các loại hoa; rà soát toàn bộ hệ thống dịch vụ, từ cơ sở vật chất đến quy trình vận hành để đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn nhất cho du khách.

Nâng cao chất lượng lưu trú và dịch vụ

Xác định chất lượng lưu trú là "xương sống" của ngành du lịch, các cơ sở lưu trú tại Ninh Bình đã sớm hoàn tất việc bảo trì cơ sở vật chất từ việc chăm sóc cảnh quan khuôn viên đến kiểm tra hệ thống kỹ thuật, tất cả đều hướng tới sự hài lòng của du khách. Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản về kỹ năng phục vụ chuyên nghiệp, đảm bảo thái độ đón tiếp niềm nở, chu đáo ngay cả trong những ngày cao điểm.

Là một trong những điểm lưu trú hàng đầu tại khu vực Tam Cốc, Ninh Bình Hidden Charm Hotel & Resort đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để đón du khách trong dịp 30/4 - 1/5. Chị Nguyễn Quỳnh Trang (trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng, Ninh Bình Hidden Charm Hotel & Resort) cho biết, khách sạn không chỉ tập trung bảo trì hệ thống phòng nghỉ sang trọng mà còn chú trọng làm mới không gian tiện ích. Khu vực bể bơi ngoài trời, hệ thống nhà hàng với thực đơn đặc sản địa phương được nâng cấp để mang lại trải nghiệm ẩm thực tinh tế. Đặc biệt, đội ngũ nhân sự đã được tập huấn kỹ về quy trình phục vụ, đảm bảo sự nhanh chóng và chuyên nghiệp ngay cả trong điều kiện công suất phòng đạt mức tối đa.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Tấn, ngành đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cho du khách; đồng thời, nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, hệ thống cơ sở lưu trú, hạ tầng phục vụ. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, quảng bá và cung cấp thông tin về điểm đến được ngành chú trọng, nhằm tạo thuận lợi cho du khách trong quá trình tham quan, trải nghiệm. Cùng với đó, công tác phát triển nguồn nhân lực được đặc biệt chú trọng. Đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên, lái đò, nhân viên phục vụ thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, giao tiếp và ý thức gìn giữ hình ảnh điểm đến.

Thực tế cho thấy, những nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch đã mang lại hiệu quả rõ nét, thể hiện không chỉ ở sự gia tăng về lượng khách mà còn ở chất lượng trải nghiệm. Đáng chú ý, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách có xu hướng tăng, phản ánh chuyển biến tích cực theo hướng phát triển bền vững. Trong quý I/2026, tổng lượt khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 9,9 triệu lượt, tăng 20,91% so với cùng kỳ năm 2025; khách lưu trú đạt trên 1,7 triệu lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 10.053 tỷ đồng. Nhiều điểm đến trọng điểm như: Tràng An, Tam Cốc, Cố đô Hoa Lư… ghi nhận lượng khách tăng cao, qua đó cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du lịch.

Trên đà tăng trưởng đó, năm 2026, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu đón khoảng 22 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 25.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Nâng cao chất lượng dịch vụ không chỉ là giải pháp trước mắt mà đã trở thành định hướng chiến lược xuyên suốt trong quá trình phát triển du lịch Ninh Bình. Với cách làm bài bản, có trọng tâm, trọng điểm và tầm nhìn dài hạn, tỉnh đang từng bước định hình rõ nét hình ảnh điểm đến "an toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn".

