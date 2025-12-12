EDC Tech trình làng công nghệ 'biến' camera thường thành camera AI tại TechMart 2025

(Ngày Nay) - Tại sự kiện TechMart 2025 vừa diễn ra, EDC Tech đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới công nghệ và doanh nghiệp khi giới thiệu giải pháp mới: biến camera thường thành camera AI.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực giám sát an ninh, mở ra hướng đi tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả cao cho nhiều ngành nghề.

Phần mềm thông minh "biến" camera thường thành camera AI

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, nhu cầu về hệ thống giám sát thông minh trở nên cấp thiết. Các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, khu dân cư đều cần những công cụ không chỉ ghi hình mà còn có khả năng phân tích, nhận diện và cảnh báo. Tuy nhiên, phần lớn hệ thống hiện nay vẫn sử dụng camera truyền thống, chỉ dừng lại ở chức năng ghi hình và lưu trữ. Việc thay mới toàn bộ bằng camera AI hiện đại đòi hỏi chi phí lớn, khiến nhiều đơn vị e ngại.

Giải pháp của EDC Tech xuất hiện đúng lúc, cho phép tận dụng hạ tầng sẵn có nhưng vẫn nâng cấp lên tầm công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đây là điểm nhấn khiến gian hàng của EDC Tech tại TechMart luôn đông khách tham quan.

Theo đại diện EDC Tech, công nghệ này hoạt động dựa trên việc tích hợp phần mềm AI vào hệ thống camera IP hiện hữu. Hình ảnh từ camera thường được truyền về máy chủ hoặc thiết bị trung gian, sau đó được xử lý bằng các thuật toán học máy. Hệ thống có thể nhận diện khuôn mặt, phân tích hành vi, đếm người, phát hiện bất thường và đưa ra cảnh báo tức thì.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ quá trình nâng cấp không yêu cầu thay đổi phần cứng camera. Người dùng chỉ cần bổ sung phần mềm và thiết bị hỗ trợ, qua đó tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đạt hiệu quả giám sát thông minh.

Việc này, đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực như: Tiết kiệm chi phí: không cần đầu tư hệ thống camera AI mới, chỉ nâng cấp từ camera thường. Nâng cao an ninh: nhận diện khuôn mặt, phát hiện hành vi bất thường, cảnh báo sớm. Phân tích dữ liệu thông minh: đếm số lượng người ra vào, phân tích lưu lượng, hỗ trợ quản lý vận hành. Ứng dụng đa dạng: từ giám sát an ninh đô thị, quản lý giao thông, đến bán lẻ, giáo dục, y tế. Và sau cùng, là khả năng mở rộng: hệ thống có thể tích hợp thêm nhiều tính năng AI khác trong tương lai.

Ý nghĩa đối với cộng đồng và doanh nghiệp

Tại sự kiện, EDC Tech đã trình diễn nhiều tình huống ứng dụng. Trong lĩnh vực doanh nghiệp, camera AI giúp giám sát nhân viên, phát hiện hành vi bất thường trong nhà xưởng. Trong bán lẻ, hệ thống hỗ trợ nhận diện khách hàng, phân tích hành vi mua sắm, từ đó đưa ra chiến lược marketing phù hợp. Trong giao thông, camera AI có thể phát hiện vi phạm, đếm lưu lượng xe, hỗ trợ điều tiết. Trong y tế và giáo dục, công nghệ giúp giám sát an toàn bệnh nhân, học sinh, cảnh báo khi có sự cố.

Những màn trình diễn này đã nhận được sự quan tâm lớn từ khách tham quan, nhiều người đánh giá đây là giải pháp mang tính cách mạng trong lĩnh vực giám sát.

Giải pháp của EDC Tech không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng. Việc nâng cấp camera thường thành camera AI giúp nâng cao an ninh đô thị, góp phần xây dựng thành phố thông minh. Đối với doanh nghiệp, công nghệ này giúp giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả quản lý. Đối với ngành công nghệ, đây là minh chứng cho vai trò của AI trong việc cải tiến thiết bị truyền thống.

Về tương lai, EDC Tech cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu để mở rộng khả năng của hệ thống. Trong tương lai, camera AI có thể phân tích cảm xúc, phát hiện cháy nổ, sự cố, cảnh báo sớm để giảm thiểu rủi ro.

Công nghệ cũng sẽ được tích hợp với các thiết bị IoT khác, tạo thành hệ sinh thái giám sát toàn diện. Điều này hứa hẹn biến camera AI thành trung tâm dữ liệu hình ảnh thông minh, phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Công ty Cổ phần Công nghệ EDC (EDC Tech) là một startup về công nghệ, chuyên ứng dụng sức mạnh của công nghệ, tự động hóa, AI để giúp các doanh nghiệp phát triển ngày càng bền vững.



EDC Tech từng đồng hành với chương trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, với công vụ Face Matching - là giải pháp toàn diện của EDC Tech nhằm số hóa quy trình tổ chức sự kiện, bao gồm: Tạo thiệp mời cá nhân hóa bằng AI, gắn khuôn mặt và mã QR riêng biệt; Check-in bằng QR hoặc nhận diện khuôn mặt, giảm tải nhân sự và thời gian; Tìm ảnh theo khuôn mặt trong thư viện ảnh thông minh, chỉ với một bức selfie; Quay số trúng thưởng theo hình ảnh người tham dự, minh bạch và trực quan; Báo cáo thời gian thực, quản lý toàn bộ khách mời trên một hệ thống duy nhất.