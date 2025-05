Em Xinh “Say Hi”: Thế hệ mới của nữ idol Việt Nam chính thức lộ diện

(Ngày Nay) - Ngày 14/05 tại Trung tâm thương mại Thiso Mall (TP Thủ Đức, TP.HCM), chương trình Em Xinh "Say Hi" tổ chức sự kiện ra mắt 30 Em Xinh với các hoạt động fansign, thu hút hàng nghìn người hâm mộ. Sự kiện đánh dấu khởi đầu cho hành trình của các idol, khẳng định sức hút của chương trình trước ngày phát sóng.

Em Xinh “Say Hi” chính thức ra mắt khán giả

Buổi ra mắt có sự góp mặt của các Em Xinh - những gương mặt tiềm năng đại diện cho thế hệ nữ idol mới của Vpop. Khu vực tổ chức được phủ kín bởi các banner, hoa cổ vũ từ người hâm mộ. Đông đảo khán giả có mặt từ sớm để giao lưu trực tiếp cùng idol.

Xuất hiện trong những bộ cánh đa sắc, cá tính với phong cách Y3K hiện đại rõ nét, mỗi Em Xinh đều thể hiện màu sắc riêng biệt. Bên cạnh tài năng, thì phong cách của các nữ idol cũng dự kiến tạo xu hướng, cho thấy tiềm năng trở thành các biểu tượng thời trang mới của thị trường âm nhạc Việt.

Buổi lễ ra mắt vinh dự đón tiếp các vị khách quý, trong đó có bà Đinh Thị Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Trung ương; ông Phạm Quý Trọng - Phó Vụ trưởng, Phó trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Khu vực miền Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể Thao TP. Hồ Chí Minh; ông Bảo Thái - Giám Đốc Điều hành Content Hub - Đơn vị sản xuất chương trình; cùng đại diện các nhà tài trợ. MC Lương Thùy Linh đảm nhận vai trò dẫn chương trình, với sự đồng hành cùng hai Em Xinh Châu Bùi và Em Xinh Miu Lê.

Từ góc nhìn của người luôn theo sát lĩnh vực quản lý về văn hóa – nghệ thuật, bà Đinh Thị Mai – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhận thấy những bước đi của DatVietVAC hiện nay đang rất đúng với Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Những chương trình như Em Xinh “Say Hi” quy tụ rất nhiều nghệ sĩ nữ trẻ, tài năng và khao khát lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

Bà Đinh Thị Mai cũng kỳ vọng Em Xinh “Say Hi” của DatVietVAC sẽ trở thành môi trường ươm mầm và phát hiện ra những nghệ sĩ nữ trẻ tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật.

Anh Bảo Thái – đại diện đơn vị Sáng Tạo và Sản Xuất chia sẻ thêm: “Là sự tiếp nối thành công bùng nổ của Anh Trai “Say Hi”, Em Xinh "Say Hi” – đầu tư 100% made in Vietnam, là một trong những chương trình lớn nhất DatVietVAC gửi đến quý khán giả năm 2025. Format Em Xinh "Say Hi" định hướng sẽ tạo ra những bản hit với 100% ca khúc được sản xuất mới – hứa hẹn tạo nên xu hướng âm nhạc và phong cách biểu diễn mới trong năm 2025. 30 nữ nghệ sĩ trẻ tài năng sẽ đồng thời thể hiện khả năng ca hát, sáng tác và trình diễn, mang đến những trải nghiệm nghệ thuật mà khán giả có lẽ chưa từng chứng kiến trên bất kỳ sân khấu nào trước đó".

Mở đầu sự kiện, thước phim ngắn Real Aura đã làm rõ nguồn cảm hứng từ phía Nhà Sản xuất khi sáng tạo chương trình âm nhạc thực tế Em Xinh “Say Hi”. Tiếp nối là màn ra mắt ấn tượng của các Em Xinh trước khán giả (Em Xinh Han Sara, Lâm Bảo Ngọc vắng mặt vì lý do lịch trình cá nhân). Trailer chính thức và teaser của ca khúc chủ đề cũng được giới thiệu, hé lộ những hình ảnh đầu tiên của chương trình sắp phát sóng. MV Theme Song sẽ được ra mắt chính thức vào ngày 28/05.

Xuyên suốt buổi ra mắt, các Em Xinh có dịp chia sẻ về hành trình và kỳ vọng của họ khi tham gia chương trình. Châu Bùi bày tỏ niềm vui khi được trải nghiệm hành trình âm nhạc mới mẻ cùng Em Xinh "Say Hi”, được làm việc với những ekip chuyên nghiệp nhất. Châu Bùi hé lộ, các Em Xinh sẽ mang đến bất ngờ cho khán giả tại Live Stage 1.

Em Xinh Bích Phương thừa nhận từng lo lắng vì lớn tuổi nhất trong dàn nghệ sĩ. Song, sau Live Stage 1, nữ ca sĩ cảm thấy đây là lợi thế vì luôn được các Em Xinh chào đón, tôn trọng. Cô tin rằng đã chọn đúng nơi để đến, có thêm nhiều chị em mới.

Phương Ly thổ lộ mình là người hướng nội, thường lập tức trở về nhà sau mỗi lần biểu diễn. Đến với Em Xinh “Say Hi”, cô có cơ hội đồng hành cùng 29 chị em. Khác với Bích Phương, Phương Ly quan niệm tuổi tác không phải vấn đề vì luôn cảm thấy tâm hồn mình trẻ trung, coi bản thân như “em bé”.

Sau khi theo dõi Anh Trai "Say Hi”, Em Xinh Orange áp lực về việc “thả miếng” trong chương trình. Sau Live Stage 1, cô được ekip sản xuất trấn an rằng mình có “miếng dính, miếng rớt”. Nữ ca sĩ cho hay, khán giả sẽ được thấy cả nước mắt lẫn nụ cười của các Em Xinh.

Pháo bày tỏ niềm vui khi có thêm nhiều người bạn mới, được lên hình nhiều hơn, mặc những trang phục đẹp. Nữ rapper thích thú khi được mọi người ví với Anh Trai Pháp Kiều.

Tham dự lễ ra còn có sự tham gia Giám Đốc Âm Nhạc JustaTee, Tổng đạo diễn Vương Khang, Giám đốc Thời trang Kye Nguyễn, Giám đốc Nghệ thuật Make-up SOL cùng đội ngũ nhà thiết kế, biên đạo. Sự kiện đặc biệt quy tụ hơn 20 producer và nhạc sĩ – những người đã trực tiếp tham gia sáng tạo phần âm nhạc cho chương trình. JustaTee đề cao tầm quan trọng của tinh thần tập thể trong chương trình. Đây là thách thức với các nữ idol có cá tính mạnh, cái tôi cá nhân cao. Đến với Em Xinh “Say Hi”, tất cả sẽ có sự thay đổi tích cực. Các Em Xinh sẽ thực hiện những thứ vượt xa điều bản thân đã đạt được trước đó.

Sự kiện có sự xuất hiện của các khách mời đặc biệt là các Anh Trai Negav, RHYDER, JSOL, Nicky đến ủng hộ các Em Xinh.

“Say hi” cùng idol: Các Em Xinh hào hứng giao lưu trực tiếp cùng khán giả

100 khán giả chiến thắng minigame trên Fanpage Em Xinh "Say Hi" trước đó nhận được poster có chữ ký, cùng đặc quyền tham gia fansign riêng cùng các idol. Đến với phần fansign do Anh Trai Nicky dẫn dắt, các Em Xinh tham gia các hoạt động vui nhộn như Dance challenge, Pose nhanh như chớp và trò chơi Ai là người đó? trước khi giao lưu ký tặng với người hâm mộ.

Không khí buổi fansign thêm phần sôi động khi các Em Xinh thể hiện những màn hát ngẫu hứng theo yêu cầu của người hâm mộ. Phần thể hiện ca khúc "Cứ để anh ta rời đi "của Bảo Anh, "Sài Gòn đau lòng quá" của Hoàng Duyên nhận được tràng vỗ tay không ngớt từ fan.

Nhiều khán giả xúc động khi có cơ hội gặp gỡ idol từ khoảng cách gần. Lê Minh Anh chia sẻ: "Tiên Tiên trong Em Xinh "Say Hi" sẽ là một phiên bản hoàn toàn mới và mình rất háo hức được thấy sự thay đổi đó”.

Suốt buổi fansign, các Em Xinh dành thời gian trò chuyện, ký tặng và chụp ảnh cùng người hâm mộ. Nhiều fan may mắn nhận được những món quà nhỏ như photocard độc quyền, vòng tay và sticker từ idol.

Em Xinh "Say Hi" là chương trình được đầu tư quy mô và sáng tạo, dự kiến tạo xu hướng mới trong mùa hè 2025. 30 nữ nghệ sĩ tài năng gồm: Quỳnh Anh Shyn, Châu Bùi, DANMY, Saabirose, Pháo, Hoàng Duyên, Liu Grace, MAIQUINN, Ngô Lan Hương, Chi Xê, Han Sara, Ánh Sáng, Yeolan, LyHan, Mỹ Mỹ, Lamoon, Muộii, Lyly, Lâm Bảo Ngọc, Vũ Thảo My, Đào Tử A1J, Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Bảo Anh, Miu Lê, 52Hz, Orange, Juky San, Phương Ly, và Bích Phương. Họ sẽ thể hiện khả năng ca hát, sáng tác và biểu diễn. Đây cũng là sân chơi để các cô gái khẳng định bản sắc cá nhân tới đông đảo khán giả.

Chương trình Em Xinh "Say Hi" sẽ chính thức phát sóng lúc 20h thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 31/05/2025 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, ON - Vie Giải Trí, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công vang dội từ Anh Trai "Say Hi", đồng thời mở ra kỷ nguyên mới cho nữ idol Việt Nam.

Hình tượng Em Xinh trong chương trình Em Xinh "Say Hi" không chỉ đơn thuần là nữ idol có ngoại hình đẹp và tài năng. Em Xinh nghĩa là Real Aura: Khí chất tỏa sáng không bị giới hạn trong một hình ảnh duy nhất. Luôn biến hóa, chuyển động, đây như dải cực quang không ngừng đổi màu nhưng vẫn giữ vẻ đẹp nguyên bản, thu hút. Real Aura là hào quang, khí chất riêng, chỉ có ở các nữ idol – một đặc tính của những nữ nghệ sĩ không chỉ được công nhận, mà còn định nghĩa lại thế giới. Trong chương trình Em Xinh "Say Hi", mỗi Em Xinh sẽ bước vào một hành trình mới - nơi họ được cùng sáng tạo âm nhạc, luyện tập, thử thách bản thân và không ngừng bứt phá khỏi những giới hạn quen thuộc, chạm tới phiên bản Real Aura của chính mình. Các nữ nghệ sĩ, với xuất phát điểm là những cá tính nghệ thuật khác nhau, sẽ được khai phá sâu hơn về chất liệu âm nhạc mới, phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng, phong cách trình diễn và thần thái nữ idol thế hệ mới. Đó chính là Real Aura – không phải thứ có sẵn, mà sẽ được tìm thấy trên hành trình dám thử thách, dám biến hoá, bứt phá vượt qua mọi giới hạn. Họ sẽ trở thành những nữ idol mang dấu ấn riêng, đại diện cho thế hệ tài năng mới, kiến tạo một kỷ nguyên văn minh cho nền âm nhạc Việt. Bên cạnh đó, chương trình Em Xinh "Say Hi" còn khơi dậy niềm tự hào về nhạc Việt, tạo một cộng đồng fan văn minh, nhiệt tình, yêu âm nhạc, tiếp nối những giá trị mà Anh Trai "Say Hi" và các sản phẩm khác của DatVietVAC đã đóng góp cho nền công nghiệp văn hóa Việt Nam.