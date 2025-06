ENTECH 2025 thu hút nhiều công ty Hàn Quốc xuất sắc trong lĩnh vực xử lý chất thải

Đến với ENTECH Vietnam 2025, rất nhiều công ty xuất sắc trong lĩnh vực môi trường ở Hàn Quốc sẽ sẽ tham gia sự kiện ENTECH tại Việt Nam.

Dự kiến sự kiện 'ENTECH VIỆT NAM 2025' sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội từ ngày 25 đến 27/6.

Các công ty trong lĩnh vực môi trường tham dự sự kiện bao gồm: Lightstar Co.,Ltd; Ecoeye/Wooritech; SINAENS; KC Cottrell Vietnam Co., Ltd và Bando Chain. Đây đều là những công ty chuyên cung cấp các giải pháp về các vật liệu tái chế, thiết bị xử lý khí thải.

Trong số các đơn vị tham dự, nổi bật là Công ty LIGHTSTAR CO., LTD – nhà sản xuất thiết bị đo lường điện hàng đầu của Hàn Quốc, được thành lập từ năm 1979 tại Gijang-gun, Busan. Với hệ thống sản phẩm phong phú bao gồm đồng hồ đo đa năng kỹ thuật số, biến dòng và đồng hồ đo kim dành cho tủ điện phân phối, LIGHTSTAR sở hữu các chứng nhận chất lượng như KS, CE, ISO và nhiều bằng sáng chế.

Tại triển lãm lần này, doanh nghiệp giới thiệu các thiết bị như đồng hồ kỹ thuật số loại LCD có độ chính xác cao, hỗ trợ giám sát thông số điện từ xa qua giao tiếp RS-485; biến dòng loại thanh dẫn điện với đầu ra 5A hoặc 1A tối ưu cho lắp đặt; và các mẫu đồng hồ đo kim phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp. Với chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu sang Việt Nam và Nhật Bản, LIGHTSTAR hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực điện đo lường.

Một tên tuổi đáng chú ý khác là ECOEYE/WOORITECH – doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực tái chế, giảm phát thải khí nhà kính và công nghệ xử lý dầu cắt gọt. ECOEYE hiện là công ty niêm yết đầu tiên trên sàn KOSDAQ chuyên về tín chỉ carbon, với mạng lưới dự án tại 15 quốc gia.

Tại Việt Nam, công ty đang triển khai hai công nghệ chủ lực: Công nghệ thu hồi và tái chế môi chất lạnh từ thiết bị cũ giúp tái sử dụng như chất nguyên sinh, và công nghệ tách hóa chất từ vật liệu nhựa tổng hợp – giúp phân tách, tái chế riêng biệt các lớp vật liệu trong bạt nhựa, banner hay túi khí. Công nghệ của WOORITECH phù hợp cả với dầu tan và không tan trong nước, góp phần bảo vệ môi trường và thúc đẩy sản xuất sạch hơn.

Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, công ty SINAENS (Shina I&S) mang đến giải pháp sơn cách nhiệt hiệu suất cao và được công nhận về chất lượng thông qua việc cung cấp cho các đơn vị lớn. Công ty cũng đang mở rộng sang các thị trường nước ngoài như Ấn Độ và Trung Đông. Dựa trên công nghệ bền vững, Sina E&S đang dẫn đầu các nỗ lực giảm hiện tượng đảo nhiệt đô thị và cải thiện môi trường vệ sinh, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Sản phẩm đơn vị giới thiệu tại ENTECH là sơn và phim cách nhiệt. Sơn cách nhiệt gốc nước của công ty có khả năng phản xạ bức xạ mặt trời, giảm nhiệt độ bề mặt mái nhà, tường và các công trình ngoài trời, được tin dùng trong các cơ sở công cộng, công nghiệp và quân sự. Bên cạnh đó, phim cách nhiệt của SINAENS có khả năng cản tia hồng ngoại, tia cực tím nhưng vẫn giữ được độ trong suốt, phù hợp với kính cửa sổ tại trường học, bệnh viện, tòa nhà thương mại.

KC Cottrell Vietnam Co., Ltd – chi nhánh tại Việt Nam của KC Cottrell (Hàn Quốc) – tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm không khí. Được thành lập từ năm 1973 và có hơn 8.000 hệ thống môi trường đã được lắp đặt toàn cầu, KC Cottrell sở hữu mạng lưới chi nhánh rộng khắp tại Mỹ, Anh, Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam. Tại thị trường Việt Nam, công ty đã triển khai gần 20 hệ thống xử lý khí thải cho các nhà máy nhiệt điện than và các ngành công nghiệp nặng khác.

Tại ENTECH năm nay, KC Cottrell giới thiệu các công nghệ xử lý khí thải như hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP), bộ lọc túi (Bag Filter) và hệ thống khử lưu huỳnh (FGD), góp phần giảm phát thải công nghiệp và đảm bảo tuân thủ các quy định môi trường khắt khe.

Cuối cùng trong danh sách là Công ty Bando Chain. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất chuỗi truyền tải cho băng chuyền công nghiệp với thế mạnh là khả năng thiết kế tùy chỉnh theo yêu cầu từng hệ thống cụ thể. Các sản phẩm của công ty được ứng dụng rộng rãi trong các ngành như khai khoáng, xử lý nước, chế biến thực phẩm, xi măng và thép. Với năng lực sản xuất tại chỗ, Bando Chain có thể rút ngắn thời gian giao hàng, đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tận nơi cho khách hàng chưa xác định rõ thông số vận hành.

Bando Chain mang đến triển lãm các giải pháp dây chuyền xích tải công nghiệp với khả năng tùy biến cao, phù hợp cho nhiều ngành nghề như khai thác mỏ, chế biến thực phẩm, xử lý nước thải, sản xuất ôtô, xi măng và luyện thép. Đơn vị cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên biệt dành cho các khách hàng gặp khó khăn trong việc xác định thông số kỹ thuật hoặc thiết kế ban đầu. Đặc biệt, tất cả sản phẩm đều được thiết kế để có thể tuỳ chỉnh theo môi trường vận hành thực tế, góp phần kéo dài tuổi thọ thiết bị nhờ khả năng sản xuất linh hoạt, có thể tương thích 100% với các thiết bị hiện có trên thị trường, kể cả khi đến từ các nhà sản xuất khác nhau, giúp khách hàng dễ dàng tích hợp vào hệ thống hiện tại.

