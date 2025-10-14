EU cảnh báo bạo lực gia tăng nhằm vào giới chính trị gia

(Ngày Nay) - Ngày 13/10, các bộ trưởng tư pháp Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày một tăng từ xe ô tô bị phá hoại, đến nhà bị đột nhập, thậm chí là cả việc bị tấn công. Ngay tuần trước, nhà chức trách Bỉ đã ngăn chặn âm mưu tấn công Thủ tướng nước này Bart De Wever.

Trong cuộc họp diễn ra ở Luxembourg, Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch Peter Hummelgaard cho rằng các mối đe dọa đối với chính trị gia là nguy cơ lớn đối với nền dân chủ. Ông nhấn mạnh tới sự thay đổi rõ rệt khi các mối đe dọa không chỉ diễn ra trên không gian mạng như 5 hay 7 năm trước đây mà đã lan ra đường phố. Bản thân ông cũng phải đối mặt với vụ đột nhập bất thành ngay tại nhà riêng.

Trước thực trạng bạo lực có thể kéo theo những e ngại tham gia chính trị, Ủy viên Tư pháp EU Michael McGrath cho biết EU đang chuẩn bị gói biện pháp nhằm bảo vệ các chính trị gia, theo đó khối này sẽ sớm công bố “lá chắn” nhằm tăng cường đấu tranh chống thông tin sai lệch, can thiệp từ bên ngoài và thúc đẩy khả năng tiếp cận truyền thông đáng tin cậy. Hiện “lá chắn” đã được ông McGrath cung cấp cho các bộ trưởng tham dự cuộc họp tại Luxembourg.

Theo báo cáo của Ủy ban châu Âu, gần 2/3 các đảng phái chính trị đã phản ánh các mối đe dọa, bạo lực và quấy rối cả trực tuyến và trực tiếp trong cuộc bầu cử Nghị viện mới đây nhất vào năm 2024. Phụ nữ và các nhóm thiểu số là mục tiêu bị nhắm đến nhiều nhất. Trong chiến dịch tranh cử gần đây, xe của Bộ trưởng Tư pháp Estonia Liisa-Ly Pakosta đã bị phá hoại ngay trong sân nhà.

Tuần trước, lãnh đạo phe cực hữu Hà Lan Geert Wilders – vốn đang dẫn đầu các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử vào cuối tháng này, đã tạm ngừng chiến dịch vận động sau khi nhận được cảnh báo ông cũng nằm trong số các mục tiêu của vụ tấn công bất thành tại Bỉ. Trong khi đó, đối thủ của ông, chính trị gia xã hội dân chủ Frans Timmermans, cũng bị quấy rối và lăng mạ trong một quán cà phê vào cuối tuần qua.