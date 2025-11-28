EU xem xét việc xử phạt nền tảng X

Quyết định này được dự báo sẽ được công bố trong những tuần cuối cùng của năm 2025, trừ khi xuất hiện các biến động chính trị lớn hoặc những ưu tiên khẩn cấp khác.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, cuộc điều tra đối với X bắt đầu từ tháng 12/2023, khi nền tảng này trở thành trường hợp đầu tiên bị EU áp dụng các quy định nghiêm ngặt nhằm kiểm soát nội dung độc hại, tăng tính minh bạch của quảng cáo và buộc các nền tảng lớn chịu trách nhiệm hơn với người dùng. Đến tháng 7/2024, Ủy ban châu Âu (EC) công bố kết luận sơ bộ, xác định X đã vi phạm nhiều nghĩa vụ theo DSA và có nguy cơ bị phạt tiền. Tuy nhiên, cho đến nay, Brussels vẫn chưa ấn định ngày kết thúc điều tra hay ban hành án phạt.

Bối cảnh chính trị quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng trong tiến trình này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều lần cáo buộc EU áp dụng luật công nghệ một cách bất công đối với các công ty Mỹ. Quan hệ giữa ông Trump và tỷ phú Musk từng rất gần gũi nhưng đã rạn nứt vào tháng 6/2025, và kể từ đó Mỹ liên tục chỉ trích các án phạt mà EU áp lên các công ty công nghệ Mỹ, trong đó có mức phạt gần 3 tỷ euro (3,48 tỷ USD) dành cho Google vào tháng 9 vừa qua. Gần đây, Bộ trưởng Thương mại Mỹ, Howard Lutnick, kêu gọi EU “cân nhắc lại” luật kỹ thuật số nếu muốn Mỹ xem xét giảm thuế thép, đồng thời thúc giục khối này xử lý dứt điểm các cuộc điều tra còn tồn đọng.

Dù chịu sức ép từ Mỹ, các lãnh đạo EU khẳng định những phát ngôn này sẽ không ảnh hưởng đến việc áp dụng luật châu Âu. Theo nhiều chuyên gia, EU đang chuẩn bị khép lại hồ sơ X và ra quyết định trước khi năm 2025 kết thúc, trừ khi các sự kiện quốc tế hoặc tình hình tại Ukraine (U-crai-na) khiến họ phải tạm hoãn để tránh căng thẳng ngoại giao.

Hiện mức phạt vẫn chưa được xác định. Theo DSA, một nền tảng vi phạm có thể bị phạt tối đa tới 6% doanh thu toàn cầu hàng năm. EU còn phải xác định đâu là “nhà cung cấp dịch vụ” trong trường hợp này: chỉ X hay toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp của ông Musk, bao gồm cả Tesla. Nếu toàn bộ tập đoàn được tính, khoản tiền phạt sẽ tăng đáng kể. Theo một phát ngôn viên của EC, mọi quyết định liên quan sẽ được đưa ra trong “giai đoạn quyết định cuối cùng”.

Án phạt sắp tới dự kiến chỉ tập trung vào các vi phạm đã được thông báo cho X vào tháng 7/2024, gồm việc gây hiểu nhầm cho người dùng về dấu tích xanh, thiếu minh bạch trong quảng cáo và không tuân thủ nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cho các nhà nghiên cứu được EU cấp quyền. Trong khi đó, các cuộc điều tra bổ sung về khả năng X không kiểm soát hiệu quả nội dung bất hợp pháp và thông tin sai lệch vẫn đang diễn ra và chưa được xem xét trong quyết định lần này.