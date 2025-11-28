EU xem xét việc xử phạt nền tảng X

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) sắp ban hành án phạt đầu tiên đối với X, mạng xã hội thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, sau gần hai năm điều tra theo quy định Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA).
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X

Quyết định này được dự báo sẽ được công bố trong những tuần cuối cùng của năm 2025, trừ khi xuất hiện các biến động chính trị lớn hoặc những ưu tiên khẩn cấp khác.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, cuộc điều tra đối với X bắt đầu từ tháng 12/2023, khi nền tảng này trở thành trường hợp đầu tiên bị EU áp dụng các quy định nghiêm ngặt nhằm kiểm soát nội dung độc hại, tăng tính minh bạch của quảng cáo và buộc các nền tảng lớn chịu trách nhiệm hơn với người dùng. Đến tháng 7/2024, Ủy ban châu Âu (EC) công bố kết luận sơ bộ, xác định X đã vi phạm nhiều nghĩa vụ theo DSA và có nguy cơ bị phạt tiền. Tuy nhiên, cho đến nay, Brussels vẫn chưa ấn định ngày kết thúc điều tra hay ban hành án phạt.

Bối cảnh chính trị quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng trong tiến trình này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều lần cáo buộc EU áp dụng luật công nghệ một cách bất công đối với các công ty Mỹ. Quan hệ giữa ông Trump và tỷ phú Musk từng rất gần gũi nhưng đã rạn nứt vào tháng 6/2025, và kể từ đó Mỹ liên tục chỉ trích các án phạt mà EU áp lên các công ty công nghệ Mỹ, trong đó có mức phạt gần 3 tỷ euro (3,48 tỷ USD) dành cho Google vào tháng 9 vừa qua. Gần đây, Bộ trưởng Thương mại Mỹ, Howard Lutnick, kêu gọi EU “cân nhắc lại” luật kỹ thuật số nếu muốn Mỹ xem xét giảm thuế thép, đồng thời thúc giục khối này xử lý dứt điểm các cuộc điều tra còn tồn đọng.

Dù chịu sức ép từ Mỹ, các lãnh đạo EU khẳng định những phát ngôn này sẽ không ảnh hưởng đến việc áp dụng luật châu Âu. Theo nhiều chuyên gia, EU đang chuẩn bị khép lại hồ sơ X và ra quyết định trước khi năm 2025 kết thúc, trừ khi các sự kiện quốc tế hoặc tình hình tại Ukraine (U-crai-na) khiến họ phải tạm hoãn để tránh căng thẳng ngoại giao.

Hiện mức phạt vẫn chưa được xác định. Theo DSA, một nền tảng vi phạm có thể bị phạt tối đa tới 6% doanh thu toàn cầu hàng năm. EU còn phải xác định đâu là “nhà cung cấp dịch vụ” trong trường hợp này: chỉ X hay toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp của ông Musk, bao gồm cả Tesla. Nếu toàn bộ tập đoàn được tính, khoản tiền phạt sẽ tăng đáng kể. Theo một phát ngôn viên của EC, mọi quyết định liên quan sẽ được đưa ra trong “giai đoạn quyết định cuối cùng”.

Án phạt sắp tới dự kiến chỉ tập trung vào các vi phạm đã được thông báo cho X vào tháng 7/2024, gồm việc gây hiểu nhầm cho người dùng về dấu tích xanh, thiếu minh bạch trong quảng cáo và không tuân thủ nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cho các nhà nghiên cứu được EU cấp quyền. Trong khi đó, các cuộc điều tra bổ sung về khả năng X không kiểm soát hiệu quả nội dung bất hợp pháp và thông tin sai lệch vẫn đang diễn ra và chưa được xem xét trong quyết định lần này.

PV
Liên minh châu Âu đạo luật Nền tảng X

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

The Grand Ho Tram
The Grand Ho Tram có mặt trong chương trình thí điểm trò chơi có thưởng cho người Việt
(Ngày Nay) - The Grand Ho Tram, một trong những khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Việt Nam, vừa được Chính phủ đưa vào danh sách mở rộng chương trình thí điểm kéo dài 5 năm, cho phép công dân Việt Nam đủ điều kiện được tham gia hoạt động trò chơi có thưởng trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ.
"Cà phê đường tàu" Hà Nội lại tấp nập khách sau 2 ngày bị giải tỏa
"Cà phê đường tàu" Hà Nội lại tấp nập khách sau 2 ngày bị giải tỏa
(Ngày Nay) - Mặc dù lực lượng chức năng vừa tổ chức đợt ra quân quyết liệt, yêu cầu hàng chục hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt tại khu vực Khâm Thiên - Lê Duẩn vào ngày 25/11, thế nhưng chỉ hai ngày sau, tình trạng kê bàn ghế sát đường ray để phục vụ khách du lịch lại tái diễn công khai như chưa từng có lệnh cấm.
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X
(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) sắp ban hành án phạt đầu tiên đối với X, mạng xã hội thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, sau gần hai năm điều tra theo quy định Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA).
Sôi động không khí diễu hành đón lễ Tạ ơn tại New York
Sôi động không khí diễu hành đón lễ Tạ ơn tại New York
(Ngày Nay) - Ngày 27/11, cuộc diễu hành đón ngày lễ Tạ ơn do chuỗi cửa hàng bách hóa lớn Macy’s tổ chức đã mang lại không khí lễ hội rộn ràng cho thành phố New York (Mỹ) khi những quả bóng bay khổng lồ mô phỏng các nhân vật hoạt hình nổi tiếng bay lơ lửng trên bầu trời quận Manhattan trong dịp lễ được mong chờ nhất nước Mỹ.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Đáp ứng yêu cầu cấp bách về quản lý
(Ngày Nay) - Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo đang được đưa ra xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đánh giá về dự thảo Luật này, hầu hết các ý kiến chuyên gia đều nhất trí về sự cần thiết phải ban hành Luật, coi đây là bước đi quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho sự phát triển và ứng dụng AI trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.
Nhóm các bạn trẻ GenZ đến từng bản làng của đồng bào Cơ Tu tại Đà Nẵng để tìm hiểu, khám phá văn hoá.
Văn hóa Cơ Tu sống động qua bước chân người trẻ
(Ngày Nay) - Giữa lòng Đà Nẵng hiện đại, tiếng cồng chiêng rộn rã, điệu múa dâng trời và hơi thở của những làng nghề truyền thống của đồng bào Cơ Tu vẫn vang vọng trong bước chân nhóm bạn trẻ Gen Z.