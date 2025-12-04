Seoul tăng chi cho cơ quan nhân lực quân đội, siết chặt chống trốn nghĩa vụ

(Ngày Nay) - Hàn Quốc tăng 9,4% ngân sách cho cơ quan quản lý nhân lực quân đội, ưu tiên nguồn lực để siết kiểm soát nghĩa vụ quân sự và nâng cấp trang thiết bị y tế, pháp y phục vụ đánh giá tuyển chọn.
Binh sỹ Hàn Quốc

Cục Quản lý Nhân lực Quân đội Hàn Quốc ngày 4/12 cho biết cơ quan này đã được ấn định mức ngân sách 517,8 tỷ won (tương đương 351,5 triệu USD) cho năm tới, tăng 9,4%.

Theo kế hoạch, cơ quan này dự định phân bổ 20,4 tỷ won cho việc ngăn chặn và phát hiện các hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự bắt buộc; 11,9 tỷ won cho mua sắm các thiết bị y tế và pháp y kỹ thuật số.

Theo luật nghĩa vụ quân sự của Hàn Quốc, tất cả nam giới khỏe mạnh đều phải phục vụ trong quân đội ít nhất 18 tháng.

Trước đó, hôm 2/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua mức ngân sách 727,9 nghìn tỷ won (khoảng 495 tỷ USD) cho năm tới, với mục đích tăng chi tiêu cho nền kinh tế và quốc phòng sau thỏa thuận đạt được vào phút chót giữa các đảng trong Quốc hội.

