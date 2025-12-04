Hàn Quốc kêu gọi ASEAN ủng hộ nỗ lực đối thoại với Triều Tiên

(Ngày Nay) - Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cảm kích đối với các nhà lãnh đạo ASEAN khi ủng hộ Sáng kiến END của Tổng thống Lee Jae Myung nhằm chấm dứt thù địch và thúc đẩy hòa bình với Triều Tiên.
Một tiền đồn tại khu vực biên giới Triều Tiên, nhìn từ tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.
Một tiền đồn tại khu vực biên giới Triều Tiên, nhìn từ tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Ngày 3/12, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Hae đã kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ủng hộ những nỗ lực của nước này nhằm nối lại đối thoại với Triều Tiên.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Chung Eui Hae đã đưa ra lời kêu gọi này trong cuộc họp với các Đại sứ từ 11 quốc gia thành viên ASEAN đang làm việc tại Seoul.

Ông Chung Eui Hae bày tỏ sự cảm kích đối với các nhà lãnh đạo ASEAN khi ủng hộ Sáng kiến END (trao đổi, bình thường hóa và phi hạt nhân hóa) của Tổng thống Lee Jae Myung nhằm chấm dứt thù địch và thúc đẩy hòa bình với Triều Tiên trong Hội nghị Thượng đỉnh liên quan đến ASEAN vào tháng 10 vừa qua.

Sáng kiến END là định hướng chính sách chủ chốt của chính quyền Lee Jae Myung đối với Triều Tiên trong bài phát biểu của tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 vừa qua.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Chung cũng nhấn mạnh rằng Hàn Quốc đang nỗ lực tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN, bao gồm mở rộng giao lưu nhân dân và tăng cường hợp tác trong thương mại và an ninh.

