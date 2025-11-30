Doanh số mua sắm trực tuyến Black Friday đạt mức cao kỷ lục

(Ngày Nay) - Các công cụ mua sắm có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp thúc đẩy sự gia tăng mạnh mẽ trong chi tiêu trực tuyến ở Mỹ ngày Black Friday (28/11 năm nay), khi người mua hàng bỏ qua các cửa hàng đông đúc và chuyển sang sử dụng chatbot để so sánh giá cả cũng như "săn" các ưu đãi giảm giá trong bối cảnh mặt bằng giá chung tăng do tác động của thuế quan.

Theo nền tảng theo dõi và phân tích web Adobe Analytics, người tiêu dùng Mỹ đã chi số tiền kỷ lục 11,8 tỷ USD cho các đơn hàng mua sắm trực tuyến, tăng 9,1% so với Black Friday năm ngoái. Đáng chú ý, lưu lượng truy cập do AI điều hướng đến các trang web bán lẻ của Mỹ đã tăng vọt 805% so với năm ngoái, thời điểm các công cụ AI như Sparky của Walmart hay Rufus của Amazon chưa ra mắt.

Theo Mastercard SpendingPulse, dịch vụ phân tích dữ liệu bán lẻ của Mastercard, nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng lên khi người tiêu dùng ngày càng nắm bắt được xu hướng mới trong ngày mua sắm lớn nhất năm. Doanh số thương mại điện tử trong ngày chính hội tăng 10,4%, vượt trội hơn so với mức tăng 1,7% tại các cửa hàng trong ngày này năm ngoái. Các mặt hàng bán chạy trong ngày Black Friday năm nay bao gồm bộ xếp hình LEGO, thẻ bài Pokemon, máy chơi game Nintendo Switch hay PlayStation 5, cùng các sản phẩm từ Apple AirPods đến máy trộn KitchenAid.

Bà Suzy Davidkhanian - nhà phân tích tại eMarketer - nhận định người tiêu dùng đang sử dụng các công cụ mới để tiếp cận nhanh hơn với những gì họ cần. Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chính là trợ thủ đắc lực cho họ.

Mặc dù mua sắm trực tuyến trong ngày Black Friday năm nay có sự khởi sắc rất lớn, nhưng nhìn rộng hơn, mùa mua sắm đang diễn ra trong bối cảnh ngân sách bị thắt chặt hơn, tỷ lệ thất nghiệp gần chạm mức cao nhất trong 4 năm, niềm tin tiêu dùng tại Mỹ giảm xuống thấp nhất trong 7 tháng và giá cả khiến người mua hàng phải cân nhắc từng đồng.