Ngoại trưởng Nga: Châu Âu không có ghế trong đàm phán giải quyết xung đột Ukraine

(Ngày Nay) - Theo Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov, châu Âu không có ghế trong các cuộc đàm phán về việc giải quyết xung đột Ukraine bởi vì họ vẫn kiên quyết dùng Kiev làm lực lượng ủy nhiệm nhằm cố gắng đánh bại Moskva.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 26/11 cho biết trong phát biểu với Hiệp hội Đối thoại Pháp–Nga hôm 25/11, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov cáo buộc “giới tinh hoa châu Âu” từ lâu đã mong muốn “điều xấu và bất hạnh” xảy đến với Moskva.

Theo ông Lavrov, “sự hiếu chiến mang màu sắc bài Nga” tiếp tục chi phối tầng lớp cầm quyền của Tây Âu.

Nhận xét của ông Lavrov được đưa ra sau các báo cáo cho rằng Mỹ đã soạn thảo một lộ trình nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.

Những phác thảo ban đầu xuất hiện trên truyền thông Mỹ, sau đó một nghị sĩ Ukraine và trang tin Axios đã công bố cái mà họ cho là toàn bộ 28 điểm của kế hoạch hoà bình, bao gồm việc Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhường lại các phần của những vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào Liên bang Nga mà Kiev vẫn còn kiểm soát, và giới hạn quy mô quân đội.

Đức, Pháp và Anh được cho là đã soạn thảo phiên bản riêng của họ vào cuối tuần qua, loại bỏ hoặc làm mềm đi một số điểm gây tranh cãi nhất.

Tuy nhiên, báo Politico và các hãng tin khác đưa tin rằng các nhà ngoại giao Mỹ đã nói với các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) rằng kênh đàm phán cốt lõi vẫn là Washington–Kiev–Moskva.

Về phần mình, Liên bang Nga đã phát tín hiệu rằng họ coi đề xuất của châu Âu là “hoàn toàn thiếu xây dựng” và thích các điều khoản trong kế hoạch của Mỹ hơn.

Một số lãnh đạo và cơ quan châu Âu đã phản đối, nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm cả Ukraine lẫn EU, và không thể áp đặt những nhượng bộ về lãnh thổ hoặc an ninh.

Tuy nhiên, ông Lavrov gợi ý rằng những ý kiến như vậy không nên được tính đến do lập trường hiếu chiến của khối.

Theo Ngoại trưởng Liên bang Nga, những thành phần tinh hoa này đã chọn chiến tranh và giờ thì không ai lắng nghe họ.

Ông Lavrov cũng lưu ý rằng EU thiếu uy tín vì khối thường đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn. Các quan chức châu Âu khẳng định rằng Liên bang Nga đang gần thất bại, nhưng đồng thời lại cảnh báo rằng Moskva sẽ tất yếu tấn công Tây Âu ngay sau khi xung đột Ukraine kết thúc.

“Tất cả điều này cho thấy sự bối rối của họ. Họ không biết phải làm gì. Có lẽ họ có nguy cơ mất quyền lực nếu họ thay đổi hoàn toàn giọng điệu”, ông Lavrov nhận định và nói thêm rằng quan hệ giữa Liên bang Nga và EU “sẽ không bao giờ như trước” kể từ khi xung đột Ukraine leo thang.

Ngoại trưởng Liên bang Nga nhấn mạnh rằng nếu “giới tinh hoa EU hy vọng rằng chúng tôi sẽ chạy đến ngay khi họ bày tỏ sự sẵn sàng ngồi xuống bàn đàm phán với Liên bang Nga, thì điều đó sẽ không xảy ra”.

Trong một diễn biến liên quan tới đàm phán hoà bình cho Ukraine, kênh RT của Liên bang Nga ngày 25/11 dẫn nhận định của Ngoại trưởng Litva (Lithuania) Kestutis Budrys cho biết khối EU sẽ không thể đóng vai trò “có ý nghĩa” nếu không hành động ngay.

Trong phát biểu với Bloomberg hôm 24/11, Ngoại trưởng Budrys nói rằng EU phải nhanh chóng thống nhất về việc sử dụng tài sản của Liên bang Nga đang bị đóng băng để hỗ trợ Kiev, nếu muốn có tiếng nói trong các cuộc đàm phán xoay quanh kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo.

Theo ông Budrys, “bây giờ là lúc phải đưa ra quyết định”, nếu không “châu Âu sẽ bỏ lỡ cơ hội để đóng vai trò thật sự quan trọng”.

Ngoại trưởng Budrys nhấn mạnh: “Ưu tiên số một của châu Âu là… phải mua được tấm vé để ngồi vào bàn đàm phán. Chúng ta phải có đòn bẩy. Hai yếu tố mang lại quyền tham gia đàm phán là tài sản bị đóng băng – đó là một, và thứ hai là triển vọng EU dành cho Ukraine. Đó sẽ là những cam kết có trọng lượng”.