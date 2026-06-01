Bellamy’s Organic là Nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™

Minh An In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Việc Bellamy’s Organic trở thành Nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™ không chỉ là một dấu ấn quan trọng trong chiến lược phát triển thương hiệu toàn cầu, mà còn mở ra cơ hội để Bellamy’s Organic kết nối sâu rộng hơn với người tiêu dùng Việt Nam thông qua tinh thần thể thao, sự gắn kết gia đình và những giá trị tích cực mà FIFA World Cup 2026™ mang lại.
Toàn cảnh buổi họp báo công bố Bellamy’s Organic là Nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™
Toàn cảnh buổi họp báo công bố Bellamy’s Organic là Nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™

Ngày 1/6/2026, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Forever đã tổ chức họp báo công bố Bellamy’s Organic là Nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™.

Bellamy’s Organic là Nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™ ảnh 1

Sự kiện thu hút được đông đảo các đối tác chiến lược, cơ quan báo chí – truyền thông cùng các khách mời trong lĩnh vực mẹ & bé và dinh dưỡng

Sự kiện được tổ chức nhằm công bố thông tin hợp tác chiến lược giữa Bellamy’s Organic và FIFA World Cup 2026™, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng sự hiện diện thương hiệu Bellamy’s Organic tại thị trường Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng các gia đình Việt trong việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.

Bellamy’s Organic là Nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™ ảnh 2

Ông Đoàn Việt Dũng, Giám đốc điều hành Forever Việt Nam chia sẻ tại buổi họp báo

Ông Đoàn Việt Dũng, Giám đốc điều hành Forever Việt Nam chia sẻ: Sự kiện Bellamy’s Organic trở thành Nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™ thể hiện cam kết lâu dài của Bellamy’s Organic trong việc mang đến những sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ chất lượng cao, an toàn và đáng tin cậy cho trẻ em, đồng hành cùng sự phát triển khỏe mạnh của thế hệ tương lai. Thông qua FIFA World Cup 2026™, Bellamy’s Organic mong muốn lan tỏa tinh thần khỏe mạnh, năng động và kết nối đến hàng triệu gia đình trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tại buổi họp báo, đại diện Bellamy’s Organic đã công bố định hướng hợp tác và các hoạt động truyền thông đồng hành cùng FIFA World Cup 2026™ tại Việt Nam. Các hoạt động dự kiến sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận diện thương hiệu, thúc đẩy kết nối cảm xúc với các gia đình trẻ, đồng thời lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng hữu cơ, sự phát triển lành mạnh và tinh thần thể thao tích cực.

Bellamy’s Organic là Nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™ ảnh 3

Ông Jovi Shi - Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Nam Á của Bellamy’s Organic tham dự họp báo
Bellamy’s Organic là Nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™ ảnh 4

Ông Mark Yuan - Giám đốc quốc gia Bellamy’s Organic tại Việt Nam tham dự họp báo

Thông qua sự kiện lần này, Bellamy’s Organic mong muốn tiếp tục khẳng định cam kết mang đến các giải pháp dinh dưỡng hữu cơ chất lượng cao cho trẻ em Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần kết nối, năng động và tích cực thông qua sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Minh An
Bellamy’s Organic FIFA World Cup 2026™ Forever Việt Nam

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Rapper Mason Nguyễn
Sạp show 2026: dàn nghệ sĩ “cháy” hết mình dưới cơn mưa, mang đến đêm nhạc đầy cảm xúc
(Ngày Nay) - Tối 30/5/2026, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, Sạp Show 2026 đã diễn ra trong không khí sôi động với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu mến. Bất chấp cơn mưa nặng hạt kéo dài trong đêm diễn, khán giả vẫn ở lại hòa mình vào âm nhạc, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình.
Tuồng, Chèo và Cải lương lần đầu tiên cùng xuất hiện trong một tác phẩm nghệ thuật sau sáp nhập (Ảnh: Khánh Ly)
“Hạ Hồi Show” đánh dấu lần đầu Tuồng, Chèo, Cải lương chung một sân khấu
(Ngày Nay) - Tối 30/5 tại Rạp Hồng Hà (Hà Nội), chương trình tạp kỹ “Hạ Hồi Show - Bí mật triều đại phép thuật” đã chính thức ra mắt khán giả. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nghệ thuật khi đánh dấu lần đầu tiên ba loại hình sân khấu truyền thống gồm Tuồng, Chèo và Cải lương cùng hội tụ trong một tác phẩm biểu diễn thống nhất.
Đột phá theo Nghị quyết 57, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đổi mới
Đột phá theo Nghị quyết 57, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đổi mới
(Ngày Nay) - Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đặt ra nhiệm vụ rất rõ ràng: Muốn vượt qua bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước phát triển, muốn xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập hiệu quả, không có con đường nào khác ngoài đột phá phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nghệ nhân Lê Văn Tuy
Nghệ nhân Lê Văn Tuy: “Giữ nghề nón là giữ một phần hồn quê”
(Ngày Nay) - Trong những năm gần đây, nón lá Làng Chuông dần được “làm mới” thông qua các hoạt động du lịch trải nghiệm, workshop thủ công và quảng bá văn hóa tới du khách trong và ngoài nước. Giữa sự chuyển mình ấy, nghệ nhân Lê Văn Tuy vẫn dành hơn nửa thế kỷ lặng lẽ ngồi bên những vành tre, lớp lá. Với ông, giữ nghề hôm nay không chỉ là giữ một kế sinh nhai, mà còn là giữ lại nhịp ký ức và hồn cốt của làng nghề truyền thống giữa dòng chảy hiện đại.