(Ngày Nay) - Việc Bellamy’s Organic trở thành Nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™ không chỉ là một dấu ấn quan trọng trong chiến lược phát triển thương hiệu toàn cầu, mà còn mở ra cơ hội để Bellamy’s Organic kết nối sâu rộng hơn với người tiêu dùng Việt Nam thông qua tinh thần thể thao, sự gắn kết gia đình và những giá trị tích cực mà FIFA World Cup 2026™ mang lại.

Ngày 1/6/2026, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Forever đã tổ chức họp báo công bố Bellamy’s Organic là Nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™.

Sự kiện được tổ chức nhằm công bố thông tin hợp tác chiến lược giữa Bellamy’s Organic và FIFA World Cup 2026™, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng sự hiện diện thương hiệu Bellamy’s Organic tại thị trường Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng các gia đình Việt trong việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.

Ông Đoàn Việt Dũng, Giám đốc điều hành Forever Việt Nam chia sẻ: Sự kiện Bellamy’s Organic trở thành Nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™ thể hiện cam kết lâu dài của Bellamy’s Organic trong việc mang đến những sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ chất lượng cao, an toàn và đáng tin cậy cho trẻ em, đồng hành cùng sự phát triển khỏe mạnh của thế hệ tương lai. Thông qua FIFA World Cup 2026™, Bellamy’s Organic mong muốn lan tỏa tinh thần khỏe mạnh, năng động và kết nối đến hàng triệu gia đình trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tại buổi họp báo, đại diện Bellamy’s Organic đã công bố định hướng hợp tác và các hoạt động truyền thông đồng hành cùng FIFA World Cup 2026™ tại Việt Nam. Các hoạt động dự kiến sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận diện thương hiệu, thúc đẩy kết nối cảm xúc với các gia đình trẻ, đồng thời lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng hữu cơ, sự phát triển lành mạnh và tinh thần thể thao tích cực.

Thông qua sự kiện lần này, Bellamy’s Organic mong muốn tiếp tục khẳng định cam kết mang đến các giải pháp dinh dưỡng hữu cơ chất lượng cao cho trẻ em Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần kết nối, năng động và tích cực thông qua sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.