GDG DevFest Hanoi 2025 - “Dev for Impact”: Khi AI, Cloud “mở khoá” tương lai công nghệ an toàn, bảo mật và mở rộng hiệu quả

Quỳnh Chi In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - GDG DevFest Hanoi 2025 sẽ diễn ra vào 15/11/2025, đặt trọng tâm vào chủ đề “Building Safe, Secure and Scalable Solutions with AI and Cloud”. Chương trình bao gồm Tech Talks, Codelabs, và nhiều hoạt động thú vị khác.
GDG DevFest Hanoi 2025 - “Dev for Impact”: Khi AI, Cloud “mở khoá” tương lai công nghệ an toàn, bảo mật và mở rộng hiệu quả

Trước kỷ nguyên bùng nổ của AI, vấn đề an toàn, bảo mật, tính bền vững và đạo đức trong ứng dụng công nghệ đang trở thành mối quan tâm chung của cả giới chuyên môn lẫn công chúng. Theo báo cáo của TechNode Global trong “The State of Consumer AI in Vietnam 2025”, 78% dân số online tại Việt Nam đã sử dụng ít nhất một nền tảng AI, trong đó 52% bày tỏ lo ngại về quyền riêng tư/cách AI thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Nhiều báo cáo và khảo sát khác cũng chỉ ra rằng mặc dù AI mở ra cơ hội đổi mới lớn, các rủi ro liên quan đến quyền riêng tư, lạm dụng mô hình và tính minh bạch ngày càng gia tăng, đòi hỏi các biện pháp kỹ thuật và chính sách kịp thời.

Thấu hiểu thực trạng đó, GDG DevFest Hanoi 2025 được tổ chức với thông điệp “Dev for Impact”, nhằm khuyến khích cộng đồng lập trình viên phát triển những sản phẩm công nghệ đổi mới, thiết thực, đồng thời nhấn mạnh giá trị và tác động tích cực của mỗi sản phẩm: Mọi giải pháp công nghệ đều cần hướng tới tác động đúng đắn, an toàn và có trách nhiệm. Thông điệp lấy cảm hứng từ chủ đề DevFest được công bố tới các Cộng đồng Phát triển Google (Google Developer Group - GDG) toàn cầu ứng dụng: “Building Safe, Secure and Scalable Solutions with AI and Cloud", hướng tới một tương lai công nghệ an toàn, bảo mật với những giải pháp có sức lan tỏa bền vững.

GDG DevFest Hanoi 2025 - “Dev for Impact”: Khi AI, Cloud “mở khoá” tương lai công nghệ an toàn, bảo mật và mở rộng hiệu quả ảnh 1

Các chủ đề được đề cập trong khuôn khổ DevFest

GDG DevFest là ngày hội dành cho cộng đồng lập trình viên, được tổ chức thường niên bởi Google Developer Group - Chương trình Cộng đồng Lập trình viên thuộc Google tại hơn 1000 chapters thuộc các quốc gia khác nhau trên thế giới với nhiều hình thức khác nhau như Tech Talks, Codelabs, Hackathon…

Trở lại mùa thứ 12, GDG DevFest Hanoi năm nay dự kiến diễn ra với các hình thức kết hợp chia sẻ và thực hành, hứa hẹn mang đến trải nghiệm toàn diện, thiết thực cho cộng đồng lập trình viên. Cùng với Google I/O Extended Hanoi, DevFest không chỉ là một trong những ngày hội công nghệ được các lập trình viên đón đợi dịp cuối năm, mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu và học hỏi những xu hướng mới nhất đến từ Google của các nhà lập trình tại Hà Nội.

Trong khuôn khổ sự kiện, chương trình Codelab tiếp tục được triển khai theo chủ đề DevFest toàn cầu - “Build Safe, Secure and Scalable solutions with AI and Cloud”. Bên cạnh các hoạt động thực hành vốn là “signature” của chương trình, các lập trình viên còn có cơ hội tiếp cận những bài chia sẻ đến từ speakers về các chủ đề xoay quanh AI, Cloud, Android, Flutter, Firebase... Một số chủ đề sẽ được thảo luận như cơ chế phòng thủ trong LLM, thực hành xây dựng guardrails, và triển khai multi-agent an toàn trong môi trường thực tế

Không chỉ đơn thuần là sự kiện cập nhật xu hướng, GDG DevFest Hanoi 2025 còn mở ra cơ hội để người tham dự được nắm bắt các xu hướng, công cụ dành cho nhà phát triển của Google và học cách áp dụng những công nghệ này vào thực tiễn. Với quy mô hơn 500 người tham dự, sự kiện quy tụ hàng chục tên tuổi, lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp, chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới, cùng sự góp mặt của các nhà phát triển, lập trình viên, CTO, PM, Tech Advisor… hàng đầu đến từ Google và các công ty lớn tại khu vực Đông Nam Á.

GDG DevFest Hanoi 2025 hứa hẹn mang đến một sự kiện truyền cảm hứng, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, đồng thời mở ra tương lai công nghệ an toàn, bền vững. Sự kiện sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam vào thứ Bảy, ngày 15/11/2025, do Google Developer Group Hanoi (GDG Hanoi) tổ chức, dưới sự bảo trợ từ Chiến lược của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) và sự tài trợ, hợp tác từ các đối tác: Nhà tài trợ Đồng CodeLink, Đối tác sự kiện: Codemagic, cùng các đơn vị khác.

Quỳnh Chi
GDG DevFest Hanoi 2025 AI Cloud

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Công bố Trang thông tin điện tử về bầu cử
(Ngày Nay) - Ngày 10/11, trong khuôn khổ phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chính thức công bố Trang thông tin điện tử về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (gọi tắt là Trang thông tin điện tử bầu cử).
BMW bị kiện về gian lận khí thải tại Hà Lan
BMW bị kiện về gian lận khí thải tại Hà Lan
(Ngày Nay) - Hiệp hội Người tiêu dùng Hà Lan (Consumentenbond) ngày 10/11 thông báo khởi kiện tập thể nhằm vào hãng xe hơi hạng sang BMW, cáo buộc nhà sản xuất ô tô này đã làm sai lệch dữ liệu khí thải ở khoảng 100.000 phương tiện được bán tại Hà Lan.
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
(Ngày Nay) - Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa thông tin, PGS Nguyễn Tuấn Cường được bầu làm viện sĩ thông tấn người nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). Ở tuổi 45, ông trở thành nhà khoa học Việt Nam thứ hai đảm nhận vị trí danh giá này, sau cố Giáo sư Phan Huy Lê.
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
(Ngày Nay) - Omega Plus vừa ra mắt bản dịch tiếng Việt của The Singularity Is Nearer với nhan đề Điểm kỳ dị đã cận kề , tác phẩm mới nhất của nhà tương lai học Ray Kurzweil – chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Google. Cuốn sách do Sơn Phạm và Vũ Hoàng Linh chuyển ngữ, Đào Trung Thành hiệu đính, nằm trong Tủ sách Khoa học của Omega Plus.
Tác phẩm "Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc" đoạt giải nhất thể loại bò sát - lưỡng cư của tác giả Trần Anh Tuấn vừa bị thu hồi.
Thu hồi giải Nhất cuộc thi nhiếp ảnh vì tác phẩm dàn dựng
(Ngày Nay) - Ngày 10/11, Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Thiên nhiên hoang dã Việt Nam 2025” đã ra quyết định thu hồi giải Nhất hạng mục bò sát - lưỡng cư đối với tác phẩm “Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc” của nhà nhiếp ảnh Trần Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh) sau khi xác minh tác phẩm có dấu hiệu dàn dựng, can thiệp vào môi trường tự nhiên trong quá trình sáng tác.
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
(Ngày Nay) - Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều công nhân lao động trực tiếp và cán bộ công đoàn cơ sở cho rằng việc kéo dài thời gian làm việc không phù hợp với đặc thù nghề nghiệp và sức khỏe, nhất là trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại.
Tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao
(Ngày Nay) - Sáng 10/11 tại Nhà Quốc hội, với 441 đại biểu tham gia biểu quyết bằng 93,04%, có 440 đại biểu tán thành bằng 92,83%, không tán thành 1 bằng 0,21%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiêm kỳ 2021 - 2026.