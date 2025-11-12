GDG DevFest Hanoi 2025 - “Dev for Impact”: Khi AI, Cloud “mở khoá” tương lai công nghệ an toàn, bảo mật và mở rộng hiệu quả

(Ngày Nay) - GDG DevFest Hanoi 2025 sẽ diễn ra vào 15/11/2025, đặt trọng tâm vào chủ đề “Building Safe, Secure and Scalable Solutions with AI and Cloud”. Chương trình bao gồm Tech Talks, Codelabs, và nhiều hoạt động thú vị khác.

Trước kỷ nguyên bùng nổ của AI, vấn đề an toàn, bảo mật, tính bền vững và đạo đức trong ứng dụng công nghệ đang trở thành mối quan tâm chung của cả giới chuyên môn lẫn công chúng. Theo báo cáo của TechNode Global trong “The State of Consumer AI in Vietnam 2025”, 78% dân số online tại Việt Nam đã sử dụng ít nhất một nền tảng AI, trong đó 52% bày tỏ lo ngại về quyền riêng tư/cách AI thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Nhiều báo cáo và khảo sát khác cũng chỉ ra rằng mặc dù AI mở ra cơ hội đổi mới lớn, các rủi ro liên quan đến quyền riêng tư, lạm dụng mô hình và tính minh bạch ngày càng gia tăng, đòi hỏi các biện pháp kỹ thuật và chính sách kịp thời.

Thấu hiểu thực trạng đó, GDG DevFest Hanoi 2025 được tổ chức với thông điệp “Dev for Impact”, nhằm khuyến khích cộng đồng lập trình viên phát triển những sản phẩm công nghệ đổi mới, thiết thực, đồng thời nhấn mạnh giá trị và tác động tích cực của mỗi sản phẩm: Mọi giải pháp công nghệ đều cần hướng tới tác động đúng đắn, an toàn và có trách nhiệm. Thông điệp lấy cảm hứng từ chủ đề DevFest được công bố tới các Cộng đồng Phát triển Google (Google Developer Group - GDG) toàn cầu ứng dụng: “Building Safe, Secure and Scalable Solutions with AI and Cloud", hướng tới một tương lai công nghệ an toàn, bảo mật với những giải pháp có sức lan tỏa bền vững.

GDG DevFest là ngày hội dành cho cộng đồng lập trình viên, được tổ chức thường niên bởi Google Developer Group - Chương trình Cộng đồng Lập trình viên thuộc Google tại hơn 1000 chapters thuộc các quốc gia khác nhau trên thế giới với nhiều hình thức khác nhau như Tech Talks, Codelabs, Hackathon…

Trở lại mùa thứ 12, GDG DevFest Hanoi năm nay dự kiến diễn ra với các hình thức kết hợp chia sẻ và thực hành, hứa hẹn mang đến trải nghiệm toàn diện, thiết thực cho cộng đồng lập trình viên. Cùng với Google I/O Extended Hanoi, DevFest không chỉ là một trong những ngày hội công nghệ được các lập trình viên đón đợi dịp cuối năm, mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu và học hỏi những xu hướng mới nhất đến từ Google của các nhà lập trình tại Hà Nội.

Trong khuôn khổ sự kiện, chương trình Codelab tiếp tục được triển khai theo chủ đề DevFest toàn cầu - “Build Safe, Secure and Scalable solutions with AI and Cloud”. Bên cạnh các hoạt động thực hành vốn là “signature” của chương trình, các lập trình viên còn có cơ hội tiếp cận những bài chia sẻ đến từ speakers về các chủ đề xoay quanh AI, Cloud, Android, Flutter, Firebase... Một số chủ đề sẽ được thảo luận như cơ chế phòng thủ trong LLM, thực hành xây dựng guardrails, và triển khai multi-agent an toàn trong môi trường thực tế

Không chỉ đơn thuần là sự kiện cập nhật xu hướng, GDG DevFest Hanoi 2025 còn mở ra cơ hội để người tham dự được nắm bắt các xu hướng, công cụ dành cho nhà phát triển của Google và học cách áp dụng những công nghệ này vào thực tiễn. Với quy mô hơn 500 người tham dự, sự kiện quy tụ hàng chục tên tuổi, lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp, chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới, cùng sự góp mặt của các nhà phát triển, lập trình viên, CTO, PM, Tech Advisor… hàng đầu đến từ Google và các công ty lớn tại khu vực Đông Nam Á.

GDG DevFest Hanoi 2025 hứa hẹn mang đến một sự kiện truyền cảm hứng, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, đồng thời mở ra tương lai công nghệ an toàn, bền vững. Sự kiện sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam vào thứ Bảy, ngày 15/11/2025, do Google Developer Group Hanoi (GDG Hanoi) tổ chức, dưới sự bảo trợ từ Chiến lược của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) và sự tài trợ, hợp tác từ các đối tác: Nhà tài trợ Đồng CodeLink, Đối tác sự kiện: Codemagic, cùng các đơn vị khác.