GE Vernova được vinh danh trong “Top 10 Doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh 2025 - 2026” tại Giải thưởng Rồng Vàng

(Ngày Nay) - Giải thưởng do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức là một trong những chương trình vinh danh uy tín hàng đầu tại Việt Nam, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) có đóng góp nổi bật cho tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp, bền vững.

GE Vernova vừa được vinh danh trong “Top 10 Doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh 2025 - 2026” tại Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 25.

Giải thưởng ghi nhận vai trò của GE Vernova trong việc hỗ trợ mục tiêu chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững của Việt Nam. Doanh nghiệp được đánh giá dựa trên việc triển khai các công nghệ điện khí hóa tiên tiến, các giải pháp năng lượng hiệu suất cao cùng các khoản đầu tư công nghiệp dài hạn. Không chỉ ghi nhận hiệu quả vận hành, giải thưởng còn đánh giá cao những tác động rộng hơn của GE Vernova trong việc củng cố hạ tầng năng lượng quốc gia và thúc đẩy một tương lai năng lượng bền vững, có khả năng chống chịu cao hơn cho Việt Nam.

Hiện nay, các công nghệ của GE Vernova đang đóng góp khoảng 30% sản lượng điện tại Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng. Doanh nghiệp là đối tác chủ chốt trong một số dự án điện khí LNG chiến lược như Nhơn Trạch 3 & 4, Quảng Trạch II và Quỳnh Lập. Những dự án này có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam trong việc chuyển đổi sang hệ thống năng lượng linh hoạt hơn, hiệu quả hơn và phát thải thấp. Đồng thời, các dự án cũng giúp đáp ứng nhu cầu điện trước mắt song song với mục tiêu phát triển bền vững dài hạn.

Bên cạnh đó, GE Vernova tiếp tục đưa các công nghệ tiên tiến đổi mới vào thị trường Việt Nam, bao gồm turbine khí HA – một trong những dòng turbine khí hiệu suất cao nhất thế giới, và hạ tầng truyền tải điện một chiều cao áp (HVDC), công nghệ đóng vai trò quan trọng trong hiện đại hóa lưới điện và nâng cao khả năng truyền tải điện tin cậy trên quy mô lớn.

Cam kết của GE Vernova còn được thể hiện qua sự hiện diện của các cơ sở sản xuất trong chuỗi cung ứng toàn cầu của GE Vernova tại Việt Nam. Mới đây, doanh nghiệp công bố kế hoạch đầu tư thêm 200 triệu USD để mở rộng năng lực sản xuất tại Hải Phòng. Khoản đầu tư này sẽ giúp tăng cường chuỗi cung ứng nội địa và tạo cơ hội để các nhà cung cấp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng và công nghệ, GE Vernova cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Thông qua Dự án RENEW được phối hợp cùng tổ chức ASSIST Asia, doanh nghiệp đặt mục tiêu đào tạo hơn 4.000 sinh viên và kỹ thuật viên đến năm 2027 với các kỹ năng chuyên môn phục vụ nhu cầu của ngành năng lượng đang chuyển đổi tại Việt Nam.

Ông Phùng Ngọc Lân, Giám đốc Quốc gia mảng Điện khí của GE Vernova Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi vinh dự khi được ghi nhận trong Top 10 Doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Giải thưởng này phản ánh cam kết lâu dài của GE Vernova trong việc đồng hành cùng quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam thông qua công nghệ tiên tiến, hợp tác chiến lược và đầu tư nội địa hóa. Khi Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng xanh, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng khách hàng và đối tác để cung cấp các giải pháp năng lượng đáng tin cậy, hiệu quả và phát thải thấp, góp phần hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam.”

Sự ghi nhận này tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa GE Vernova và Việt Nam. Thông qua các khoản đầu tư chiến lược và phát triển công nghiệp, chúng tôi tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong mục tiêu chuyển đổi xanh, đồng thời theo đuổi sứ mệnh “Điện khí hóa để phát triển thịnh vượng và khử carbon vì một tương lai bền vững hơn.”