Prudential Việt Nam: Hơn 180.000 tỷ đồng tài sản đầu tư và gần ba thập kỷ kiến tạo giá trị bền vững

(Ngày Nay) -Prudential Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp vì Cuộc sống Cộng đồng tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026 do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy, Vietnam Economic Times tổ chức.
Prudential Việt Nam được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp vì Cuộc sống Cộng đồng.
Prudential Việt Nam được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp vì Cuộc sống Cộng đồng.

Giải thưởng năm nay tôn vinh 50 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiêu biểu với thành tích nổi bật về hiệu quả kinh doanh, uy tín thương hiệu, trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững và chuyển đổi số.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, Prudential duy trì nền tảng tài chính vững mạnh với tổng tài sản đầu tư đạt 180.837 tỷ đồng, biên khả năng thanh toán trên 200% và tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm khác gần 16.500 tỷ đồng. Prudential cũng thuộc nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách nhà nước ở mức hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, thể hiện cam kết đầu tư dài hạn và đóng góp thiết thực cho nền kinh tế Việt Nam.

Prudential Việt Nam: Hơn 180.000 tỷ đồng tài sản đầu tư và gần ba thập kỷ kiến tạo giá trị bền vững ảnh 1

Ông Conor M. O'Neill, Phó Tổng Giám đốc Tài chính Prudential Việt Nam, chia sẻ: “Việc liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng trong nhiều năm là sự ghi nhận đầy ý nghĩa cho hành trình gần 27 năm Prudential đồng hành cùng các gia đình Việt và đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam. Thành tựu này còn minh chứng cho niềm tin mà Prudential Việt Nam đã tạo dựng được trong suốt những năm qua. Bên cạnh đó, sự ghi nhận này tiếp tục khẳng định năng lực tài chính vững mạnh, chất lượng dịch vụ cùng cam kết bền bỉ của Prudential Việt Nam đối với tính minh bạch, chính trực và trách nhiệm — những nền tảng giúp chúng tôi mang đến sự yên tâm trọn vẹn cho khách hàng trong hành trình bảo vệ tương lai tài chính của gia đình họ. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi cả ba đối tác ngân hàng quốc tế của mình — Standard Chartered Bank, UOB Việt Nam và HSBC — cùng được vinh danh tại giải thưởng năm nay. Điều này tiếp tục khẳng định sức mạnh và chất lượng của các mối quan hệ hợp tác quốc tế đang đồng hành cùng chúng tôi trong việc phục vụ khách hàng tại Việt Nam.”

Prudential Việt Nam: Hơn 180.000 tỷ đồng tài sản đầu tư và gần ba thập kỷ kiến tạo giá trị bền vững ảnh 2

Đại diện Prudential Việt Nam tham dự nhận giải thưởng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Prudential tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng. Trong giai đoạn 2024–2025, công ty đã đầu tư hơn 28 tỷ đồng cho các chương trình xã hội, hỗ trợ trực tiếp hơn 99.000 người trên toàn quốc.

Việc Prudential nhiều năm liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng là minh chứng rõ nét cho năng lực tài chính vững mạnh, uy tín hàng đầu và cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam, qua đó khẳng định sứ mệnh “Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt”.

Prudential Việt Nam Giải thưởng Rồng Vàng 2026 Top 10 DN vì cuộc sống cộng đồng

(Ngày Nay) - Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày; không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh.
Trí tuệ nhân tạo: Hướng đi mới trong điều trị các bệnh đường hô hấp mạn tính
(Ngày Nay) - Ngày 15/5, bệnh viện tổng hợp thuộc Đại học Annam (Hàn Quốc) cho biết, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Sue In Choi và Giáo sư Eun Joo Lee thuộc Khoa Hô hấp, Dị ứng và Hồi sức tích cực chủ trì đã chứng minh giá trị lâm sàng của việc thu thập và trực quan hóa dữ liệu âm thanh phổi bằng thiết bị nghe kỹ thuật số.
(Ngày Nay) - Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Ngày 16/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (nghệ danh là ca sĩ Miu Lê) do có hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách
(Ngày Nay) - Ngày 16/5 vừa qua, sự kiện văn hóa đọc GEN READ do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đã diễn ra tại Câu lạc bộ Hai Ba (23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội). Nổi bật trong khuôn khổ chương trình là hoạt động Book Club với chủ đề “Dòng Ký Ức: Lịch sử qua những trang sách” đã thu hút sự tham gia thảo luận và chia sẻ góc nhìn về lịch sử qua những cuốn sách và góc nhìn cá nhân.
(Ngày Nay) - Với diện mạo mới giàu tính trực quan và hình ảnh sinh động, cuốn sách "Lịch sử nước ta" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành gần gũi của bạn đọc, đặc biệt là các em nhỏ trong hành trình tìm hiểu lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu và lòng tự hào về lịch sử dân tộc.
(Ngày Nay) - Tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao bảy nhiệm vụ trọng tâm cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây cũng là những định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới.