VPBank và DeHeus ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, đồng hành phát triển hệ sinh thái nông nghiệp bền vững

(Ngày Nay) - Ngày 6/5/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty TNHH De Heus – thành viên trực thuộc Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan) -một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới với hơn 110 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng động vật.

Lễ ký kết hợp tác với De Heus là một phần trong chiến lược phát triển hệ sinh thái nông nghiệp của VPBank, đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị. Theo đó, VPBank sẽ cung cấp hệ thống giải pháp tài chính đồng bộ, được thiết kế chuyên biệt cho De Heus, đội ngũ nhân sự, hệ thống phân phối đại lý và đối tác trong toàn bộ chuỗi giá trị của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái nông nghiệp-chăn nuôi tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ hợp tác toàn diện lần này, VPBank sẽ đồng hành cùng De Heus trên nhiều phương diện. Một trong những trọng tâm là việc cung cấp dịch vụ trả lương và các sản phẩm phúc lợi tài chính dành cho đội ngũ nhân sự De Heus. VPBank triển khai các giải pháp ngân hàng dành riêng cho De Heus, phù hợp với từng cấp độ và nhu cầu sử dụng khác nhau như gói dịch vụ cao cấp cho đội ngũ quản lý cấp cao, gói tài khoản, thẻ và dịch vụ ngân hàng linh hoạt cho lực lượng người lao động. Sự hợp tác này không chỉ giúp tối ưu hóa công tác trả lương mà còn góp phần nâng cao phúc lợi tài chính, gia tăng sự gắn bó và hài lòng của người lao động.

VPBank cũng cung cấp giải pháp tài chính cho các khách hàng và đối tác kinh doanh trong hệ sinh thái của De Heus như hình thức cấp tín dụng tín chấp và có bảo đảm, thẻ tín dụng doanh nghiệp và thẻ tín dụng cho hộ kinh doanh, các chương trình tài trợ trung và dài hạn, đặc biệt tập trung vào mục đích đầu tư, xây dựng và mở rộng trang trại.

Cùng với đó, các giải pháp liên quan đến dịch vụ cổng thanh toán, giải pháp thu – chi cũng sẽ được VPBank triển khai nhằm hỗ trợ hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền cho đối tác.

Đặc biệt, VPBank sẽ cung cấp cho De Heus và các bên liên kết của De Heus các giải pháp tài trợ vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, mở rộng và phát triển bền vững của De Heus trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật.

Ngân hàng cũng cam kết sẽ nỗ lực nghiên cứu và triển khai các sản phẩm và giải pháp tài chính phù hợp nhằm hỗ trợ những nhà cung cấp của De Heus, góp phần tăng tính ổn định và hiệu quả cho chuỗi cung ứng.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc VPBank cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao quy mô, tầm nhìn và chiến lược phát triển bền vững của De Heus tại Việt Nam. Việc ký kết hợp tác toàn diện không chỉ thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của VPBank với De Heus mà còn góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển hệ sinh thái khách hàng doanh nghiệp và nông nghiệp của ngân hàng thông qua những giải pháp tài chính thiết thực, hiệu quả và phù hợp với đặc thù ngành.Chúng tôi tin rằng khi ngân hàng đồng hành đúng cách, đúng thời điểm và đúng nhu cầu, doanh nghiệp và hệ sinh thái sẽ phát triển bền vững hơn, hiệu quả hơn và có sức cạnh tranh cao hơn trong dài hạn.”

Là khách hàng doanh nghiệp lớn có mối quan hệ hợp tác cùng VPBank đã lâu, với vai trò dẫn đầu trong ngành chăn nuôi, De Heus sẽ giúp VPBank cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến các hộ chăn nuôi trên cả nước, từ đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi của Việt Nam.

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc Tập đoàn De Heus, chia sẻ: “Trong nhiều năm qua, De Heus đã không ngừng đầu tư tại Việt Nam với tầm nhìn dài hạn nhằm xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và phát triển bền vững. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với VPBank ngày hôm nay cho thấy sự tương đồng sâu sắc về tầm nhìn và định hướng chiến lược giữa hai bên, khi cùng đặt trọng tâm vào phát triển dài hạn, tài chính có trách nhiệm và tạo dựng giá trị bền vững cho toàn chuỗi giá trị. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành của một ngân hàng hàng đầu như VPBank, cùng các giải pháp tài chính được thiết kế phù hợp với đặc thù ngành chăn nuôi, De Heus sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị, thúc đẩy tăng trưởng xanh và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi Việt Nam.”

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa VPBank và De Heus được kỳ vọng sẽ tạo dựng nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của cả hai đơn vị, đồng thời mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, người lao động và ngành nông nghiệp Việt Nam.

Tại sự kiện, De Heus cũng ký kết hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần Balance Agriservices với sự hợp lực tài chính chiến lược từ VPBank nhằm hướng đến phát triển bền vững, hỗ trợ hộ nông dân và người tiêu dùng Việt Nam. Theo đó, VPBank sẽ cung cấp các giải pháp tài chính đa dạng, nguồn vốn đầu tư và lưu động, đồng hành cùng các doanh nghiệp SME và nông hộ trong hệ sinh thái phát triển bền vững.