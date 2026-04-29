PV GAS chủ động nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG, LPG trước thềm nghỉ lễ, đảm bảo nhu cầu năng lượng quốc gia

(Ngày Nay) - Ngày 28/4/2026, ngay trước kỳ nghỉ lễ 30/4 – 01/05, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã kịp thời nhập khẩu hơn 71.000 tấn LNG từ Australia và 45.000 tấn LPG từ Hoa Kỳ, đảm bảo duy trì ổn định cung ứng năng lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
PV GAS đã tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn LNG nhập khẩu từ Australia
Đối với khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) phục vụ sản xuất điện và nhu cầu công nghiệp, PV GAS đã tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn LNG nhập khẩu từ Australia, đồng thời tiếp tục thu xếp thêm các chuyến hàng trong Quý II/2026, trong đó đã thu xếp thêm một chuyến dự kiến giao trong giai đoạn tháng 5 - 6/2026.

Song hành với hoạt động nhập khẩu, PV GAS triển khai các giải pháp điều hành mang tính chủ động và linh hoạt, liên tục phối hợp với Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) để cập nhật nhu cầu tiêu thụ, diễn biến thị trường và lựa chọn thời điểm chào mua LNG phù hợp.

Đồng thời, PV GAS duy trì làm việc thường xuyên với các nhà cung cấp quốc tế nhằm nắm bắt tình trạng nguồn hàng và tận dụng các cơ hội mua tối ưu. Những giải pháp này cho thấy năng lực quản trị chuỗi cung ứng LNG ngày càng hoàn thiện, đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu trong điều kiện thị trường biến động.

Đối với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) phục vụ sản xuất công nghiệp và nhu cầu dân dụng, PV GAS đã nhập khẩu thành công hơn 45.000 tấn từ Hoa Kỳ qua tàu JENGGALA 21. Dự kiến trong tháng 5/2026, sản lượng nhập khẩu đạt khoảng 100.000 tấn, đóng góp vào tổng lượng nhập khẩu trong Quý II/2026 – dự kiến đạt gần 300.000 tấn, với nguồn hàng đa dạng từ Hoa Kỳ, Trung Đông và các khu vực khác. Bên cạnh nhu cầu trong nước, PV GAS cũng đang phục vụ một số thị trường xuất khẩu như Campuchia, Philippines…

Việc mở rộng nguồn cung bên cạnh khu vực truyền thống là Trung Đông giúp giảm thiểu rủi ro phụ thuộc, đồng thời nâng cao tính chủ động trong công tác điều hành nguồn cung LPG và LNG của PV GAS.

PV GAS đã nhập khẩu thành công hơn 45.000 tấn LPG từ Hoa Kỳ qua tàu JENGGALA 21

Về các giải pháp nội tại, PV GAS đã chủ động gia tăng nguồn cung trong nước thông qua việc nâng sản lượng LPG tại hai Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố và Cà Mau, phù hợp với kế hoạch tăng huy động khí thiên nhiên về bờ, góp phần bổ sung thêm khoảng 5% sản lượng LPG nội địa, giảm áp lực lên việc nhập khẩu LPG và tối ưu cân đối nguồn khí.

Cùng với đó, mô hình cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp tiếp tục được phát huy hiệu quả, cho phép khách hàng linh hoạt chuyển đổi giữa khí đường ống, CNG và LNG, thay thế LPG khi cần thiết, qua đó nâng cao khả năng thích ứng của hệ thống cung ứng trước những biến động của thị trường năng lượng.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ nhập khẩu, sản xuất đến điều phối thị trường đã thể hiện rõ năng lực, bản lĩnh và vai trò dẫn dắt của PV GAS trong chuỗi giá trị khí tại Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng và thị trường quốc tế có nhiều biến động, những bước đi chủ động và linh hoạt của PV GAS đã và đang duy trì ổn định nguồn cung khí, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
