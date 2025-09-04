G.Empire Group tri ân cựu chiến binh tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị

(Ngày Nay) -Hòa chung không khí hào hùng của những ngày tháng 9 lịch sử, đại diện G.Empire Group đã có mặt tại Quảng Trị, trao quà tri ân cựu chiến binh, thương binh có hoàn cảnh đặc biệt.

Bà Nguyễn Thị Dung, chủ tịch G.Empire Group xúc động chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động khi vượt mưa bão có mặt tại vùng đất Quảng Trị Anh hùng để được gặp và tỏ lòng biết ơn đến những đại diện của những “anh hùng ngoài đời thực”- những cựu chiến binh, những người lính cụ Hồ tham gia chiến trường khốc liệt tại Quảng Trị”.

Thông qua Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị, G.Empire đã trao 51 suất quà và tiền mặt trị giá 270 triệu cho các Cựu chiến binh thương binh có hoàn cảnh đặc biệt.

Được biết, đây là năm thứ 3 liên tiếp, G.Empire Group duy trì những chuyến đi định kỳ thăm các Cựu Chiến binh ở khắp mọi miền đất nước, để lòng biết ơn tới thế hệ đi trước bằng những hành động thiết thực.

“Là một người con của cựu chiến binh- thương binh (có bố tham gia chiến trường Quảng Trị năm 1968) nên tôi luôn hiểu và mang trong lòng sự biết ơn sâu sắc tới thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để có nền độc lập tự do ngày hôm nay. Không chỉ tôi mà mỗi thành viên trong G.Empire những ngày này đều hướng về Tổ quốc bằng tất cả niềm tự hào và biết ơn”, bà Nguyễn Thị Dung cho biết.

Tại G.Empire Group, mỗi thứ hai đầu tuần đều tổ chức nghi lễ chào cờ, như một nét đẹp văn hóa, để mỗi tuần mới bắt đầu bằng lòng tự hào, trách nhiệm và biết ơn. Những hoạt động liên tục và bền bỉ này chính là cách người G.Empire khẳng định: yêu nước không chỉ là cảm xúc trong những ngày lễ trọng đại, mà là hành động thường xuyên, gắn liền với nhịp sống, công việc và trái tim mỗi thành viên G.Empire.

G.Empire Group được biết tới là doanh nghiệp hàng đầu trong làng môi giới BĐS với hệ sinh thái khép kín, quy tụ những thương hiệu tư vấn, phân phối bất động sản chuyên nghiệp, uy tín. Đơn vị này hiện đang sở hữu hơn 700 sale bất động sản chuyên nghiệp, liên tục xác lập kỷ lục bán hàng ở tất cả các dự án được chọn làm tổng đại lý hoặc đối tác phân phối chiến lược.

Không chỉ đem về cho các chủ đầu tư doanh số ấn tượng, những dự án G.Empire Group phân phối còn mang đến sản phẩm chất lượng cao được người mua yêu thích, tạo nên sức hút mạnh mẽ trên thị trường, góp phần thúc đẩy thị trường BĐS hồi phục mạnh mẽ.