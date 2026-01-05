Từ năm 2026, Hà Nội triển khai uống vaccine Rota trong Chương trình tiêm chủng mở rộng

(Ngày Nay) - Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ năm 2026, tại tất cả 126 xã, phường ở thành phố sẽ triển khai uống vaccine Rota (vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus Rota) trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; phấn đấu đạt từ 95% trở lên trẻ em dưới 1 tuổi được uống 2 liều vaccine Rota. Việc triển khai đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối tượng uống vaccine là trẻ em dưới 1 tuổi, gồm cả trẻ vãng lai đang sinh sống ở Hà Nội. Mỗi trẻ được uống 2 liều vaccine: liều thứ nhất khi trẻ đủ 2 tháng tuổi; liều thứ hai sau đó ít nhất 1 tháng và hoàn thành trước khi trẻ đủ 6 tháng tuổi. Trường hợp trẻ chưa được uống hoặc uống chưa đủ liều sẽ được uống bù sớm nhất có thể, song phải đảm bảo hoàn thành trước mốc 6 tháng tuổi.

Vaccine Rota có thể được sử dụng đồng thời với các loại vaccine khác trong buổi tiêm chủng. Trẻ đã sử dụng vaccine Rotarix hoặc Rotateq trong tiêm chủng dịch vụ trước đó thì không sử dụng Rotavin để cho uống trong chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền về lợi ích, tính an toàn của vaccine Rota, đối tượng và lịch uống vaccine, thời gian và địa điểm tổ chức tiêm chủng theo hình thức đa dạng, bảo đảm thông tin dễ hiểu, dễ tiếp cận với người dân.

Các trạm y tế xã, phường phối hợp với cộng tác viên và các ban, ngành, đoàn thể tiến hành điều tra, lập danh sách trẻ từ đủ 2 tháng đến dưới 6 tháng tuổi trên địa bàn, đặc biệt chú trọng các nhóm trẻ có nguy cơ bị bỏ sót như trẻ tại trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật; gửi thông báo hoặc giấy mời đến hộ gia đình thông qua mạng lưới cộng tác viên, y tế, tổ dân phố.

Sở Y tế Hà Nội giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội là đầu mối tiếp nhận, bảo quản và cấp phát vaccine Rota cho các trạm y tế theo đúng quy định. Các điểm tiêm chủng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư và cơ số thuốc cấp cứu, sẵn sàng xử trí kịp thời các phản ứng sau tiêm chủng.

Việc tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến cũng được triển khai đồng bộ, từ điều tra đối tượng, bảo quản, sử dụng vaccine, tiêm chủng an toàn, phòng và xử trí phản vệ, giám sát phản ứng sau tiêm chủng, thống kê báo cáo cho nhân viên y tế tham gia hoạt động tiêm chủng tại tuyến phường, xã. Việc cập nhật dữ liệu uống vaccine Rota sẽ được thực hiện đầy đủ trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, bảo đảm thống kê chính xác, kịp thời.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND xã, phường bố trí kinh phí cho các hoạt động triển khai tại địa phương theo chỉ đạo của UBND thành phố; chỉ đạo các trạm y tế xây dựng kế hoạch triển khai uống vaccine Rota trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc công tác lập danh sách trẻ, đặc biệt tránh bỏ sót các trung tâm bảo trợ xã hội, trại trẻ mồ côi, trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật...