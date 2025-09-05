Vụ nữ công nhân bị tai nạn lao động: Doanh nghiệp chấp nhận giải quyết tất cả chế độ

(Ngày Nay) - Ngày 05/9/2025, tại văn phòng làm việc của Công ty TNHH Phương Nguyên (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai), Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Phương Nguyên, Công đoàn cơ sở và người lao động về việc giải quyết chế độ, chính sách do tai nạn lao động.

Trước đó, Ngày Nay đã có bài đăng tải về: Bi kịch nữ công nhân bị tai nạn lao động ở doanh nghiệp “5 không”.

Như đã thông tin, tháng 11/2021, chị Nguyễn Thị Phương Liên (sinh năm 1971, ngụ phường Nhơn Phú, tỉnh Bình Định cũ, nay là phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) được nhận vào làm công nhân chế biến gỗ tại Công ty TNHH Phương Nguyên (phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ, nay là phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Chị Liên làm việc nhưng không được Công ty Phương Nguyên ký hợp đồng lao động, không mua bảo hiểm xã hội, không bảo hiểm y tế, không bảo hiểm thất nghiệp và tai nạn nghề nghiệp. Đến ngày 22/4/2024, chị Liên bị tại nạn lao động do máy cưa gỗ cuốn tay. Vụ tai nạn làm chị Liên bị mất 3 ngón tay, gồm: ngón tay trỏ, ngón út và 2 lóng ngón tay áp út.

Ngoài ra, nhiều nữ công nhân làm việc không được ký hợp đồng lao động và đã xảy ra trường hợp một số nữ công nhân bị tai nạn lao động nhưng không được hưởng chế độ.

Tại buổi làm việc ngày 05/9/2025, ông Nguyễn Tường Khánh, Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai nêu rõ mục đích cuộc họp là để giải quyết các chế độ, chính sách cho chị Nguyễn Thị Phương Liên sau tai nạn lao động ngày 22/4/2024, trên tinh thần đối thoại, thiện chí và tuân thủ quy định pháp luật.

Ông Trần Văn Hạo, Giám đốc Công ty Phương Nguyên xác nhận, khi chị Liên bị tai nạn lao động, đại diện công ty kịp thời đưa người lao động đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (cũ), tạm ứng chi phí điều trị 6 triệu đồng, Công đoàn công ty trao 1 triệu đồng và công nhân công ty quyên góp 8 triệu đồng.

Sau khi điều trị phục hồi, chị Liên chưa đến công ty nộp các giấy tờ, hóa đơn nằm viện. Công ty có đề nghị sau khi điều trị nếu người lao động tiếp tục làm việc, công ty sẽ bố trí công việc nhẹ nhàng hơn, phù hợp hơn. Tuy nhiên, chị Liên từ chối.

Đại diện Công ty Phương Nguyên cũng thừa nhận chưa có giao kết hợp đồng với người lao động vì sự biến động về nhân sự liên tục. Công ty bày tỏ thiện chí trong việc giải quyết chế độ cho chị Liên.

Cụ thể, thanh toán toàn bộ chi phí y tế còn tồn đọng; tạo điều kiện và chi trả chi phí để chị Liên đi giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động tại cơ sở y tế có thẩm quyền; trả đủ 100% tiền lương trong thời gian chị Liên nghỉ việc điều trị; căn cứ vào kết quả giám định, tiến hành tính toán và chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ tai nạn lao động (trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng nếu đủ điều kiện) theo quy định của pháp luật.

Sau khi nghe ý kiến trình bày của các bên, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã nhấn mạnh trách nhiệm pháp lý của Công ty Phương Nguyên trong việc đảm bảo an toàn lao động và thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động. Liên đoàn Lao động đã đề nghị công ty khẩn trương thực hiện các cam kết nêu trên, đặc biệt là việc đưa chị Liên đi giám định để làm cơ sở giải quyết.

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cũng đề nghị công ty rà soát, khắc phục ngay các tồn tại về hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội và an toàn lao động cho toàn bộ người lao động khác trong công ty. Đại diện Liên đoàn Lao động cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, giám sát và hỗ trợ các bên để việc giải quyết đạt kết quả.