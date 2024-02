Giá vàng sáng 5/2 giảm 200.000 đồng/lượng

(Ngày Nay) - Giá vàng trong nước sáng 5/2 giảm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

(Ngày Nay) - Ngày 3/2, tức 24 tháng Chạp năm Quý Mão, đã diễn ra Hội chợ Xuân Giáp Thìn 2024 do Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại New York (VNNY) và Hội người Việt Nam tại New York phối hợp tổ chức.