Giải mã lối chi tiêu tinh tế của thế hệ sống thông minh

(Ngày Nay) - Trong nhịp sống hiện đại, chiếc thẻ không chỉ là phương tiện thanh toán, mà còn là tuyên ngôn phong cách sống tinh tế. TPBank JCB Cashback chính là lựa chọn của những người yêu ẩm thực và sành trải nghiệm khi mỗi giao dịch đều mang lại giá trị cộng thêm, mỗi khoảnh khắc chi tiêu đều góp phần định hình một “lối sống đỉnh” đúng nghĩa.

“Chiều” trọn mọi gu ẩm thực

Với nhiều người, ẩm thực không chỉ là bữa ăn, mà còn là cách tận hưởng niềm vui mỗi ngày. Hiểu được điều đó, thẻ tín dụng TPBank JCB Cashback mang đến những ưu đãi hấp dẫn, chiều lòng cả những tín đồ ẩm thực khó tính nhất.

Anh Long (34 tuổi, sống tại Hà Nội) chia sẻ: “Cuối tuần, tôi thường đưa cả nhà đi ăn ở ngoài. Có thẻ TPBank JCB Cashback, mỗi bữa ăn vừa nhẹ nhàng hơn về chi phí, lại có thêm lý do để cả nhà thử nhiều địa điểm mới. Nhờ vậy mà chuyện đi ăn không chỉ đơn giản là bữa cơm, mà trở thành một trải nghiệm đáng nhớ”.

Hiện, TPBank JCB Cashback đang áp dụng ưu đãi giảm 50% (tối đa 500.000 đồng) tại Sumo Yakiniku, Kpub, Hutong, Ashima, Woomaster, Bluebay, cùng với ưu đãi giảm tới 30% (tối đa 1 triệu đồng) tại hơn 30 nhà hàng Michelin và nhà hàng Nhật Bản cao cấp trên toàn quốc.

Không chỉ phù hợp với những bữa ăn “linh đình”, thẻ TPBank JCB Cashback còn ghi điểm với dân công sở bận rộn nhờ ưu đãi khi đặt đồ ăn trực tuyến. Chị Phạm Linh (27 tuổi, công tác tại Đà Nẵng) chia sẻ: “Mình hay đặt đồ ăn trên ShopeeFood, mà thanh toán bằng thẻ TPBank JCB Cashback hay có mã giảm 50.000 đồng lắm. Thành ra mình order suốt, vừa tiết kiệm tiền, vừa đỡ mất thời gian, đặc biệt là những hôm chạy deadline.”

Đặc quyền đẳng cấp trên mỗi hành trình

Bên cạnh ưu đãi ẩm thực, TPBank JCB Cashback còn được thiết kế để nâng tầm chất lượng sống qua các đặc quyền du lịch và giải trí – những yếu tố ngày càng quan trọng trong lối sống hiện đại.

Với mỗi lần quẹt thẻ, người dùng có cơ hội mở ra chuỗi trải nghiệm đẳng cấp như thư giãn tại hơn 20 phòng chờ sân bay trong và ngoài nước, tận hưởng dịch vụ Fast-track tại 5 sân bay lớn – giúp tiết kiệm tối đa thời gian chờ đợi. Bên cạnh đó, những khách hàng yêu thích bộ môn golf sẽ được ưu đãi giảm giá lên tới 2.000.000 đồng mỗi năm khi sử dụng thẻ tại hơn 55 sân golf hàng đầu trên cả nước.

Những tiện ích này không chỉ đơn thuần là quà tặng tài chính, mà còn là sự khẳng định phong cách sống năng động và biết tận hưởng.

TPBank JCB Cashback dẫn dắt lối sống tài chính thông minh

Với mọi khoản chi tiêu, không giới hạn giá trị, thẻ tín dụng TPBank JCB Cashback tích hợp tính năng trả góp 0% đặc biệt thuận tiện giúp khách hàng chia nhỏ khoản cần thanh toán, tối ưu dòng tiền và mang lại sự chủ động trong quản lý tài chính cá nhân.

TPBank JCB Cashback không chỉ là công cụ thanh toán, mà còn là biểu tượng của lối sống tài chính khôn ngoan – nơi mỗi giao dịch đều mang lại giá trị tối đa. Sự phát triển mạnh mẽ của dòng thẻ này minh chứng cho định hướng đúng đắn mà TPBank đang theo đuổi: Đặt khách hàng làm trung tâm, không ngừng đổi mới để mang đến sản phẩm cá nhân hóa, phù hợp với từng phong cách sống.

Tại JCB Vietnam Conference (Hội nghị thường niên của JCB), TPBank JCB Cashback được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng: “Sản phẩm và Giải pháp truyền cảm hứng 2024” và “Dẫn đầu về số lượng mở mới thẻ cao cấp”. Thành tích này không chỉ thể hiện tốc độ tăng trưởng ấn tượng, mà còn phản ánh sự tin tưởng ngày càng lớn từ phía khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, am hiểu tài chính và yêu thích trải nghiệm mới mẻ.

Sống đỉnh cùng TPBank JCB Cashback

Mỗi giao dịch giờ đây không chỉ là chi tiêu, mà còn là cách tận hưởng tài chính thông minh – một phần trong hành trình sống đỉnh cùng TPBank JCB Cashback, nơi ưu đãi, tiện ích và đẳng cấp đồng hành trong từng trải nghiệm.

Giờ đây, khách hàng có thể mở thẻ trực tuyến 100% ngay trên App TPBank, chỉ vài thao tác là sở hữu ngay tấm thẻ với hàng loạt đặc quyền ẩm thực, du lịch, giải trí.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về các sản phẩm thẻ phù hợp với nhu cầu chi tiêu bằng cách truy cập website TPBank, hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7 theo số hotline 1900 6036, hoặc ghé bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch nào trên toàn quốc để được tư vấn chi tiết và mở thẻ.