TPBank được ADB vinh danh với hai giải thưởng lớn trong lĩnh vực tài trợ thương mại

Ngày 2/9/2025 tại Singapore, lễ trao giải Chương trình Tài trợ Thương mại và Chuỗi cung ứng (TSCFP) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức đã diễn ra, với sự tham dự của hơn 200 ngân hàng đối tác và tổ chức tài chính toàn cầu. Tại sự kiện, TPBank là ngân hàng Việt Nam duy nhất được vinh danh với “cú đúp” giải thưởng, gồm “Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam” (Leading Partner Bank in Vietnam) và “Ngân hàng tài trợ thương mại hàng đầu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” (Leading SME Trade Bank). Đây là năm thứ tư liên tiếp TPBank được ADB vinh danh trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp SME. Kết quả này thể hiện sự đánh giá cao của ADB đối với nỗ lực bền bỉ và hiệu quả mà TPBank tạo ra trong việc thúc đẩy dòng vốn thương mại, đặc biệt là hỗ trợ khối doanh nghiệp vừa và nhỏ – lực lượng đang chiếm phần lớn trong cơ cấu kinh tế Việt Nam.

Giải thưởng “Ngân hàng tài trợ thương mại hàng đầu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” được trao cho TPBank trong 4 năm liên tiếp (2022–2025) cho thấy ngân hàng không chỉ duy trì cam kết nhất quán với phân khúc SME mà còn liên tục đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và phức tạp của nhóm khách hàng này. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, TPBank đã chủ động triển khai các sản phẩm tài trợ linh hoạt, tối ưu quy trình thẩm định và ứng dụng công nghệ số nhằm rút ngắn thời gian xử lý giao dịch. Nhờ đó, ngân hàng không chỉ cung cấp vốn, mà còn đóng vai trò cầu nối giúp SME từng bước hội nhập vào chuỗi cung ứng khu vực – yếu tố then chốt để tăng khả năng cạnh tranh bền vững.

Bên cạnh đó, giải thưởng “Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam” được ADB trao tặng ghi nhận vị thế của TPBank trong vai trò đối tác chiến lược, có hiệu quả cao trong phối hợp nghiệp vụ tài trợ thương mại với các tổ chức tài chính quốc tế. Giải thưởng này cũng là minh chứng cho năng lực kiểm soát rủi ro, độ tin cậy và chất lượng vận hành của TPBank khi tham gia các giao dịch thương mại xuyên biên giới với quy mô ngày càng mở rộng.

Trong nhiều năm qua, TPBank là một trong những đối tác tích cực nhất của ADB tại Việt Nam. Theo số liệu từ chương trình TSCFP, ADB đã hỗ trợ hơn 57 tỷ USD cho hơn 45.500 giao dịch thương mại trên toàn cầu, trong đó 60% liên quan đến doanh nghiệp SME – nhóm khách hàng mà TPBank luôn dành ưu tiên đặc biệt. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vốn, TPBank còn tích cực triển khai các hoạt động tài trợ thương mại hướng đến bình đẳng giới – một trong những trọng tâm mà ADB ưu tiên trong khu vực. Từ năm 2023 đến nay, TPBank đã ghi nhận mức tăng trưởng hơn 80% về giá trị giao dịch tài trợ dành cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, qua đó góp phần mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho nhóm doanh nghiệp thường gặp nhiều rào cản về tín dụng.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank chia sẻ: “Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn, chuỗi cung ứng liên tục chịu áp lực, sự đồng hành chủ động và hiệu quả của các ngân hàng như TPBank sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt giúp doanh nghiệp Việt Nam vượt qua thách thức, nâng cao năng lực cạnh tranh, và từng bước hội nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế. TPBank sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính phát triển, đầu tư vào công nghệ và tối ưu hóa quy trình để không chỉ phục vụ tốt hơn cho SME mà còn góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.”

Hiện nay, danh mục tài trợ thương mại của TPBank tập trung nhiều vào các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất xanh, bền vững; nông nghiệp công nghệ cao và logistics thân thiện với môi trường – phù hợp với định hướng chuyển đổi xanh và mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam. Đồng thời, công tác thẩm định và quản lý rủi ro môi trường – xã hội cũng được TPBank tích hợp chặt chẽ trong các hoạt động cấp tín dụng, nhằm bảo đảm các khoản tài trợ không chỉ hiệu quả về mặt tài chính mà còn bền vững về mặt tác động xã hội. Với định hướng chiến lược rõ ràng và hệ sinh thái đối tác quốc tế rộng khắp, TPBank đang từng bước khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại nội địa có năng lực kết nối mạnh mẽ với dòng vốn phát triển toàn cầu.