Gian bếp nhỏ, tình người lớn

(Ngày Nay) - Trong căn bếp chỉ rộng chừng 10 mét vuông, những nồi cơm điện vẫn đỏ lửa từ tờ mờ mỗi sáng thứ 7. Mùi cơm mới quyện với tiếng cười nói rộn ràng của những người phụ nữ áo xanh – đó là “Bếp cơm nhà Thiện Tâm”, nơi lan tỏa hơi ấm tình người tới những bệnh viện giữa lòng Hà Nội.

Từ ước mơ giản dị đến hành trình 5 năm yêu thương

Người sáng lập bếp – chị Lê Thị Thúy Lan, một nhân viên ngân hàng – vẫn nhớ rõ câu hỏi về sứ mệnh sống đã thúc đẩy chị bắt đầu hành trình thiện nguyện. Chị muốn tự tay làm điều tử tế, thay vì chỉ gửi tiền ủng hộ.

Năm 2020, chị Thúy Lan cùng người chị họ Nguyễn Quỳnh Anh đã quyết định biến ước mơ “tự tay nấu cơm cho người nghèo” thành hiện thực. Ban đầu, bếp chỉ nấu khoảng 50 suất mỗi tháng từ tiền tiết kiệm cá nhân. Không có bếp công nghiệp hay tài trợ lớn, bếp chỉ có vài chục chiếc nồi cơm điện, đôi bàn tay và tấm lòng của những người phụ nữ tin vào điều thiện.

Hơn 100.000 suất cơm và những hành trình sẻ chia

Sau 5 năm hoạt động (2020–2025), nhờ sự tin tưởng và chung tay của hàng trăm mạnh thường quân, Bếp Thiện Tâm đã nấu và trao tặng hơn 100.000 suất cơm, xôi, bánh mì miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người nhà điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều, Bệnh viện Nhi Trung ương và các bệnh viện khác trên địa bàn Hà Nội.

Mỗi sáng, từ 4 giờ, khoảng 15–20 tình nguyện viên thường trực mỗi tuần đã tập trung nấu nướng. Khi đồng hồ điểm 9 giờ, những hộp cơm nóng hổi – được nấu như bữa cơm gia đình: đủ dinh dưỡng, hợp vệ sinh và trình bày đẹp mắt – được chất đầy lên xe để kịp thời mang đến bệnh nhân.

“Một bữa cơm chỉ vài chục nghìn thôi, nhưng khi đi viện, từng đồng đều quý. Nhìn họ ăn ngon, cười vui, em thấy mọi vất vả đều xứng đáng,” chị Lan xúc động chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở những suất cơm, Bếp Thiện Tâm còn lan tỏa yêu thương qua nhiều hoạt động ý nghĩa khác, với tổng giá trị hỗ trợ lớn như: Tổ chức Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi, Tết Ấm, Tết Yêu thương cho trẻ em da cam, trẻ vùng cao, người vô gia cư và bệnh nhân nghèo; Tặng hàng trăm đêm trọ miễn phí cho người bệnh nghèo tại khu vực Tân Triều, với tổng giá trị hơn 148 triệu đồng (tương đương 1.480 đêm trọ); Mời gần 50 cựu chiến binh và nhân viên y tế Làng Hữu Nghị Việt Nam đi xem phim “Mưa đỏ” – một hoạt động tri ân đầy xúc động...

Triết lý "Cùng góp nhặt, cùng sẻ chia"

Điều đặc biệt giúp Bếp Thiện Tâm trở thành “điểm sáng niềm tin” trong cộng đồng thiện nguyện là sự minh bạch tuyệt đối. Mọi chi phí, hóa đơn, sao kê đều được công khai để các nhà hảo tâm dễ dàng kiểm tra. Chính tinh thần đó khiến bếp nhận được sự tin tưởng và chung tay của cộng đồng hơn 500 người trên nhóm Zalo và các mạnh thường quân trên fanpage facebook.com/comnhathientam.

Với phương châm “Cùng góp nhặt, cùng sẻ chia”, bếp ngày càng lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng thời trở thành mô hình “sống đẹp” tiêu biểu, được VTV1, VTV24, Báo Nhân Dân, HTV nhiều lần đưa tin.

Khi được hỏi điều gì khiến chị gắn bó với bếp suốt 5 năm qua, chị Lan mỉm cười nói: “Em thấy mình mới là người may mắn. Vì có nhiều người tin tưởng, yêu thương để em có cơ hội cống hiến và sống một cuộc đời thật đáng sống". Từ một căn bếp nhỏ, “Cơm nhà Thiện Tâm” đã trở thành hình ảnh đẹp của lòng nhân ái giản dị mà sâu sắc, mang theo lời nhắn nhủ: “Chúng ta không thể giúp tất cả mọi người, nhưng ai cũng có thể giúp một ai đó.”