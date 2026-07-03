Giao lưu điện ảnh đầy cảm xúc cùng dàn nghệ sĩ tham gia DANAFF IV

(Ngày Nay) - Tối 2/7, trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư (DANAFF IV), chương trình giao lưu giữa khán giả với các nhà sản xuất, đạo diễn và nghệ sĩ đã diễn ra trong không khí gần gũi, ấm áp. Không chỉ mang đến cơ hội gặp gỡ những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam, sự kiện còn mở ra không gian để công chúng lắng nghe những câu chuyện phía sau mỗi bộ phim.

Tham gia chương trình có 8 đoàn phim Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm gồm Mang mẹ đi bỏ, Cảm ơn người đã thức cùng tôi, Ốc mượn hồn, Hoàng Tử Quỷ, Chiếc Kén, Đập cánh giữa không trung, Cục vàng của ngoại và Bẫy tiền. Sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ NSND Kiều Chinh, NSƯT Chiều Xuân, Việt Hương, Mai Thu Huyền đến các gương mặt trẻ như Thanh Sơn, Tiểu Vy, Thùy Anh, Juliet Bảo Ngọc Dolling đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi, cởi mở giữa nghệ sĩ và khán giả.

Tại buổi giao lưu, các đạo diễn và diễn viên đã chia sẻ chân thành về hành trình sáng tạo, những thử thách trong quá trình làm nghề cũng như cảm xúc gắn với từng tác phẩm.

Đối với Mang mẹ đi bỏ, diễn viên Juliet Bảo Ngọc cho biết dù chỉ đảm nhận một vai nhỏ nhưng cô đặc biệt ấn tượng với thông điệp nhân văn về người mắc bệnh Alzheimer. Theo cô, đạo diễn luôn nhắc nhở các diễn viên thể hiện niềm hạnh phúc và tình yêu thương để khán giả cảm nhận được những ký ức đẹp vẫn hiện hữu trong nhân vật. Nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn được thử sức với nhiều vai diễn có chiều sâu hơn trong thời gian tới.

Trong khi đó, Ốc mượn hồn để lại dấu ấn bởi câu chuyện mang màu sắc bí ẩn về tình yêu và hôn nhân. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết ý tưởng bộ phim được hình thành từ khoảng năm năm trước, trong thời gian dịch bệnh. Hình tượng "ốc mượn hồn" được ông sử dụng như một ẩn dụ về những biến đổi trong mối quan hệ vợ chồng. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với ê kíp là những ngày quay kéo dài tại Phú Yên dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là phân cảnh diễn viên Yên Đan phải ngâm mình dưới nước nhiều giờ liên tục.

Với Yên Đan, đây là dự án điện ảnh đầu tay. Nữ diễn viên chia sẻ cô cảm thấy may mắn khi được ê kíp tin tưởng giao vai diễn. Dù phải đối mặt với nhiều cảnh quay đòi hỏi sức bền cả về thể chất lẫn tinh thần, cô luôn nỗ lực hoàn thành tốt vai diễn và xem đây là cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá chiều sâu tâm lý nhân vật.

Cũng từ góc nhìn của diễn viên, vợ chồng Anh Phạm và Anh Đức chia sẻ nhiều trải nghiệm khi cùng tham gia Ốc mượn hồn. Đảm nhận một nhân vật có tâm lý phức tạp, Anh Phạm cho biết cô phải học cách nhìn nhận mọi việc từ góc độ của nhân vật thay vì phán xét theo quan điểm cá nhân. Anh Đức tiết lộ cả hai thường xuyên tập luyện cùng nhau để xử lý những phân cảnh giàu cảm xúc. Trong khi đó, diễn viên Trâm Ngô kể cô đã trải qua bốn lần casting và gần sáu tháng workshop trước khi được nhận vai, đồng thời coi mỗi cơ hội làm nghề là dịp quý giá để học hỏi từ các đàn anh, đàn chị và ê kíp.

Một điểm nhấn khác của chương trình là cuộc gặp gỡ với đoàn phim Đập cánh giữa không trung. NSƯT Chiều Xuân và đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cùng nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ của bộ phim. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết bà bất ngờ khi tác phẩm vẫn thu hút đông đảo khán giả sau 12 năm kể từ ngày ra mắt. Sau buổi chiếu lần này, bà cảm thấy thực sự yêu và tự hào về bộ phim hơn bao giờ hết.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, khẳng định DANAFF IV đã mang đến một hành trình điện ảnh giàu ý nghĩa với nhiều hoạt động đa dạng, tạo không gian để nghệ sĩ và công chúng gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ.

Chương trình giao lưu nghệ sĩ với khán giả vì thế trở thành một trong những điểm nhấn của DANAFF IV. Không chỉ giúp công chúng hiểu rõ hơn về quá trình sáng tạo, những hy sinh thầm lặng phía sau mỗi bộ phim, hoạt động này còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu điện ảnh và tăng cường sự kết nối giữa nghệ sĩ với khán giả, qua đó khẳng định sức sống bền vững của điện ảnh Việt Nam trong đời sống đương đại.