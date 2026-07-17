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Người Việt sang Mỹ xem Messi đá chung kết World Cup

Trung Nghĩa (từ New York, Mỹ) In bài viết
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(Ngày Nay) - Nhiều người Việt sang Mỹ vào sân xem các trận bán kết và chung kết World Cup bày tỏ sự háo hức khi được nhìn thấy các siêu sao “bằng xương bằng thịt” như Lionel Messi (Argentina), Lamine Yamal (Tây Ban Nha)… tranh chiếc Cúp Vàng danh giá tại kỳ World Cup quy mô nhất lịch sử.
Cổ động viên Việt Nam sang Mỹ xem bán kết và chung kết World Cup 2026
Cổ động viên Việt Nam sang Mỹ xem bán kết và chung kết World Cup 2026

Nhiều CĐV Việt xem chung kết

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (giám đốc Công ty du lịch Âu Mỹ ở TPHCM) cho biết công ty của chị phụ trách hai đoàn sang Mỹ du lịch kết hợp vào sân vận động xem World Cup. Chị nói: “Chúng tôi đưa đoàn 15 khách, trong đó 12 người có vé vào sân Mercedes-benz xem trực tiếp trận bán kết giữa tuyển Argentina thắng tuyển Anh 2-1 ở thành phố Atlanta ngày 16/7 (giờ Việt Nam). Một đoàn gồm 7 khách đến New York và xem trận chung kết ở sân vận động MetLife ở New Jersey vào ngày 20/7 (giờ Việt Nam)”.

Người Việt sang Mỹ xem Messi đá chung kết World Cup ảnh 1

Chị Nguyễn Thùy Dương (TP.HCM) xem trận bán kết World Cup Argentina thắng Anh 2-1 ở Atlanta

Theo chị Thu Hiền, CĐV Việt sang Mỹ xem World Cup không chỉ có hầu bao rủng rỉnh mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố quan trọng như xin được visa nhập cảnh (với ý định du lịch, xem bóng đá và quay về Việt Nam hay không), mua được vé xem trận đấu, lộ trình di chuyển hợp lý giữa lịch đến sân vận động xem World Cup kết hợp tham quan các địa điểm du lịch liên bang.

“Khâu ăn ở cũng là vấn đề “căng thẳng” tại Mỹ trong mùa World Cup đông đảo CĐV và cũng trùng với mùa cao điểm du lịch hàng năm (tháng 7-8). Thế nên chúng tôi phải chuẩn bị từ rất sớm mọi công tác hậu cần, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn… để phục vụ các tín đồ ghiền bóng đá từ Việt Nam sang Mỹ với hi vọng được trải nghiệm xem một sự kiện tuyệt vời như World Cup” – chị Thu Hiền kể.

Người Việt sang Mỹ xem Messi đá chung kết World Cup ảnh 2
Ông Lưu Hoàng Danh chụp chung với 1 tình nguyện viên World Cup ở sân vận động ở Atlanta (Mỹ)

Khu vực New York/ New Jersey vào đợt cao điểm chung kết World Cup cuối tuần này rất khó tìm khách sạn, chỗ trú do lực lượng hàng chục ngàn CĐV Argentina, Tây Ban Nha kéo đến cổ vũ đội tuyển. Các CĐV Việt Nam tìm kiếm khách sạn dịch vụ vừa phải, giá cả hợp lý, có vị trí trung tâm thuận tiện cho di chuyển đến sân MetLife xem trận chung kết.

Cổ vũ cho Messi

Tại New York, chị Kim Thu (kinh doanh ở TP.HCM) cho biết chị có vé xem trận chung kết Argentina - Tây Ban Nha và sẽ đi cùng vài người bạn. Trong khi đó, ông Tenzin Wangchuk (người Bhutan, giám đốc công ty du lịch Bhutan Endless Journey) cho biết ông và gia đình gồm bà xã người Việt Nam đến New York từ ngày 17/7 trong tâm trạng phấn khởi chờ vào sân MetLife xem trận chung kết World Cup.

Chị Nga, vợ ông Tenzin Wangchuk, thì cho biết sẽ xem trận chung kết World Cup qua màn hình lớn trực tiếp từ quảng trường Timesquare cùng với các con, cháu cùng trong đoàn.

Người Việt sang Mỹ xem Messi đá chung kết World Cup ảnh 3

Nhà báo Trung Nghĩa và các cổ động viên đội tuyển Argentina

Chị Kim Thu cho biết khi đi xem trận chung kết World Cup lịch sử ở sân MetLife, chị sẽ mặc áo phông đỏ của đội tuyển Tây Ban Nha vì ủng hộ “vũ điệu flamenco” của những ngôi sao trẻ như Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams…

Ngược lại, ông Tenzin Wangchuk thì cho biết: “Tôi sẽ mặc áo phông đội tuyển Argentina để cổ vũ cho Messi. Trước đó tôi có mua áo phông đội tuyển Bồ Đào Nha mà rất tiếc đội tuyển của Ronaldo đã chia tay giải đấu rồi. Giờ tôi muốn Messi sẽ nâng chiếc Cúp Vàng một lần nữa”.

Trung Nghĩa (từ New York, Mỹ)
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