921 năm gìn giữ mạch nguồn văn hóa từ lễ tưởng niệm Thái úy Lý Thường Kiệt

(Ngày Nay) - Trong hai ngày 14-15/7 (tức mùng 1 và mùng 2 tháng 6 năm Bính Ngọ), tại Đình Phúc Xá (làng Bắc Biên, phường Bồ Đề, Hà Nội), Lễ tưởng niệm 921 năm ngày hóa Thái úy Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt đã được tổ chức trang trọng với nhiều nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa cộng đồng. Không chỉ là dịp tưởng nhớ vị danh tướng có nhiều đóng góp trong lịch sử dân tộc, lễ tưởng niệm còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa vẫn được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Giữa nhịp sống hiện đại của Thủ đô, tiếng trống hội, đoàn rước trong trang phục truyền thống, nghi lễ tế Thánh, dâng hương cùng sự tham gia của đông đảo người dân đã tái hiện không gian văn hóa đặc trưng của làng Bắc Biên xưa. Những nghi lễ được truyền nối qua nhiều thế kỷ không chỉ lưu giữ ký ức về Thái úy Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt mà còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của một ngôi làng ven sông Hồng có lịch sử lâu đời.

Bên cạnh phần lễ, không gian văn hóa cộng đồng với triển lãm ảnh, chợ quê, thư pháp, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và những mâm cỗ do chính người dân địa phương chuẩn bị đã tạo nên bức tranh sinh động về đời sống văn hóa làng Việt. Chính sự tham gia của cộng đồng đã giúp lễ tưởng niệm không chỉ là hoạt động tín ngưỡng thường niên mà còn trở thành "di sản sống", được tiếp nối và gìn giữ trong đời sống đương đại.

Một số hình ảnh tại Lễ tưởng niệm 921 năm ngày hóa Thái úy Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt: