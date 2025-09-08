Giao thương Móng Cái - Đông Hưng “rẽ sóng”, bất động sản cửa khẩu bước vào kỷ nguyên mới

(Ngày Nay) - Với những đột phá về hạ tầng, cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng đang bước vào giai đoạn phát triển toàn diện về kinh tế, thương mại, trở thành “điểm nóng” tăng trưởng mới của hai nước Việt - Trung. Trong bối cảnh đó, Vinhomes Golden Avenue xuất hiện như một đô thị kiểu mẫu, hấp dẫn mạnh mẽ dòng tiền đầu tư và định hình chuẩn sống mới.

Bước ngoặt lịch sử của giao thương Việt - Trung

Từ lâu, Móng Cái (Quảng Ninh) và Đông Hưng (Quảng Tây) được biết đến là cặp cửa khẩu quốc tế sầm uất bậc nhất trong tuyến biên mậu Việt - Trung. Hàng năm, nơi đây tiếp nhận hàng triệu lượt người và hàng triệu tấn hàng hóa qua lại, đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa các trung tâm công nghiệp, thương mại của Trung Quốc với thị trường Việt Nam và Đông Nam Á.

Đặc biệt, việc Đông Hưng chính thức hoà vào mạng lưới 42.000km đường sắt cao tốc của Trung Quốc từ ngày 1/7/2025, với các tuyến đến thẳng các tỉnh, thành phố lớn và giàu có như Quảng Đông, Quý Châu, Tứ Xuyên, Thiểm Tây… được đánh giá là bước ngoặt lịch sử. Không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, những tuyến đường sắt cao tốc còn giúp khối lượng hàng hoá xuất nhập khẩu tăng vọt.

Đi liền với đó, số lượng thương nhân, du khách cũng bùng nổ theo cấp số nhân. Tất cả đưa giao thương xuyên biên giới Việt - Trung trở nên sôi động hơn bao giờ hết, biến Móng Cái trở thành cực tăng trưởng mới của cả khu vực phía Bắc.

Bên cạnh tác động từ đường sắt cao tốc nước bạn, Móng Cái cũng sở hữu nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, kết nối liên vùng và biên giới. Nổi bật là cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, vừa giúp kết nối thẳng với sân bay quốc tế Vân Đồn, cảng tổng hợp Vạn Ninh, vừa liên thông với “tam giác kinh tế trọng điểm miền Bắc” (Hải Phòng - Hà Nội - Quảng Ninh). Trong đó, phường Móng Cái 1 - trung tâm của thành phố Móng Cái (cũ) có vị trí chiến lược về giao thương, logistics, thu hút dòng vốn, phát triển công nghiệp phụ trợ, du lịch, mua sắm…

Có thể thấy, phường Móng Cái 1 hôm nay giống như Thâm Quyến cách đây 30 năm - khi hạ tầng và chính sách mở cửa trở thành cú hích biến một thị trấn nhỏ thành thành phố thịnh vượng hàng đầu thế giới. Và cũng như Thâm Quyến, bất động sản tại Móng Cái hiện nay đang bước vào thời kỳ được cộng hưởng mạnh mẽ từ giao thương, hạ tầng và dòng vốn đầu tư.

Tâm điểm đón đầu dòng thương mại, du lịch, logistics đổ về Móng Cái

Nằm ngay phường Móng Cái 1, Vinhomes Golden Avenue sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất khi án ngữ trên các trục giao thương liên quốc gia. Trong bán kính chỉ vài phút di chuyển từ dự án là cụm 3 cửa khẩu Bắc Luân (I, II, III) - nơi mỗi quý đang ghi nhận hàng trăm nghìn lượt người xuất nhập cảnh và hàng trăm nghìn tấn hàng hoá thông quan.

Vinhomes Golden Avenue cũng là dự án đô thị kiểu mẫu đầu tiên và duy nhất tại khu vực, được phát triển đồng bộ theo tiêu chuẩn Vinhomes, với hạ tầng, tiện ích, cộng đồng, an ninh, quản lý hiện đại và khép kín. Chưa kể, việc sở hữu dòng sản phẩm thấp tầng tại dự án chưa bao giờ dễ dàng đến thế, với chỉ từ 1,2 tỷ đồng vốn ban đầu, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng giá của các đô thị thương mại cửa khẩu trong khu vực. Trong bối cảnh giao thương Việt - Trung bước vào kỷ nguyên mới, tiềm năng tăng giá của Vinhomes Golden Avenue còn rất lớn.

Cụ thể, với dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu tiệm cận 5 - 6 tỷ USD vào năm 2025 - 2026, nhu cầu văn phòng giao dịch, kho hàng, nơi ở chuyên gia tại Móng Cái sẽ gia tăng mạnh. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2025, khách Việt sang Đông Hưng đã là hơn 200.000 lượt, khách Trung Quốc sang Móng Cái lên tới hơn 780.000 lượt, chưa tính dòng khách theo tour đoàn. Chính sách “Hai quốc gia - Một điểm đến” dự báo sẽ đưa lượng khách tăng thêm 50 - 80% trong 12 tháng tới. Đây là nguồn khách ổn định cho các mô hình kinh doanh tại Vinhomes Golden Avenue.

Ngoài ra, khu hợp tác kinh tế biên giới Móng Cái - Đông Hưng (quy mô 500ha, vốn đầu tư 16.000 tỷ đồng) cùng Trung tâm logistics Bắc Luân II do Viettel đề xuất đang hình thành. Khi hàng trăm doanh nghiệp logistics, thương mại điện tử, công nghiệp phụ trợ tập trung quanh cửa khẩu Bắc Luân, cầu lưu trú - dịch vụ cho chuyên gia và thương nhân sẽ bùng nổ. Nhờ đó, Vinhomes Golden Avenue sẽ mang lại cho nhà đầu tư lợi ích kép: vừa thuận lợi khai thác kinh doanh, vừa gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Nếu Thâm Quyến từng là biểu tượng của một Trung Quốc đổi mới, thì Móng Cái hôm nay hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng giao thương mới của Việt Nam. Vinhomes Golden Avenue chính là tâm điểm đón sóng, nơi nhà đầu tư xuống tiền hôm nay sẽ nắm ngàn lợi thế trong tương lai.