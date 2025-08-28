(Ngày Nay) - Chiều 28/8, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã long trọng tổ chức Lễ công bố & phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. Giải thưởng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định vị thế chiến lược của lĩnh vực bất động sản trong nền kinh tế quốc dân, đồng thời thể hiện khát vọng đồng hành cùng dân tộc trên con đường bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tham dự Lễ phát động có sự hiện diện của đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước; lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học là thành viên Hội đồng Giám khảo chung khảo; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, thành viên và hội viên Hiệp hội; cùng đông đảo đại diện cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp.

Niềm tin vào một giải thưởng mang tầm vóc quốc gia, góp phần định vị vai trò của thị trường bất động sản trong kỷ nguyên vươn mình

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TS. Nguyễn Văn Khôi, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nhìn nhận, bất động sản là một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, có tính lan tỏa sâu rộng, liên quan trực tiếp tới hơn 40 ngành nghề, lĩnh vực và hàng ngàn loại hình dịch vụ. Theo đó, sự vận hành lành mạnh, minh bạch của thị trường không chỉ kiến tạo không gian sống, thúc đẩy phát triển đô thị mà còn trở thành “đầu kéo” quan trọng cho tăng trưởng, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy tiêu dùng và kích hoạt nhiều ngành công nghiệp, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, xây dựng.

Từ những đóng góp thiết thực đó, theo TS. Nguyễn Văn Khôi, bất động sản chính là động lực chiến lược góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. “Trong bối cảnh đất nước đang ở giai đoạn bản lề, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, bất động sản càng khẳng định vị trí tiên phong trong kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, phát triển hạ tầng chiến lược và đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững”, TS. Nguyễn Văn Khôi nhấn mạnh.

Với tầm nhìn ấy, TS. Nguyễn Văn Khôi cho rằng sự ra đời của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam chính là minh chứng sinh động, cụ thể hóa vai trò của ngành bất động sản nói chung và doanh nghiệp bất động sản nói riêng. Đặc biệt, thành công của mùa giải đầu tiên năm 2018 đã khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ, ghi dấu ấn bằng sự quan tâm, đồng hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; giới chuyên gia, báo chí và sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và xã hội.

“Hàng trăm hồ sơ đăng ký, hàng chục dự án tiêu biểu được vinh danh đã để lại dấu ấn tích cực, tạo niềm tin, lan tỏa những chuẩn mực phát triển mới, góp phần thúc đẩy thị trường minh bạch, nhân văn, bền vững hơn”, TS. Nguyễn Văn Khôi nhìn nhận.

Trên nền tảng vững chắc sự kế thừa từ Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ I, TS. Nguyễn Văn Khôi cho rằng, mùa giải lần thứ II năm 2025 - 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phác họa toàn cảnh một thị trường bất động sản Việt Nam đang hồi phục mạnh mẽ, sáng tạo, năng động và đầy triển vọng.

“Việc tổ chức Giải thưởng Quốc gia Bất động sản có giá trị đặc biệt vừa khơi dậy niềm tin, cảm hứng phát triển cho doanh nghiệp, vừa thúc đẩy sự chuyển đổi chiến lược, định hình nguồn cung mới bền vững, gắn liền với các mục tiêu của quốc gia, hướng tới khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh vào năm 2045. Các doanh nghiệp dẫn đầu và dự án xuất sắc trong lĩnh vực bất động sản cần được tôn vinh bởi họ không chỉ dùng tiềm lực được tích lũy trong quá trình phát triển gắn liền với 40 năm Đổi mới của đất nước để kiến tạo những chuẩn mực phát triển mới, tiên phong sáng tạo và phát triển bền vững, mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, diện mạo đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế”, TS. Nguyễn Văn Khôi nhìn nhận.

Thông tin về mục đích, ý nghĩa của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần II, TS. Nguyễn Văn Khôi cho biết, giải thưởng năm nay đặt trọng tâm vào việc khuyến khích, động viên doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; tôn vinh, quảng bá những doanh nghiệp và dự án xuất sắc, tiêu biểu; định hình các chuẩn mực minh bạch, nhân văn, bền vững cho thị trường; đồng thời đề cao giá trị của doanh nghiệp Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn mình. Đặc biệt, Giải thưởng năm nay được triển khai dựa trên bộ tiêu chí chặt chẽ, khách quan, minh bạch, gắn với khảo sát thực tế, phân tích đa chiều và phản hồi xã hội cùng những hạng mục tiêu biểu như: Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu; Top 10 dự án khu đô thị đáng sống; Top 10 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

“Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, dự án, sản phẩm - dịch vụ xuất sắc nhất của thị trường bất động sản Việt Nam, mà còn hướng tới mục tiêu định hình chuẩn mực minh bạch, nhân văn và bền vững cho toàn ngành trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, khẳng định vị thế chiến lược của bất động sản trong nền kinh tế quốc dân, đồng thời thể hiện khát vọng đồng hành cùng dân tộc trên hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình”, TS. Nguyễn Văn Khôi nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân bất động sản trên cả nước tích cực đăng ký tham gia Giải thưởng trên tinh thần tích cực, chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm.

TS. Nguyễn Văn Khôi cũng thông tin thêm, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam không giới hạn quy mô doanh nghiệp. Các doanh nghiệp bất động sản vừa và nhỏ hoàn toàn có cơ hội tham dự và được vinh danh, nếu đáp ứng các tiêu chí của Giải thưởng.

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần II: Toàn diện, đổi mới, sáng tạo

Phát biểu phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng nhấn mạnh, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với quy mô và tầm vóc toàn diện hơn, có nhiều điểm nổi bật so với Giải thưởng lần thứ I.

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan thông tin, bên cạnh những hạng mục đã có, Giải thưởng lần thứ II bổ sung thêm nhiều hạng mục gắn với xu thế phát triển mới của thị trường như bất động sản công nghiệp; ngân hàng cho vay bất động sản minh bạch, hiệu quả; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và các xu hướng, tiềm năng, triển vọng của thị trường. Ngoài ra, bộ tiêu chí cũng được nâng cấp, không chỉ dừng ở tiêu chí về quy mô, chất lượng dự án, Giải thưởng lần II nhấn mạnh hơn tới yếu tố xanh, bền vững, trách nhiệm xã hội (CSR), chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phù hợp với định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Không chỉ vậy, theo nhà báo Phạm Nguyễn Toan, quyền lợi và tính lan tỏa cho doanh nghiệp được nâng cao hơn. Ngoài Cúp và Bằng chứng nhận, các doanh nghiệp đoạt giải được sử dụng thương mại biểu trưng Giải thưởng, ưu tiên tham gia xúc tiến đầu tư - thương mại - triển lãm trong và ngoài nước, quảng bá rộng rãi hình ảnh thương hiệu. Đây là điểm khác biệt rõ rệt so với lần I.

“Nếu như Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ I đặt nền móng, tạo niềm tin và chuẩn mực phát triển ban đầu cho thị trường, thì Giải thưởng lần thứ II sẽ toàn diện hơn về hạng mục, chuyên sâu hơn về tiêu chí và thiết thực hơn về giá trị đối với doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy bất động sản Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân”, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc và mong muốn nhận được sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, báo chí - truyền thông và cộng đồng xã hội để Giải thưởng lan tỏa sâu rộng, trở thành biểu tượng uy tín và niềm tự hào quốc gia của lĩnh vực bất động sản Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Nhấn mạnh cam kết minh bạch và giá trị thực sự của mỗi hạng mục giải thưởng, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan cho biết, Giải thưởng không chỉ là sự tôn vinh, mà còn là thước đo chuẩn mực cho năng lực, uy tín và sức sáng tạo của doanh nghiệp. Hội đồng Giám khảo độc lập, gồm các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý uy tín cùng cơ quan báo chí, tham gia giám sát và bỏ phiếu dân chủ, đảm bảo mỗi giải thưởng trao đi đều xứng đáng với giá trị thực sự của doanh nghiệp và dự án.

Thay mặt BTC, tại buổi lễ, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan cũng khẳng định quyết tâm mạnh mẽ thông qua những cam kết hành động cụ thể. Ông nhấn mạnh, Giải thưởng sẽ đảm bảo quy trình đánh giá khách quan, minh bạch, có sự tham gia giám sát độc lập và công khai kết quả, để mỗi giải thưởng được trao đều xứng đáng với giá trị thực sự của doanh nghiệp và dự án. Đồng thời, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp sau Giải thưởng, hỗ trợ quảng bá thương hiệu và kết nối nguồn lực thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, triển lãm. Bên cạnh đó, Giải thưởng cũng hướng tới lan tỏa các giá trị xã hội, gắn kết với những chương trình hành động thiết thực như phát triển nhà ở xã hội, cải tạo đô thị, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Nhà báo Phạm Nguyễn Toan cũng cho biết BTC sẽ cam kết đồng hành lâu dài trong nghiên cứu, phản biện chính sách và truyền thông, nhằm kiến tạo một môi trường phát triển minh bạch, ổn định và bền vững cho toàn thị trường bất động sản Việt Nam.

Thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp chuyên môn quan trọng, thay mặt Ban Tổ chức, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan đặc biệt cảm ơn Hội đồng Giám khảo, gồm những chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý uy tín đã nhận lời đồng hành, góp phần bảo đảm tính khách quan, minh bạch và công bằng cho Giải thưởng. Trên nền tảng ấy, ông nhấn mạnh:“Với tinh thần ‘Doanh nghiệp lớn mạnh - Quốc gia thịnh vượng’, thông qua thành công của Giải thưởng, cộng đồng doanh nghiệp bất động sản sẽ tiếp tục đồng hành cùng các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Khơi dậy niềm tin, thắp lửa nhiệt huyết và tinh thần tiên phong của doanh nghiệp bất động sản

Tại Lễ Công bố & Phát động Giải thưởng, BTC chính thức ra mắt Hội đồng Giám khảo Chung khảo. Sự góp mặt của Hội đồng Giám khảo Chung khảo không chỉ khẳng định uy tín mà còn là “bảo chứng” cho tính minh bạch, khách quan và chuyên nghiệp trong toàn bộ quá trình xét chọn, đảm bảo rằng mỗi doanh nghiệp, dự án được vinh danh đều xứng đáng với giá trị thực tế và tầm vóc chiến lược của thị trường bất động sản Việt Nam.

Theo đó, Hội đồng Giám khảo Chung khảo gồm Chủ tịch Hội đồng Chung khảo TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, Thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cùng các thành viên gồm 11 thành viên, là các lãnh đạo Hiệp hội, đại biểu Quốc hội và những chuyên gia hàng đầu về kinh tế, đô thị, văn hóa, kiến trúc, quy hoạch, pháp lý.

Các chuyên gia là thành viên Hội đồng Giám khảo đều đánh giá cao Giải thưởng, nhận định về tầm quan trọng, ý nghĩa và những tiêu chí khắt khe, cũng như chia sẻ những góc nhìn riêng về những doanh nghiệp và dự án nổi bật trong mùa giải lần thứ II.

GS. TS. Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ chia sẻ, Giải thưởng quốc gia bất động sản không chỉ là danh hiệu tôn vinh các dự án và nhà đầu tư xuất sắc, mà quan trọng hơn, đây còn là kênh cung cấp thông tin khách quan cho người tiêu dùng, giúp khách hàng có cái nhìn đúng đắn hơn về thị trường.

Đặc biệt, GS. TS. Hoàng Văn Cường nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn mới, khởi đầu kế hoạch 5 năm 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đột phá 2 con số, bất động sản rõ ràng là một trong những lĩnh vực giữ vai trò động lực.

“Do đó, sự ra đời của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản sẽ không chỉ khuyến khích tạo thêm nhiều sản phẩm, mà quan trọng hơn, còn thúc đẩy sự ra đời của những sản phẩm chất lượng cao, mang lại giá trị bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển quốc gia và nhu cầu cuộc sống của người dân. Bên cạnh việc tôn vinh các dự án bất động sản tiêu biểu, giải thưởng còn mang ý nghĩa nhắc nhở các nhà đầu tư phải không ngừng nỗ lực để mỗi sản phẩm bất động sản thực sự mang lại giá trị đóng góp cho sự phát triển xã hội cũng như đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng”, GS. TS. Hoàng Văn Cường nhìn nhận.

Trong khi đó, GS.TS. Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Việt Nam (VIAC), Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bày tỏ niềm tự hào khi được tin tưởng giao nhiệm vụ chấm giải, xem đó như một đóng góp nhỏ nhưng ý nghĩa vào hoạt động vinh danh những doanh nghiệp bất động sản xuất sắc.

Theo ông, giá trị thực sự của Giải thưởng không chỉ nằm ở phần thưởng vật chất, mà nằm ở khả năng khơi dậy niềm tin, thắp lửa nhiệt huyết và tinh thần tiên phong trong mỗi doanh nghiệp. Giải thưởng là nguồn động lực giúp các doanh nghiệp vững bước, đồng hành cùng đất nước, đóng góp vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2045, phù hợp với chủ trương, chính sách và kế hoạch phát triển của Đảng và Nhà nước.

“Tôi tin rằng Giải thưởng chính là những ngọn đuốc soi sáng, thắp lên niềm tin, nghị lực và sự kiên định, khuyến khích doanh nghiệp bất động sản sẵn sàng cống hiến và tiếp tục vươn mình mạnh mẽ”, GS.TS. Lê Hồng Hạnh nhận định.

Đồng quan điểm, PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội cũng đánh giá cao nỗ lực tổ chức Giải thưởng Quốc gia Bất động sản lần thứ II của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Theo PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến, Giải thưởng mang tầm quốc gia được tổ chức và trao tặng bởi Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - tổ chức xã hội nghề nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong ngành, sẽ không chỉ gia tăng tính lan tỏa và uy tín của Giải thưởng, mà còn bảo đảm sự đánh giá có chiều sâu và khách quan.

"Khi doanh nghiệp được trao giải thưởng do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức, niềm tự hào ấy càng trở nên đặc biệt. Sự tôn vinh từ chính những đồng nghiệp trong ngành không chỉ là sự ghi nhận thành quả, mà còn là lời khẳng định vị thế, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực, giữ vững và phát huy danh hiệu. Ngược lại, những doanh nghiệp chưa được vinh danh cũng sẽ coi đó như một mục tiêu, một "ngọn đuốc soi đường" để phấn đấu, khẳng định mình trong tương lai. Chính từ đó, tôi tin rằng Giải thưởng sẽ tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và cạnh tranh lành mạnh trong toàn ngành. Việc khởi động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II cũng có thể xem là hoạt động thiết thực của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9", PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến nhìn nhận.

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners nhận định, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II được khởi động còn mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đó là góp phần định hướng cho tương lai của thị trường bất động sản Việt Nam.

"Giải thưởng sẽ lựa chọn và lan tỏa những mô hình phát triển cần được nhân rộng, từ các khu đô thị cao cấp dành cho tầng lớp có thu nhập cao, cho tới những khu công nghiệp gắn liền với đời sống công nhân, hay mô hình các khu tái định cư thành công, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Chính vì vậy, những doanh nghiệp tiên phong và các dự án xuất sắc xứng đáng được vinh danh. Bởi lẽ, thị trường bất động sản chỉ thực sự phát triển bền vững khi có những nhà đầu tư không chạy theo lợi ích ngắn hạn, mà gắn bó lâu dài, đồng hành với cộng đồng trong suốt vòng đời dự án", TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn chia sẻ.

Tạo động lực cho một chặng đường mới

Trong khuôn khổ lễ phát động, đại diện doanh nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí đã có phần giao lưu, hỏi đáp với Ban Tổ chức về nhiều vấn đề liên quan đến tiêu chí chấm giải, các hạng mục tham dự, cũng như kỳ vọng về sức lan tỏa của mùa giải thứ II.

Trước câu hỏi của báo chí về căn cứ và tiêu chí lựa chọn các doanh nghiệp, dự án xuất sắc đại diện cho lĩnh vực bất động sản Việt Nam, Nhà báo Nguyễn Thành Công, Phó Tổng biên tập thường trực Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II cho biết, Ban Tổ chức Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II đã xây dựng một Bộ tiêu chí đánh giá chặt chẽ, gồm 2 nhóm chính, vừa đảm bảo tính khách quan vừa phản ánh toàn diện giá trị thực tế của thị trường.

Theo Nhà báo Nguyễn Thành Công, nhóm thứ nhất là tiêu chí chung, áp dụng cho tất cả doanh nghiệp và dự án, tập trung vào các yếu tố nền tảng như tư cách pháp lý, minh bạch thông tin, đóng góp cho sự phát triển lành mạnh của thị trường, trách nhiệm xã hội và uy tín thương hiệu. Những yếu tố này không chỉ là điều kiện cần, mà còn là thước đo chuẩn mực để đánh giá năng lực và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhóm thứ hai là tiêu chí riêng cho từng hạng mục, được thiết kế nhằm tôn vinh những đóng góp nổi bật trong từng phân khúc cụ thể. Chẳng hạn, Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu phải sở hữu năng lực tài chính vững mạnh, danh mục dự án vượt trội và ít nhất một dự án tiêu biểu hoàn thành trong 5 năm gần đây; Top 10 dự án khu đô thị đáng sống cần hội tụ tiêu chuẩn về diện tích, hạ tầng, tiện ích, thiết kế cảnh quan và mức độ hài lòng của cư dân; trong khi Top 10 khu du lịch, nghỉ dưỡng được đánh giá dựa trên hiệu quả vận hành, vị trí, kiến trúc, chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu.

“Chúng tôi tin rằng với những căn cứ và tiêu chí này, Giải thưởng sẽ lựa chọn được những doanh nghiệp và dự án thực sự xuất sắc, xứng đáng là gương mặt đại diện cho lĩnh vực bất động sản Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, nhà báo Nguyễn Thành Công khẳng định.

Về câu hỏi của cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến việc một doanh nghiệp sở hữu nhiều dự án ở các phân khúc khác nhau có thể tham dự cùng lúc nhiều hạng mục Giải thưởng hay không, Nhà báo Nguyễn Thành Công khẳng định, hoàn toàn có thể, miễn là doanh nghiệp hoặc dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cụ thể của từng hạng mục.

Nhà báo Nguyễn Thành Công lấy ví dụ, một doanh nghiệp có thể đồng thời tham dự Hạng mục “Nhà phát triển bất động sản uy tín” nếu đáp ứng các tiêu chí về uy tín thương hiệu, năng lực tài chính và quản trị minh bạch; Hạng mục “Khu đô thị đáng sống” với một dự án đô thị quy mô, tiện ích đa dạng và chất lượng hạ tầng xã hội tốt; Hạng mục “Dự án nhà ở xã hội chất lượng” nếu có dự án tiêu biểu đáp ứng nhu cầu thực tiễn hay Hạng mục “Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số” nếu đạt thành tích nổi bật trong ứng dụng công nghệ và quản trị thông minh.

Tuy nhiên, Nhà báo Nguyễn Thành Công cũng nhấn mạnh, mỗi hồ sơ sẽ được đánh giá độc lập theo Bộ tiêu chí riêng của từng hạng mục, thông qua quy trình Sơ khảo và Chung khảo, khảo sát thực tế và tham khảo ý kiến phản hồi xã hội. Như vậy, Giải thưởng không chỉ khuyến khích các doanh nghiệp chuyên sâu vào một phân khúc mà còn tạo cơ hội tôn vinh những doanh nghiệp phát triển đa dạng, toàn diện, góp phần lan tỏa các giá trị và chuẩn mực vượt trội cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Phát biểu bế mạc buổi lễ, TS. Nguyễn Văn Khôi khẳng định, mục đích, ý nghĩa của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II đã được thể hiện rõ, có những điểm mạnh, nổi bật hơn so với giải thưởng lần thứ I.

Theo đó, các hạng mục, quy trình, tiêu chí xét giải lần này có đổi mới, bao trùm nhiều phân khúc, cả về chiều rộng và chiều sâu của các Top giải thưởng cũng khác rất nhiều so với lần thứ nhất. Như chúng ta có sự xuất hiện của BĐS công nghiệp, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, xanh hoá mô hình quản trị, vấn đề nhà ở xã hội…Đặc biệt, một số tiêu chí trước đây còn thiếu đã được bổ sung, giúp giải thưởng lần này ngày càng hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường.

“Chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, đồng hành tích cực và những chỉ đạo kịp thời từ Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để công tác tổ chức đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, rất cần sự tham gia, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn từ các nhà khoa học, chuyên gia trong quá trình khảo sát thực tế. Chúng tôi cũng kỳ vọng các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đồng hành, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của Giải thưởng, để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tích cực tham gia. Cuối cùng, tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư hãy tham gia với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và tích cực nhất. Xin chúc các đồng chí, quý đại biểu sức khỏe, thành công; chúc cho khí thế mới nhân dịp Quốc khánh 2/9 sẽ là bước khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của thị trường bất động sản Việt Nam”, TS. Nguyễn Văn Khôi kết luận.