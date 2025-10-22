Grab Việt Nam khởi động Chương trình Vững-Xanh nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường

(Ngày Nay) - Chương trình Vững-Xanh đặt mục tiêu trồng 100.000 cây xanh tại Đà Nẵng và Khánh Hòa, lắp đặt hơn 210.000 bếp cải tiến và thay 6 triệu bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình vùng sâu vùng xa trong năm 2025.

Ngày 22/10/2025 – Grab Việt Nam chính thức khởi động Chương trình Vững-Xanh với mục tiêu thúc đẩy các dự án bảo vệ môi trường thông qua hợp tác với cơ quan ban ngành địa phương và các đối tác trong lĩnh vực môi trường, phát triển bền vững. Cùng với sự đồng hành của người dùng Grab, Chương trình Vững-Xanh sẽ tập trung triển khai các dự án trồng rừng, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải ra môi trường. Đây là nỗ lực tiếp nối cam kết của Grab trong việc bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng, hướng tới sự phát triển bền vững của các đô thị tại Việt Nam.

Trước mắt, trong năm 2025, Chương trình Vững-Xanh sẽ tiến hành trồng 100.000 cây xanh tại Đà Nẵng và Khánh Hòa, lắp đặt hơn 210.000 bếp cải tiến và thay thế 6 triệu bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình vùng sâu vùng xa.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, chia sẻ: “Qua từng năm, chúng tôi nhận thấy sự quan tâm và ủng hộ của người dùng dành cho các sáng kiến về bảo vệ môi trường ngày càng mạnh mẽ hơn. Điều đó cũng thôi thúc Grab tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động bảo vệ môi trường hơn nữa - ngoài trồng rừng, năm nay chúng tôi còn triển khai thêm các sáng kiến giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng. Đây là minh chứng cho nỗ lực mà Grab theo đuổi lâu dài, cũng như cam kết đồng hành cùng các cơ quan ban ngành và cộng đồng để kiến tạo một tương lai xanh bền vững. Với sức mạnh công nghệ và nền tảng kết nối, chúng tôi tin rằng Chương trình Vững-Xanh sẽ tiếp tục tạo ra những tác động tích cực sâu rộng đối với môi trường và người dân địa phương.”

Chung tay phủ xanh rừng, cùng trồng 100.000 cây xanh trong năm 2025

Chương trình Vững-Xanh được chính thức khởi động bằng Lễ ký kết hợp tác triển khai dự án trồng rừng Grab For Good Forest giữa Grab Việt Nam và các đơn vị gồm Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố Đà Nẵng và Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Cộng đồng Sống bền vững (Quỹ Sống). Buổi lễ có sự chứng kiến của bà Lê Thủy Trinh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng.

Ông Võ Hùng Nhân, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố Đà Nẵng, chia sẻ: “Biến đổi khí hậu đang gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan, bão lũ và sạt lở ngày càng nghiêm trọng - chỉ trong tháng 10/2025, Việt Nam đã hứng chịu liên tiếp 4 cơn bão lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đây là lời nhắc nhở sâu sắc về hậu quả của việc khai thác tài nguyên thiếu bền vững, đồng thời kêu gọi chúng ta hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ môi trường sống. Với 20.000 cây xanh do Grab Việt Nam và người dùng Grab đóng góp thông qua Quỹ Sống, khoảng 18 ha rừng phòng hộ hồ Phú Ninh sẽ được phủ xanh - đây là một khởi đầu vô cùng ý nghĩa, góp phần hưởng ứng chương trình trồng mới một tỷ cây xanh của Chính phủ và tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai, biến đổi khí hậu.”

Theo thoả thuận hợp tác, ngay sau khi khởi động chương trình, các bên sẽ triển khai trồng 20.000 cây xanh tại rừng phòng hộ hồ chứa nước Phú Ninh, góp phần chung tay phủ xanh rừng, mở rộng diện tích rừng phòng hộ, bảo vệ nguồn nước ngầm và phòng chống xói mòn đất tại địa phương. Ngoài hoạt động trồng cây, các bên còn hợp tác nghiên cứu, đánh giá hiệu quả mô hình trồng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, cũng như truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và vận động thêm nguồn lực xã hội cho công tác bảo tồn rừng.

Ngoài Đà Nẵng, Chương trình Vững-Xanh còn trồng thêm 80.000 cây tại rừng phòng hộ Tân Giang - Thuận Nam (thuộc tỉnh Khánh Hòa). Đây cũng là khu vực trọng yếu trong việc bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Trước đó, trong năm 2024, với sự đồng hành của người dùng Grab và các đối tác, dự án Grab For Good Forest đã trồng hơn 171.000 cây xanh và gieo 150.000 bom hạt giống tại Vườn quốc gia Núi Chúa, rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam và rừng phòng hộ đầu nguồn Tân Giang. Những nỗ lực này không chỉ phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ nguồn nước mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho sinh kế cộng đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Nhân, Quản lý chương trình Hạnh Phúc Xanh, đại diện Quỹ Sống, chia sẻ: “Trồng cây là cách thiết thực để chúng ta hành động vì một tương lai xanh và bền vững hơn. Việc hợp tác cùng Grab Việt Nam trong Chương trình Vững-Xanh không chỉ giúp mở rộng diện tích rừng phòng hộ, mà còn lan tỏa tinh thần chung tay vì môi trường. Trong dự án Grab For Good Forest, với sự đồng hành của Grab Việt Nam và cộng đồng người dùng, Quỹ Sống đảm nhận vai trò giám sát và quản lý toàn bộ quá trình trồng rừng, từ khảo sát, đến thi công và báo cáo kết quả. Ban Quản lý Rừng phòng hộ sẽ trực tiếp triển khai theo đúng thiết kế và tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án, với sự phối hợp định hướng chủ trương của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Không chỉ dừng lại tại một địa phương, hành trình hợp tác giữa Grab Việt Nam, Quỹ Sống và các Ban Quản lý rừng được triển khai suốt nhiều năm qua là minh chứng cho cam kết lâu dài và bền bỉ của các bên trong việc phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ nguồn nước, và tạo thêm sinh kế bền vững cho cộng đồng.”

Hợp tác cùng INTRACO triển khai sáng kiến giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng

Ngoài việc chung tay phủ xanh rừng, Chương trình Vững-Xanh đang hợp tác cùng INTRACO triển khai các sáng kiến giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm năng lượng. Hai hoạt động trọng tâm bao gồm lắp đặt miễn phí hơn 210.000 bếp cải tiến thay cho bếp củi thông thường, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho người dân tại một số tỉnh thành, đồng thời thay thế miễn phí 6 triệu đèn LED tiết kiệm điện cho các hộ gia đình hiện đang sử dụng bóng đèn sợi đốt trên cả nước.

Các sáng kiến này vừa giúp người dân tiết kiệm chi phí sinh hoạt, cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe, góp phần giảm phát thải khí các-bon, và phần nào giảm tải cho hệ thống điện quốc gia. Đặc biệt, việc sử dụng bếp cải tiến còn mang ý nghĩa xã hội khi giảm bớt gánh nặng lao động thu gom củi cho phụ nữ và trẻ em tại các vùng nông thôn.

Người dùng Grab có thể đồng hành cùng các sáng kiến này thông qua lựa chọn tính năng Chương trình Vững-Xanh ngay trên ứng dụng Grab. Ngoài các dự án tại Việt Nam, khoản đóng góp từ người dùng Grab còn được dành cho công tác bảo tồn tại Khu bảo tồn Động vật hoang dã Keo Seima ở Campuchia. Dự án này đang bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên rộng 290.000 héc-ta, là “ngôi nhà” của hơn 80 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng và hỗ trợ sinh kế cho nhiều cộng đồng bản địa.