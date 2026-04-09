Quỹ hàng thu hẹp trước thềm bứt phá hạ tầng, nhà đầu tư tăng tốc săn suất cuối tại Ocean City

(Ngày Nay) - Loạt hạ tầng trọng điểm phía Đông Hà Nội đang tăng tốc về đích, từ cầu Ngọc Hồi, Mễ Sở đến vành đai 4, cộng hưởng với quy hoạch Thủ đô tầm nhìn dài hạn và làn sóng dịch chuyển cư dân. Trong bối cảnh quỹ căn ngày càng thu hẹp, Ocean City trở thành điểm đến nổi bật, thu hút dòng tiền đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới.

Ba lực đẩy chiến lược mở ra chu kỳ tăng giá mới

Thị trường đang bước vào giai đoạn “chọn điểm rơi”. Với những nhà đầu tư nhanh nhạy, Ocean City được xem là “tọa độ vàng” khi hội tụ đồng thời các yếu tố hạ tầng, quy hoạch và cộng đồng cư dân - nền tảng cho một chu kỳ tăng giá rõ rệt.

Sau giai đoạn tích lũy nền giá và hoàn thiện hệ sinh thái sống, Ocean City đang bước vào pha tăng trưởng với 3 động lực then chốt.

Động lực đầu tiên đến từ hạ tầng. Các dự án giao thông chiến lược đang đồng loạt triển khai. Cầu Ngọc Hồi (dài 7,5 km) nối Thanh Trì với Văn Giang đang xây dựng hối hả, dự kiến hoàn thành năm 2028, đóng vai trò kết nối vành đai 3,5. Vành đai 4 tăng tốc thi công, riêng đoạn qua Hà Nội dự kiến hoàn thành đường song hành trong quý II/2026. Cầu Mễ Sở và Trần Hưng Đạo dự kiến về đích năm 2027, mở rộng liên kết vùng Hà Nội - Hưng Yên - Hải Phòng.

Dữ liệu từ Dat Xanh Services cho thấy, các sản phẩm tăng giá tốt nhất năm 2025 tại Hà Nội và Hưng Yên đều nằm dọc các tuyến vành đai. Do đó, khi loạt hạ tầng trọng điểm lần lượt về đích, mặt bằng giá phía Đông được dự báo sẽ sớm bước vào một ngưỡng mới, với Ocean City là điểm sáng nhờ vị trí chiến lược.

Cộng hưởng cùng đà tăng trưởng từ hạ tầng là quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và xu hướng giãn dân nội đô, đưa cộng đồng cư dân tại Ocean City tiến tới ngưỡng 200.000 người, gần gấp đôi hiện tại.

Song song, làn sóng FDI tiếp tục đổ mạnh về miền Bắc, kéo theo lượng lớn chuyên gia và lao động chất lượng cao tới các thủ phủ kinh tế mới. Với lợi thế về pháp lý, vị trí, tiện ích và hạ tầng, Ocean City sẽ trở thành điểm đến an cư ưu tiên của cộng đồng cư dân tinh hoa.

Quy mô dân cư gia tăng nhanh chóng đang hình thành một “nền kinh tế nội khu” sôi động. Khi nhu cầu ở thực ổn định, bất động sản không chỉ giữ giá mà còn tạo dòng tiền từ hoạt động thương mại, dịch vụ.

Xung lực này càng được củng cố khi hệ tiện ích lõi liên tục hoàn thiện. Sự xuất hiện của Vinmec Ocean Park 2 với mô hình bệnh viện - an dưỡng cao cấp, hay Vincom Mega Mall quy mô lớn, đang hoàn thiện chuẩn sống “thành phố 15 phút”. Người mua vì thế có thể kiểm chứng trực tiếp chất lượng sống thay vì kỳ vọng tương lai.

Các tiện ích đồng bộ giúp gia tăng trải nghiệm, thu hút cư dân và du khách, qua đó tạo dòng tiền ổn định cho bất động sản.

Quỹ căn thu hẹp, chính sách hiếm có tạo đòn bẩy cho nhà đầu tư quyết đoán

Trong bối cảnh lực cầu tăng mạnh, quỹ căn tại Ocean City đang nhanh chóng thu hẹp. Khi nguồn cung trở nên hữu hạn, cuộc cạnh tranh săn tìm những sản phẩm cuối cùng ngày càng sôi động.

Đáng chú ý, sức cầu tại Ocean City sẽ tiếp tục tăng tốc trong thời gian tới khi chủ đầu tư vừa tung ra chính sách tốt bậc nhất thị trường với 5 năm không lo lãi suất. Đây được xem là trợ lực tài chính đặc biệt hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới.

Theo đó, trong suốt 5 năm, khách hàng không phải đối mặt với áp lực dòng tiền khi mức lãi suất chỉ ở 3,3%/năm cho kỳ hạn vay 18 tháng; 5,3%/năm cho kỳ hạn 24 tháng; 7,8%/năm cho kỳ hạn 36 tháng. Ở giai đoạn thả nổi, mức trần tiếp tục được khống chế ở 9% trong 24 tháng tiếp theo, phần chênh lệch nếu có sẽ do Vinhomes chi trả.

Nhờ đó, nhà đầu tư có thể tối ưu dòng vốn ban đầu và giảm đáng kể chi phí lãi vay trong giai đoạn chờ loạt hạ tầng trọng điểm về đích. Khoảng “đệm” 5 năm cũng tạo dư địa đủ dài để đón trọn các cột mốc tăng trưởng từ cầu đường, quy hoạch và làn sóng cư dân dịch chuyển về phía Đông, qua đó gia tăng biên độ lợi nhuận kỳ vọng.

Khi quỹ hàng ngày càng thu hẹp và các cột mốc hạ tầng đang tiến gần, những căn cuối cùng còn lại cũng đồng nghĩa với những cơ hội cuối để đón đầu chu kỳ bứt phá tiếp theo của Ocean City. Đây được xem là thời điểm then chốt để nhà đầu tư nhanh chóng xuống tiền, tránh bỏ lỡ dư địa tăng trưởng khi mặt bằng giá mới dần hình thành.

