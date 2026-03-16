Hà Nội: Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,54%

(Ngày Nay) - Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, tính đến 22h ngày 15-3, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Thủ đô đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử thành phố, Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 32 đại biểu từ 54 người ứng cử. Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố, toàn thành phố có 31 đơn vị bầu cử, bầu 125 đại biểu từ 205 người ứng cử.

Ở cấp xã, phường, có 831 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND, bầu 3.164 đại biểu từ 5.226 người ứng cử.

Toàn thành phố tổ chức 4.098 khu vực bỏ phiếu với 6.016.812 cử tri trong danh sách. Ngay từ sáng sớm ngày bầu cử, đông đảo cử tri đã tích cực đến các khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin đối với cuộc bầu cử.

Tính đến 22h, số cử tri đi bầu toàn thành phố đạt tỷ lệ: 99,54%. Nhiều địa phương đạt 100% cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu, tiêu biểu như các phường: Đống Đa, Lĩnh Nam và các xã Chuyên Mỹ, Minh Châu, Hồng Sơn, Quảng Oai, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài, Phúc Thọ, Hát Môn, Yên Xuân, Hưng Đạo, Dương Hòa, Đan Phượng, Liên Minh.

Toàn thành phố có 2.669 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử thành phố, trong suốt quá trình diễn ra ngày bầu cử, nhân dân Thủ đô phấn khởi, tích cực tham gia bỏ phiếu, dư luận nhân dân đối với cuộc bầu cử và các ứng cử viên tốt, đồng thuận cao.

Các điều kiện phục vụ bầu cử được chuẩn bị đầy đủ. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai rộng khắp, tạo không khí dân chủ, phấn khởi trong nhân dân. Tình hình giao thông, thông tin liên lạc, thời tiết trong ngày bầu cử thuận lợi, bảo đảm cho cử tri đi lại và tham gia bỏ phiếu.

Cùng với đó, lực lượng chức năng và chính quyền các cấp đã chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu. Trong ngày bầu cử không phát sinh tình huống bất thường, các hoạt động bỏ phiếu diễn ra trật tự, đúng quy định.

Việc bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình.

Kết quả bước đầu cho thấy, cuộc bầu cử trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.